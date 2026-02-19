国内わずか4名。沖縄のカーディテイリング技術者が国際・国内の最高峰資格をダブル取得

【概要】

株式会社CDO

沖縄県南城市のカーディテイリング専門店「カーディテイリングオキナワ（CDO）」の代表・比嘉力也が、世界最大のカーディテイリング業界団体であるIDA（International Detailing Association／本部：米国ミネソタ州）の認定資格「Certified Detailer - Skills Validated（CD-SV）」を2026年2月に取得しました。

また、2025年10月には一般社団法人日本コーティング協会（JCA）が主催するコーティング技能研磨士１級にも合格しています。

IDA認定CD-SV資格とコーティング技能研磨士１級の両方を保有する技術者は、日本国内にわずか4名。沖縄県の技術者としては初の快挙です。

【取得資格の概要】

■ IDA認定「Certified Detailer - Skills Validated（CD-SV）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169676/table/3_1_f5de7a8450afd327b10a0ec223a847a9.jpg?v=202602191251 ]

IDAは、プロフェッショナル・ディテイラーのための世界最大の業界団体であり、唯一の独立認定プログラムを運営しています。

CD-SV資格は、IDA認定プログラムの中でも上位に位置する資格です。まずPhase I（筆記試験）として、車両表面素材の特性、適切な薬剤の選定と使用法、施工技術など10科目の試験に合格し「Certified Detailer（CD）」を取得。その上で、Phase II（実技審査）として実車両を使用した「Skills Validation（技能検証）」に合格することで初めて付与されます。知識と実技の双方を国際基準で証明する、カーディテイリング業界で最も権威ある認定の一つです。

■ コーティング技能研磨士１級（一般社団法人日本コーティング協会）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169676/table/3_2_6a1348f0445312dc45c70d7ea95ff21a.jpg?v=202602191251 ]

一般社団法人日本コーティング協会（JCA）は、2012年に設立されたカーコーティング業界の技術基準策定と品質向上を担う団体です。国家資格化を見据えた検定制度を運営しており、業界の技術標準を牽引しています。

コーティング技能検定は三級・二級・一級の段階制で、一級はその最高位に位置します。実車両の塗装パネルを使用した実技試験では、塗装状態の見極め、研磨方法の選定、仕上がり品質が測色計を用いた数値評価を含む5段階で厳格に審査され、約80%以上の総合得点が合格基準となります。塗装を損傷させることなく最高の仕上がりを実現する、高度な判断力と技術力が求められる資格です。

【ダブル取得の意義 ― 国際基準と国内基準の両立】

国内わずか4名の希少性

IDA認定CD-SVは、国際基準での技術力と専門知識を証明する資格です。一方、コーティング技能研磨士１級は、日本コーティング協会が定める国内基準での研磨・コーティング技術を実技と理論の双方で証明する資格です。

この両方を保有する技術者は日本国内にわずか4名。これは単なる資格の積み重ねではなく、グローバルと国内それぞれの異なる品質基準を同時に満たす技術力の客観的な証明です。お客様にとっては、国際的に認められた知識体系と、日本の厳格な実技基準の双方で裏打ちされた施工品質が保証されることを意味します。

ドイツ世界大会出場からの進化

比嘉は2025年9月、ドイツ・シュトゥットガルトで開催された第9回ドイツ研磨選手権（Deutsche Poliermeisterschaft）に沖縄県初の技術者として出場しました。世界各国から選抜された技術者たちと同じ土俵で技を競い合った経験は、今回のダブル資格取得への大きな原動力となりました。世界の舞台で得た学びと刺激を、資格という客観的な形で証明するに至ったものです。

沖縄の過酷な環境が育てた技術

沖縄県は、本土と比較して紫外線量が約1.5倍、年間を通じた塩害、高温多湿など、車両の塗装にとって国内で最も過酷な環境です。この条件下で9年間にわたり累計9,000台以上の施工を手がけてきたCDOの技術が、国際・国内双方の基準で認められたことは、厳しい環境で培われた技術的知見が世界に通用することの証でもあります。

【代表・比嘉力也のコメント】

「ドイツの世界大会で、世界中の技術者と同じ舞台で競い合えたことは、私にとって本当に大きな経験になりました。 そして同時に、こうした大会をいつか日本でも開催したいと強く思うようになりました。日本のカーディテーラーは世界的に見てもレベルが高く、このような大会が日本で開催されることで、業界全体がさらに盛り上がっていくと感じています。今後はコーティング協会やJDA（日本ディテーリング協会）の皆様と日本のカーディテイリングを盛り上げたいです。 IDA認定CD-SV、そしてコーティング技能研磨士１級の取得は、お客様に対する私たちの約束です。大切なお車を、世界で通用する技術と、日本の厳しい基準に裏付けられた品質で守るその想いを、資格という形でお見せできたと考えています。 父の代から築いてきた信頼を大切にしながら、世界で学んだ技術を沖縄の皆様に還元し続けます。これからも学びを止めず、さらに上を目指していきます。

【技術・実績サマリー】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/169676/table/3_3_9d94f8401f0940f3af9ebf5347ddb52b.jpg?v=202602191251 ]

【今後の展望】

技術の社内展開

IDA認定プログラムとコーティング技能検定で得た最新の知識・技術体系をスタッフ育成に活用し、CDO全体の技術水準を組織的に向上させてまいります。

サービス品質の進化

国際基準に基づいた品質管理体制をさらに強化し、沖縄の過酷な環境に最適化された最高水準のカーディテイリングサービスを提供し続けます。

地域技術力の向上

沖縄県内のカーディテイリング業界全体の技術基準底上げに貢献し、地域の自動車関連産業の発展を目指します。

次世代育成

沖縄から世界に通用する技術者を輩出するための基盤づくりに取り組み、若手技術者に夢と目標を示してまいります。

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/169676/table/3_4_3c4edec150b421fd17f5052b8444d6c6.jpg?v=202602191251 ]- 株式会社CDO 担当：比嘉 伊津美（ヒガ イツミ）- 携帯: 080-1757-4484（直通）- 電話: 098-963-6699（会社）- FAX: 098-944-6622- メール: service@cardetailing.okinawa- ウェブサイト: https://www.cardetailing.okinawa/- 住所: 〒901-1207 沖縄県南城市大里古堅1260-4

本プレスリリースに関する取材・撮影のご依頼、その他のお問い合わせは上記連絡先までお願いいたします。