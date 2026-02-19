シャノン「AppExchange EXPO TOKYO 2026」出展のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年3月5日(木)にAP 東京丸の内で開催される「AppExchange EXPO TOKYO 2026」へ出展することをお知らせします。

■シャノン出展ブースについて

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

■「AppExchange EXPO TOKYO 2026」について

- AI支援で迷わず使える、シャノンのMA

＜展示会概要＞

AI搭載アプリを含む30製品の最新情報が一堂に会する「AppExchange EXPO」。

イベントでは国内最新・ロングセラーアプリをまとめてご覧いただけます。

デモンストレーションや解説を通して、それぞれのアプリの特長や活用法を深く理解できます。

＜開催概要＞- 名称 ：AppExchange EXPO TOKYO 2026- 会期 ：2026年3月5日（木）11:30～16:30- 主催 ：NPO法人 AppExchangeコンソーシアム- 開催場所 ：AP 東京丸の内 （Salesforce Tower）- 詳細URL ：https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61128sh■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

