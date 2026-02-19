アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじの発売が決定！

株式会社arma bianca

アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじが2026年3月14日（土）より発売されます！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじを発売いたします。

「一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。

75mm缶バッジのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！

アイテムは全て「一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじ

価格：1回600円（税込）

発売日：2026年3月14日（土）

▼取り扱い店舗はこちら

⇒https://pr.armabianca.com/hanakimi-paint-shop-list/

(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会