Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」無料アップデート「バイオリンレッスン」本日配信

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 Nintendo Switch(TM)向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と、Nintendo Switch(TM) 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」にて、無料アップデート「バイオリンレッスン」を配信したことをお知らせいたします。

現在YouTube、ゲーム公式Xにて「バイオリンレッスン」配信記念ビデオを公開中であること、さらに東急プラザ原宿「ハラカド」内「たまごっち ふぁくとり～！」にて3日間限定の試遊イベントが実施決定したことをお知らせいたします。

◆「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」公式サイト：https://oms.bn-ent.net/

◆「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズ公式X：https://x.com/omisetchi_news

【各種ダウンロード版購入リンク】

◆Nintendo Switch：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000064035(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000064035)

◆Nintendo Switch 2 Edition：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096647(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096647)

◆Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000056865(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000056865)

まるで本物のバイオリニストになった気分が味わえる!? 無料アップデートで「バイオリンレッスン」が追加

ニンテンドー3DSで発売された「ちょ～りっち！たまごっちのプチプチおみせっちでバイオリンレッスン」が「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」にて復活。本日より無料アップデートにて配信開始となりました。

先生であるメロディっちの演奏をお手本に、バイオリンで有名なクラシック音楽を演奏します。

演奏可能な楽譜は全14個。Joy-Con(TM)またはJoy-Con 2 のおすそ分けプレイで2人でも演奏をお楽しみいただけます。

なお、本アップデート内容は、Nintendo Switch向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と、Nintendo Switch 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」のそれぞれでお楽しみいただけます。

Nintendo Switch 2 Editionではマウス操作にも対応しており、より本物のバイオリンを弾いているかのような演奏体験が可能です。

さらに、今後も引き続き無料アップデートの配信を予定しております。是非ゲームをプレイしながら続報をお待ちください。

◆「バイオリンレッスン」配信記念ビデオはこちら：https://youtu.be/OmsafZAJb9I

無料アップデート「バイオリンレッスン」配信記念 「たまごっち ふぁくとり～！」での試遊体験イベントが期間限定で実施決定！

「バイオリンレッスン」の配信を記念して、東急プラザ原宿「ハラカド」3階「たまごっち ふぁくとり～！」にて2月21日(土)～23日(月)の間「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」試遊体験イベントの実施が決定いたしました。

現在ソフトをお持ちでない方も、最新の無料アップデート「バイオリンレッスン」をいち早く体験できるチャンスとなっております。

試遊いただいた方にはノベルティとして「たまひこ王子」のオリジナルステッカーを、さらに「たまごっちのプチプチおみせっち しり～ず【公式】」Xアカウントをフォローいただいた方には「メロディっち」のオリジナルステッカーもその場でプレゼント！

本作の購入をご検討いただいている方はもちろん、この週末に「たまごっち ふぁくとり～！」にお越しの際は是非お立ち寄りください。

◆イベント詳細は公式Xをチェックください：https://x.com/omisetchi_news

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」とは

2005年に第1作目が発売された「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズの最新作

Nintendo Switch向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と、Nintendo Switch 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edtition」がそれぞれパッケージ版・ダウンロード版ともに現在好評発売中となります。

本作では、個性豊かな12種類のおみせやさんで、たまごっちたちの注文に応えていきます。

Nintendo Switch 2 Editionでは、「マウス操作」を用いた3店舗が追加となり、15種類のおみせやさんをお楽しみいただけます。

おみせやさんの評判が上がると建物が大きくなり、新たなたまごっちがおきゃくさまとして来店！

出会ったたまごっちたちとは、街で遊んだり、悩み事を解決したりしながら、おみせやさん以外でも一緒に過ごすことができます。

ちょっとしたふれあいも楽しみながら、おみせやさんを繁盛させて街をちょーにぎやかにしていきましょう！

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」のご紹介

Nintendo Switch向け「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」のソフトをお持ちの方で、Nintendo Switch 2 本体をご購入された方は、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」をご購入いただくことで、マウス操作で遊べる3店舗を追加することができます。

なお、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」をご購入される場合は、アップグレードパスをご購入いただく必要はございません。

本作をご購入される際には、公式サイト内の製品情報をよくご確認の上、重複購入にお気を付けください。

◆製品情報はこちら：https://oms.bn-ent.net/product/

製品情報

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2079_1_ef2dc6c69ac4594d1b22f744f2f87ded.jpg?v=202602191251 ]「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2079_2_aa264e76618cdc5db7a3387711098e53.jpg?v=202602191251 ]

