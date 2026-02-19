アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじの発売が決定！

アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじが2026年3月14日（土）より発売されます！





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじを発売いたします。





「一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。


75mm缶バッジのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！


アイテムは全て「一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。


▼アニメ『花ざかりの君たちへ』の一撃コレクションくじ


価格：1回600円（税込）


発売日：2026年3月14日（土）







【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


住所： 〒164-0013東京都中野区弥生町3－35－13　335中野新橋ビル 3階


お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。


担当： 齊藤直樹


Mail： pr@armabianca.com


発行元　　　　株式会社 arma bianca


Web　　　　　http://armabianca.com/


(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会