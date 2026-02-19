『2026 &TEAM CONCERT TOUR ′BLAZE THE WAY′』開催決定！

株式会社HYBE JAPAN

日本発の９人組グローバルグループ&TEAMが、『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開催することが決定いたしました。

(C)YX LABELS

&TEAMは昨年、初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』を開催し、10都市で約16万人を動員して成功裏に幕を閉じました。そしてこの度、初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を回るツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』が５月13日（水）Kアリーナ横浜から幕を開けます。見れば誰もが虜になる”完全無欠のステージエリート集団”&TEAMが作り上げる、渾身のパフォーマンスステージが準備されています。

公開されたポスターでは、&TEAMのアイデンティティである狼の爪痕のような地割れが描かれており、初のツアー以来様々な形で表現されてきた公演コンセプトにも注目です。

昨年の日韓ミリオン達成、第67回日本レコード大賞 特別国際音楽賞受賞、初の紅白歌合戦出場を経て成長した&TEAMの姿にぜひご期待ください。

【日程・会場】

[神奈川] Kアリーナ横浜

2026年5月13日(水)

2026年5月14日(木)

[香川] あなぶきアリーナ香川

2026年5月23日(土)

2026年5月24日(日)

[愛知] IGアリーナ

2026年5月30日(土)

2026年5月31日(日)

[福岡] 北九州メッセ

2026年6月13日(土)

2026年6月14日(日)

[TAIPEI] NTSU Arena

2026年6月21日(日)

[兵庫] GLION ARENA KOBE

2026年6月27日(土)

2026年6月28日(日)

[INCHEON] INSPIRE ARENA

2026年7月4日(土)

2026年7月5日(日)

[HONG KONG] ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

2026年7月11日(土)

[BANGKOK] THUNDER DOME

2026年7月18日(土)

[千葉] LaLa arena TOKYO-BAY

2026年7月25日(土)

2026年7月26日(日)

[SINGAPORE] ARENA@EXPO

2026年8月22日(土)

※公演に関する詳細につきましては後日お知らせいたします。