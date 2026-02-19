ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用。デリカミニ、アウトランダー、トライトンなど対応の全8モデルを全国の三菱自動車販売店にて発売

ディーフ株式会社

モノづくりプロダクション、ディーフ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒木 徹）は、三菱自動車工業株式会社の車種専用設計ディスプレイ保護フィルムおよびメーター保護フィルムを開発いたしました。 本製品は、その品質と機能性が認められ、三菱自動車の純正アクセサリーに準ずる商品ラインアップ「M Selection」に採用されました。 「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」などに対応した全8モデルを、直販ECサイト ディーフダイレクトストア、およびハマニ化成株式会社（本社：静岡県、代表取締役社長：の野村 忠己）を通じて全国の三菱自動車正規ディーラーにて順次販売を開始いたします。

昨今の自動車はディスプレイの大型化・高精細化が進んでいますが、それに伴い「日中の日差しが反射して画面が見にくい」「タッチ操作による指紋汚れが目立つ」といった悩みも増えています。 ディーフはスマートフォン用保護フィルムで長年培った技術を応用し、車載ディスプレイに特化した高機能フィルム「Multifunction Screen Protector」を開発しました。

本製品は、三菱自動車の主力車種である「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」などのナビゲーション、ディスプレイオーディオ、およびメーターパネルに対応する計8ラインナップです。

■三菱自動車「M Selection」採用について

本シリーズは、三菱自動車が厳選したカーライフを豊かにする商品群「M Selection」に採用されました。車両の設計データに基づいた精密なフィッティングと、過酷な車内環境に耐えうる高い信頼性が評価されています。新車購入時はもちろん、既にお乗りの車両への装着も、全国の三菱自動車正規ディーラーにて安心してご依頼いただけます。

【製品ラインナップ】

1. デリカD:5 (CV1W) 用

対応： アルパイン製 デリカD:5専用 11型ナビゲーション

型番： AFMD5-N1171

M Selection品番：CLPM0071

2. アウトランダー (GN0W) 用

対応： スマートフォン連携ナビゲーション (12.3インチHDディスプレイ)

型番： AFMOL-N1272

M Selection品番：CLPM0072

3. トライトン (LC2T) 用

対応： スマートフォン連携ナビゲーション (9インチWVGAディスプレイ)

型番： AFMTT-N0973

M Selection品番：CLPM0073

4. デリカミニ・eKシリーズ用（9型ナビ）

対応： 三菱電機製 オリジナル9型ナビゲーション

適合車種： デリカミニ、eKスペース、eKクロス、eKワゴン、eKクロスEV

型番： AFMEK-N0974

M Selection品番：CLPM0074

5. デリカミニ・eKシリーズ用（9型DA）

対応： 三菱電機製 オリジナル9型ディスプレイオーディオ

適合車種： デリカミニ、eKスペース、eKクロス、eKワゴン、eKクロスEV

型番： AFMEK-D0975

M Selection品番：CLPM0075

6. eKクロスEV用（9型スマホ連携ナビ）

対応： スマートフォン連携ナビゲーション (9インチ)

適合車種： eKクロスEV (B5AW)

型番： AFMEK-SN976

M Selection品番：CLPM0076

7. デリカミニ・eKスペース用（12.3インチナビ）

対応： 12.3インチHDディスプレイ

適合車種： デリカミニ、eKスペース (BA0A系)

型番： AFMEK-N1277

M Selection品番：CLPM0077

8. デリカミニ・eKスペース用（7インチメーター）

対応： 7インチカラー液晶メーター

適合車種： デリカミニ、eKスペース (BA0A系)

型番： AFMEK-M0778

M Selection品番：CLPM0078

【製品の主な特徴】

■見やすさを追求した「AG＋AR」ダブル加工 外光の映り込みを抑える「アンチグレア（AG）」処理と、光の反射を低減する「アンチリフレクション（AR）」処理を組み合わせたダブル加工を施しました。直射日光が当たる環境下でも画面の白飛びを抑え、くっきりとした視界を確保します。

■指紋が付きにくく、操作も滑らか 表面には特殊な防汚コーティングを施しており、指紋や汚れが付きにくく、付着しても簡単に拭き取ることができます。また、指すべりが非常に良く、地図のスクロールやタッチ操作がスムーズに行えます。

■キズから守るハードコート 鉛筆硬度4H相当のハードコート層により、爪やクリーニング時の摩擦によるキズ付きを防止します。

■誰でも失敗なく貼れる「キレセパ」採用 粘着面の保護シート（剥離フィルム）を中央で分割した、ディーフ独自の「キレセパ」構造を採用。位置合わせが簡単で、大きなフィルムでも気泡やホコリを巻き込むことなく、きれいに貼り付けることができます。

■安心の日本製（Made in Japan） 素材の調達から加工、品質管理、梱包に至るまで、すべての工程を日本国内で行っています。

【製品概要】

商品名：Multifunction Screen Protector シリーズ

価格：オープンプライス

素材：PET（基材）、シリコン（粘着層）

付属品：クリーニングクロス、ホコリ除去シール、貼り付け用ヘラ

【お取り扱い店】

全国の三菱自動車正規ディーラー （「M-Selection」商品としてお買い求めいただけます）

ディーフダイレクトストア：https://www.shop-deff.com/c/car/carfilm/carfilm-mitsubishi

【ディーフ株式会社について】

クリエイティブとユーザビリティの融合を目指すモノづくりプロダクションです。スマートフォンアクセサリーをはじめ、カーアクセサリー、オーディオ製品など、こだわりのプロダクトを企画・製造・販売しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ディーフ株式会社 プレス窓口：E-Mail press@deff.co.jp TEL.03-6450-1578

このプレスリリースに関する詳細情報は、以下の当社ホームページにて閲覧できます。

オフィシャルサイト http://www.deff.co.jp/