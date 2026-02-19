【EATME（イートミー）】人気のバイカラーキャミニットアンサンブルが新たな表情に。“ワンピース仕様にアップデート”2月19日より発売
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「常に新しく、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに持つファッションブランド「EATME(イートミー)」は、昨年、大ヒットし再入荷分も即完売したバイカラーキャミニットアンサンブルを“ワンピース仕様にアップデート”して登場します。
2026年2月19日(木)よりEATME全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売を開始します。
BICOLOR CAMI KNIT ENSEMBLE MINI ONE PIECE
WEBページ：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/3426103039?pi=p_sp_em_260219_reco&aid=em_260219_reco(https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/3426103039?pi=p_sp_em_260219_reco&aid=em_260219_reco)
大ヒットを記録したバイカラーキャミニットアンサンブルが、待望の“ワンピース仕様にアップデート”として登場。
バイカラーのリボンと繊細なレースディテールが、デコルテラインを美しく引き立て、女性らしさと抜け感を両立したデザインに仕上げました。
キャミワンピースとトップスはセット仕様ながら、それぞれ単品使いも可能。
スタイリングの幅が広がる、着回し力の高い一着です。
もっちりとした肌触りのリブニット素材を使用し、ストレスフリーな着心地を実現。
タイトなシルエットに加え、ウエストのホックデザインが自然なスタイルアップを叶えます。
レースアップショートブーツを合わせたトレンド感のあるスタイリングがおすすめです。
■アイテム詳細
商品名：バイカラーキャミニットアンサンブルミニワンピース
価格 ：14,300円(税込)
カラー：オフホワイト、ベージュ、グレー、ブラック
サイズ：FREE
CHECK :
https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/3426103039?pi=p_sp_em_260219_reco&aid=em_260219_reco
発売スケジュールについて
【2026年2月13日（金）12:00～
上記の日程より、EATME全店舗、公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売開始
EATME
Nouvelle feminite
■ブランドコンセプト
常に新しく、自分らしく、女性らしくをコンセプトに、
いかに上品でシルエットが美しく見えるかを追求し、
時代性にマッチした洗練されたスタイルを提案。
■EATME オフィシャルサイト
Web Store：https://runway-webstore.com/eatme
X：https://twitter.com/EATME_tweet (@EATME_tweet)
Instagram：https://www.instagram.com/eatme_japan/ (@eatme_japan)
TIKTOK:https://www.tiktok.com/@eatme_japan?lang=ja-JP (@eatme_japan)
■取り扱い店舗リスト
ルミネエスト新宿店・原宿本店・梅田エスト店・名古屋パルコ店