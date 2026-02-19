ロイロ認定ティーチャー 2025年度〈後期〉申請受付中！

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoでは、ロイロノート・スクールを活用し、児童生徒主体の授業をデザインできる先生を「ロイロ認定ティーチャー」に認定しています。2024年度は400名以上の先生が新たに認定されました。2025年度〈後期〉の審査期間は3月1日から4月30日です。

詳細：ロイロ認定ティーチャーについて(https://help.loilonote.app/--5fb73ce4c189ec002000d405)

概要

〈審査期間〉

2026年 3月1日 （日）～ 4月30日（木）

〈認定特典〉

- 専用コミュニティで全国の先生方と協働的に学べます。- 認定ティーチャー限定イベントに参加できます。- 認定ティーチャー限定のオンラインサークルに参加できます。- LoiLo主催のイベントや、全国の学校・自治体の研修会で講師として登壇できます。

〈詳細〉

申請方法、認定特典、サポート制度等の詳細は、下記ページをご覧ください。

ロイロ認定ティーチャーについて(https://help.loilonote.app/--5fb73ce4c189ec002000d405)

認定サポート研修について

申請時にご提出いただく「授業案」の作成方法が学べるオンライン研修会を開催します。

3月 19日（木）15:45 - 16:45

授業づくり講座「授業デザインを学ぼう」

https://loilonote.doorkeeper.jp/events/183204

※ 参加費無料

※ 申込締切：3月 18日（水）正午

ロイロ認定ティーチャーオンラインサークルについて

今年より新たに、ロイロ認定ティーチャー限定のオンラインサークルを開始しました。教科や関心のあるテーマごとに集まり、実践紹介や意見交換などの活動を行っています。校種や地域を越えた交流を通して、先生同士のつながりが生まれています。詳細は、下記ページをご覧ください。



ロイロ(https://help.loilonote.app/--69955e69ac9bc1887070dcc2)認定ティーチャーオンラインサークルのご紹介(https://help.loilonote.app/--69955e69ac9bc1887070dcc2)

上位資格について

「ロイロ認定ティーチャー」の上位資格として、「ロイロ授業デザイントレーナー」「ロイロ認定イノベーター」を設けています。詳細は、下記ページをご覧ください。

ロイロ授業デザイントレーナー・ロイロ認定イノベーターについて(https://help.loilonote.app/--659df4a1e75f03002507b722)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※） は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万3000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。