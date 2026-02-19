アカシックレコード｜本音/宿縁の索引霊視◆極秘事項も暴く/水野宏美のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年2月19日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「アカシックレコード｜水野宏美」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆アカシックレコード｜本音/宿縁の索引霊視◆極秘事項も暴く/水野宏美

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/398/mzakareco

アカシックレコード｜水野宏美

■提供内容のご紹介

アカシックレコード｜運命を刻む"宇宙の全記録"へ直接アクセスし過去/現在/未来を徹底解読。1万人超の鑑定実績を誇り、開く講座は即満員のミディアム「水野宏美」が、研鑽された索引霊視であなたに開示される真実のすべてを明確に伝達。鳥肌級の的中力をご体感ください。

■監修者紹介

天国と地上をつなぐミディアムシップ（天国通信）を行うスピリチュアルカウンセラーとして、16年間で延べ1万人以上のセッションを実施。「天国からの愛のメッセージに生きる希望を取り戻せた」「想像していた以上に幸せになれた」「転職で成功できた」「長年の悩みが解決できた」と、相談者から深い信頼と好評を得る。

現在、個人セッションはリピーターのみの対応となり、新規受付は停止中。期間限定で募集する個人継続コースでは、スピリチュアルな通信のみならず、心理カウンセリング、そして独自の「たましいの設計図」から読み解くコンサルティングも行う。「たましいのコンサルタント(R)」として、クライアントの内なる癒し、本当の幸せと成長を加速させ、この地球での「最幸の現実創造」を力強くサポートし続けている。

