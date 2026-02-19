GMO ReTech、三重県で“管理戸数No.1”株式会社賃貸コーポレーションのオーナー独自アプリを開発

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO ReTech株式会社（代表取締役社長：鈴木 明人 以下、GMO ReTech）は、三重県で管理戸数No.1を誇る（※1）株式会社賃貸コーポレーション（代表取締役：久野 尚人 以下、賃貸コーポレーション）のオーナー向けの独自アプリ「賃貸コーポレーション オーナーアプリ」を開発しました。

本アプリは、GMO ReTechが提供する『GMO賃貸DX オーナーアプリ』をベースに、独自のデザインを追加開発したもので、賃貸コーポレーションが管理する約2.6万戸の賃貸住宅オーナーを対象に2026年2月10日（火）より順次運用を開始しています。これにより、オーナーとの情報共有や問い合わせ対応の効率化、収支報告書の電子化などを通じて、管理業務の効率化とペーパーレス化を図ります。



（※1）iimon COLUMN「【2026年】今注目の三重の不動産管理会社ランキング5選」（URL：https://iimon.co.jp/column/mie-real-estate-management-company-ranking）より

【導入の背景】

賃貸コーポレーションは、三重県で管理戸数No.1の実績を背景に、ワンストップ体制を強みとして、賃貸住宅の管理・仲介・リフォームまで一貫したサービスを提供しています。

一方で、管理戸数の増加に伴い、オーナーとの連絡や収支報告書の共有、各種申請・承認業務などにおいて、紙や電話を中心とした従来の業務フローでは対応が難しくなるという課題が顕在化していました。こうした課題は、賃貸コーポレーションに限らず、多くの不動産管理会社が共通して抱えているものです。また、オーナーとの継続的な接点づくりや、情報発信の強化も課題となっていました。

こうした課題を解決するため、賃貸コーポレーションは、業務効率化やペーパーレス化、オーナーとの継続的な接点づくりを実現する手段として、本アプリの導入を決定しました。

【「賃貸コーポレーション オーナーアプリ」の機能】

■チャット機能による問い合わせ対応の一元化

アプリ内のチャット機能により、オーナーとのやり取りを一元管理。履歴が可視化されることで、スムーズな対応が可能となり、オーナー満足度の向上が期待できます。

■ワークフロー機能で社内申請・情報共有を効率化

ワークフロー機能により、社内の申請・承認フローを効率化。9支店間での迅速な情報共有を実現します。

■収支報告の電子化によるペーパーレス化と郵送業務の効率化

オーナーはアプリ上で手軽に収支報告書の内容を確認でき、利便性が向上。また、書類の電子化により郵送業務も効率化されます。従来は8名で1週間を要していた郵送業務の負荷とコストを削減します。

■広告配信機能でオーナーとの接点創出と関係性の強化

アプリ内の広告配信機能により、オーナーへの情報発信の機会を拡充。キャンペーンや新サービスの案内などをタイムリーに届けることで、関係性の深化と収益性の向上を図ります。

▲アプリ画面イメージ

【「GMO賃貸DX」独自アプリ開発オプションについて】

『GMO賃貸DX オーナーアプリ』に、企業独自のブランド要素（ロゴ、UIデザインなど）を取り入れ、カスタマイズした独自のアプリを展開できるオプションサービスです。GMO ReTechが開発・運用を担うことで低コストでの導入を実現し、自社ブランドの確立に貢献します。

【『GMO賃貸DX オーナーアプリ』について】

不動産管理会社向けオーナーアプリです。収支報告書や領収書の電子化、チャット等の機能を通じて、オーナーとの円滑な情報伝達や、賃貸管理に関わる各種業務の効率化を実現します。

■サービスサイト

『GMO賃貸DX オーナーアプリ』：https://chintaidx.com/owner/

【今後について】

GMO ReTechは、本アプリの開発・運用を通じて、賃貸コーポレーションの業務効率化、ペーパーレス化、オーナーとの接点創出と収益向上を支援し、サービス品質の向上と賃貸コーポレーションの自社ブランドの確立に貢献してまいります。

【株式会社賃貸コーポレーションについて】

会社名 ：株式会社賃貸コーポレーション

代表取締役 ：久野 尚人

設立 ：1999年12月

所在地（本社）：三重県四日市市蒔田二丁目14番7号 NSメイトビル

URL ：http://www.chintai-cop.net/

【GMO ReTech株式会社について】

GMO ReTechは「賃貸運営を楽にする」をミッションに掲げ、不動産テックのサービスブランド「GMO賃貸DX」のもと、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』『GMO賃貸DX 入居者アプリ』『GMO賃貸DX オーナーCRM』を提供し、不動産賃貸領域におけるDXを推進するサービスを展開しています。「GMO賃貸DX」を通じて、今後も賃貸運営に関する煩雑な業務や手仕事による業務をいかに楽にしていくかを追求したサービスを展開してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMO ReTech株式会社 営業部

TEL：03-6416-5500 FAX：03-5489-6371

E-mail：sales@gmoretech.com

