【スパイス醤油・グランプリ受賞】第96回「ジャパン・フード・セレクション」の食品・飲料部門で最高評価をいただきました。

株式会社ケー・アイ・エス

業務用スパイスメーカーである株式会社ケー・アイ・エス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：飯野 顕之、以下「KIS」）の一般販売向け自社ブランド「SPICE KINGDOM」で発売中のリキッドスパイス「スパイス醤油」が、第96回「ジャパン・フードセレクション」の食品・飲料部門において最高評価である【グランプリ】を受賞したことをお知らせいたします。

「スパイス醤油」がジャパン・フード・セレクションで「グランプリ」を受賞

創業90年以上に渡って、スパイスを追求し続けてきたKISの取り組みをこのような形で評価いただき非常に嬉しく思います。



今回の受賞を励みとして、今後もSPICE KINGDOMではスパイスの魅力を発信し、皆様からのお声を聴きながら、皆様の食卓を彩るスパイスを使った商品を創ってまいります。

【ジャパン・フード・セレクションとは】

2万3千人規模の食の専門家である「フードアナリスト」の方々による日本初の食品・食材の審査・認定制度です。味だけではなく、視覚、聴覚、触感や嗅覚などの五感をはじめとして、商品のネーミングやストーリー性などの100のチェック項目を元に評価します。絶対評価方式で、「フードアナリスト」の方々が付けた点数に応じて賞が授与されます。その中で【グランプリ】は、特に高い評価を得た商品に授与されます。

【スパイス醤油を評価いただいたポイント】

【受賞商品の紹介】

- 芳醇でスパイシーな香りが刺激的で、個性的な魅力がある- 旨味があり、何度でも食べたくなる味付け- シンプルなネーミングで、ブランドマークとブランド名がお洒落- 垂れない濃厚な液状タイプは、様々なシーンで活躍しそう- 透明パッケージでスパイスの多さ、具材感が伝わり興味が湧く- 持ち運び時の利便性と処分時の簡便さがBBQ需要に合う- 9種類のスパイスとハーブが贅沢でコストパフォーマンスも良い受賞内容を見る :https://www.japan-foodselection.com/prize/8qigmtv1cスパイス醤油

9種類のスパイスとハーブ（ガーリック、ブラックペッパー、コリアンダー、唐辛子、パセリ、オレガノ、バジル、マジョラム、パプリカ）とたまり醤油などを黄金比で融合した和洋折衷の液体タイプのリキッドスパイスです。

■発売日 ：2025年5月

■カテゴリ ：リキッドスパイス

■内容量 ：400g

※原材料一部に小麦・大豆を含む

■販売価格 ：1,060円(税込)

■賞味期限 ：製造から1年

「スパイス醤油」パッケージ「スパイス醤油」を使った調理例

スパイス醤油は、BBQなどのアウトドアシーンにぴったりな濃厚な味付けと具材感が特徴です。上掛けとして、下味としてだけではなく、マヨネーズと混ぜてディップソースとしてもお使いいただけます。

また、具材感を持たせたので機械を使って自動充填ができないため、1点ずつ手作業で充填（半自動充填）してお届けしています。

株式会社ケー・アイ・エスについて

商品の詳細を見る :https://spicekingdom.jp/products/spice-soysauce株式会社ケー・アイ・エス ロゴ

私たちKISは、東京に本社、千葉に2つの自社工場を構える創業94年目の業務用スパイスメーカーです。

「君と 一緒に 幸せを」

KISの名前の由来であり、創業者である飯野 吉太郎から何時の時代も変わらぬ私達のDNAです。

変化を恐れず、スパイスと共に価値創造を続け、関わる全ての方々と共に幸せになることを大切にし、その輪を大きくするために全社員が一丸となって働いています。

当社の5つの「S」マインド、「SPICE」「SPEED」「SUPPORT」「SERVICE」「SHINRAI」を大事に、原料産地・お客様・当社皆で手を取り合って、幸せの架け橋を築いて参ります。

・社名 ： 株式会社ケー・アイ・エス

・本社所在地 ： 東京都文京区向丘1-1-16

・代表取締役社長： 飯野 顕之

・事業内容 ： 業務用スパイス、シーズニング、液体調味料の製造及び販売

・創業 ： 昭和6年(1931年)4月

・設立 ： 昭和22年(1947年)10月

・公式ページ ： http://kk-kis.co.jp/

「SPICE KINGDOM」について

SPICE KINGDOM ロゴ

KISは、これまで多くの食品やレストランメニュー、お惣菜などの味作りを支えてきましたが、「もっとたくさんのお客様に、スパイスのおいしさや魅力をお届けしたい」―そんな思いで「SPICE KINGDOM」ブランドを立ち上げ、オンライン販売サイトをオープンしました。

「SPICE KINGDOM」では、長きに渡って業務用で磨いてきた素材を厳選する力と、その素材の個性を引き出す技術力を活かした「シングルスパイス」「ブレンデッドスパイス」「リキッドスパイス」を取り扱います。

いつものメニューも新鮮に味わえる「これさえあれば大丈夫！」なフレーバーを揃え、みなさまの食卓にこだわりのスパイスの味と香りをお届けします。

・オンライン販売サイト：https://spicekingdom.jp/

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/spice_kingdom_since2023