シャノン「AppExchange EXPO TOKYO 2026」出展のお知らせ
株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年3月5日(木)にAP 東京丸の内で開催される「AppExchange EXPO TOKYO 2026」へ出展することをお知らせします。
■シャノン出展ブースについて
ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。
- AI支援で迷わず使える、シャノンのMA
■「AppExchange EXPO TOKYO 2026」について
＜展示会概要＞
AI搭載アプリを含む30製品の最新情報が一堂に会する「AppExchange EXPO」。
イベントでは国内最新・ロングセラーアプリをまとめてご覧いただけます。
デモンストレーションや解説を通して、それぞれのアプリの特長や活用法を深く理解できます。
＜開催概要＞
- 名称 ：AppExchange EXPO TOKYO 2026
- 会期 ：2026年3月5日（木）11:30～16:30
- 主催 ：NPO法人 AppExchangeコンソーシアム
- 開催場所 ：AP 東京丸の内 （Salesforce Tower）
- 詳細URL ：https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61128sh
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp