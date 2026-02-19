広域品川圏の共創まちづくり　2026年3月28日 本格始動！

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

〇 JR東日本グループが浜松町駅から大井町駅で展開する「広域品川圏（Greater Shinagawa）」の共創まちづくりが、2026年３月28日（土）の「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープン及び「OIMACHI TRACKS」のまちびらきで、いよいよ本格始動します。

〇 JR東日本グループは、広域品川圏を「都市生活のイノベーションが生まれる先進エリア」として捉え、地域、企業、大学等の様々な関係者と共創して、広域品川圏の先進性・エリア価値向上に資する取り組みを展開していきます。

〇 広域品川圏においては、Suicaを都市生活におけるイノベーション・デジタル基盤として位置づけ、都市生活のイノベーション（ライフスタイルトランスフォーメーション以下「LX」））を実現していきます。

1.都市生活のイノベーションが生まれる先進エリア「広域品川圏」2026年３月28日始動！

JR東日本グループは、各駅を中心に展開するえきまち開発を「点」ではなく、開発が連鎖的に進むこのエリア一体を「都市生活のイノベーションが生まれる先進エリア」と捉えることで、日本・世界に向けて唯一無二のプレゼンスが発揮できると考えています。広域品川圏では、Suicaを都市生活における「イノベーション・デジタル基盤」として位置づけ、モビリティーの未来を拓く挑戦（立体MaaS構想）等、このエリアのさらなる先進性・エリア価値向上に資する都市生活のイノベーション（LX）を先駆的に起こす取り組みを展開し、このエリアが、昼夜を問わず、世界中の人々が訪れ、滞在し、回遊し、再び訪れていただく、都市循環の構築に貢献していきます。

2.イノベーション・デジタル基盤「Suica」が牽引する「都市生活」のイノベーション(LX)

（１）Suicaの進化による、「駅とまちのイノベーション」

JR東日本グループは、広域品川圏を舞台に、Suicaをデジタル基盤に「駅」と「まち」の当たり前を越えた「えきまち」一体によるシームレスな移動・都市生活のイノベーションを先駆的に実現していきます。

１. STEP1：「えき」と「まち」の情報をつなぐ

2026年3月28日より、改札の「タッチ」を契機に「広域品川圏コミュニケーションポータル」を通じて、「まち情報」を配信するサービスを実証開始します。TAKANAWA GATEWAY CITY、OIMACHI TRACKS、WATERS takeshibaの「まち情報」に加えて、順次、地域、商店街等に範囲を拡大していきます。「えき」と「まち」の情報をつなぎ、新しい回遊創出による顧客体験価値最大化と地域経済活性化のモデル創出を目指します。

２. STEP２：「えき」と「まち」の空間をつなぐ

2027年春には、広域品川圏の5駅において、UWB※1を組み込んだウォークスルー改札の実証試験※2を行い、「えき」と「まち」をシームレスにつなぐ未来を実現してまいります。

※1 UWB（Ultra-Wide Band）は高精度な位置測位などに特徴を持つ無線技術です。

※2 2027年春の実証試験に先立ち2026年3月28、29日にOIMACHI TRACKSで、5月13、14日に、

TAKANAWA GATEWAY CITYで「ウォークスルー改札」の体験会を実施します。

（2）Suicaの進化とモビリティの進化による、「移動のイノベーション」（立体MaaS構想）

JR東日本グループは、広域品川圏の先進性・エリア価値向上に資するために、自動運転の実証実験や環境負荷の少ないエネルギーを採用した水素バスの活用、移動そのものが観光資源にもなる水上交通、並びに、空飛ぶクルマ等、モビリティの未来を拓く必要な実証を共創パートナーと取り組み、陸・海・空の「立体MaaS」の実現を目指します。

１.『陸』・先端技術を駆使した自動運転バスの走行実証

広域品川圏の本格始動に合わせ、KDDIとJR東日本は、次世代モビリティの実現に向けた共同プロジェクトとして、3月下旬から初めて自動運転バスで高輪エリアと竹芝エリアを結ぶ走行実証を開始します。自動運転技術、通信、遠隔監視、TAKANAWA GATEWAY CITYの街アプリなど両社の強みを掛け合わせることで、広域品川圏における新たな移動体験の創出と都市の価値を向上させ、未来の「あたりまえ」を先取りするプロジェクトとなります。

２.『陸』・ゼロ・エミッションモビリティ水素シャトルバス OIMACHI TRACKS へ運行開始

3月28日の「広域品川圏本格始動」にあわせ、WATERS takeshibaとTAKANAWA GATEWAY CITYを結んで運行している「JR竹芝水素シャトルバス」と接続するかたちで、TAKANAWA GATEWAY CITYとOIMACHI TRACKSを結ぶ水素シャトルバスを試行的に平日限定で運行を開始します。また、4月1日からは 既存のルートをめぐる便が新たに新橋へ停車します。本バスは走行時にCO2を排出しないゼロエミッション・モビリティであり、運行により来街者の利便性向上とともに、先進技術による環境価値を体感する移動体験を提供します。

３.『海』・移動が観光資源になる水上交通の実証

文化体感モビリティ 竹芝発！春を感じる さくらクルーズ の期間限定運行【3/28、29、4/4、5（予定）】

広域品川圏の本格始動に合わせ、WATERS takeshiba発着で「竹芝発！春を感じる さくらクルーズ」を期間限定で運行します。東京湾から目黒川へ向かう特別航路により、水辺から桜を楽しむ格別な移動体験を提供します。舟運を、移動手段としてではなく、文化体験・観光をつなぐ新しいエンターテインメントモビリティとして、水辺の滞在価値を高める回遊ルートの形成を進めていきます。

また、竹芝地区の利便性向上のため、羽田空港と竹芝地区を結ぶ「羽田空港アクセス船」(事前予約制)の実証実験を行っています。

４.『空』・エアモビリティを主体にした立体ＭaaＳ構想への挑戦

モビリティの未来を拓くイノベーションとして、「空飛ぶクルマ」の社会実装推進に取り組みます。そして、陸・海・空の統合移動による「立体MaaS」の実現を目指します。

(３)Suicaの進化による、「くらしのイノベーション」

JR東日本グループは、“移動、商業など”に加えて、“医療、住まい”などの分野にもSuicaを機能拡大することにより、先進性・魅力価値向上に資する都市生活を実現していきます。

１.「TAKANAWA GATEWAY Clinics Medical & Life Design Hub」では、Suicaを診察券として活用することで、患者さまは1つのSuicaで複数のクリニックを受診できるようになります。

将来的にはSuicaは健康・医療分野へと価値を広げ、PHR（パーソナルヘルスレコード）を活用した一人ひとりに最適化された今までにない健康サービスの提供を目指しています。

例えば、ビジネス創造施設「LiSH」から生み出された睡眠・食・運動機能向上などのサービスを提供し、そのサービスは「スマート健康ステーション(R)」のオンラインネットワークを通じて広域品川圏及び日本各地に展開されます。

TAKANAWA GATEWAY Clinics Medical & Life Design Hub ロゴマーク

２.TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE内の共創型住居「Link Life Lab」では、Suicaと連動したスマートホーム設備に加え、ビジネス創造施設「LiSH※」に入居する企業が持つ先端サービスやロボティクスを住戸に導入し、睡眠や腸内環境の計測設備を備えます。得られた生活・健康データはクリニックや街の商業施設等と連携し、個別の睡眠・運動・食の提案につなげます。

Suicaを通して、移動・健康・生活がシームレスにつながる先進的なライフバリューをこの街から創出します。

※「TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub」の略称。

3.魅力的で上質なナイトタイムエコノミーエリアの形成

街の施設の相互連携イメージ

広域品川圏では、OIMACHI TRACKS、TAKANAWA GATEWAY CITY、WATERS takeshibaの

3つの象徴的な広場・水辺空間を一体的に活用した都市型文化ナイトフェスを開催予定です。3拠点を横断して展開される夜間イベントや光演出、エンターテインメントプログラムと連動しながら、東京の伝統・食文化・アート・エンターテインメントを多面的に発信する「Beer & CRAFT SAKE Fes」を9月、「Greater Shinagawa Cinema Fes」を10月、「Greater Shinagawa Stella Week」を11月から、そして周年祭でもある「Tokyo Culture Week」を来春に、それぞれ計画しており、国内外の来訪者を惹きつける“広域品川圏ならではの文化体験”を創出します。広域品川圏を舞台とした都市文化の実験場であり、新しい東京の夜をつくる取り組みです

４.広域品川圏、都市防災・BCP強化に向け取り組み

広域品川圏では、地域の安心・安全を確保し、災害時にも都市機能を維持できる「強靭な都市レジリエンスの実現」を目指し、エリア価値向上に資する地域防災の取り組みを進めています。

（１）来街者や地域の皆さまの心豊かなくらしを支えるBCP対策（TAKANAWA GATEWAY CITY）

TAKANAWA GATEWAY CITYは、BCP対策として、JR東日本の自営電源を用いた複数系統に加え、緊急時には外部電力会社からの供給にも対応できる多重バックアップを取っており、かつそれらが消失しても、72時間滞在可能な非常用発電機を装備しています。

（２）品川区との防災協定の締結（OIMACHI TRACKS）

OIMACHI TRACKSのまちびらきに際し、品川区と「災害時における民間事業者施設の使用に関する協定」を締結しました。この協定は、大規模災害発生時には、来街者や地域住民の安全確保と迅速な支援体制の構築を目的としており、OIMACHI TRACKSは広域避難場所や帰宅困難者受け入れスペースとしての役割を担います。「地域防災力向上」のため、品川区と共創し、さらなるエリア価値向上に貢献していきます。なお、OIMACHI TRACKSにおいても、JR東日本の自営電源を用いた複数系統に加え、非常用発電機を備えており、約3,000人の帰宅困難者が72時間滞在可能な施設となります。

５.TAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープン OIMACHI TRACKSまちびらき

広域品川圏の中核を担う2つの街、TAKANAWA GATEWAY CITYとOIMACHI TRACKSは同時開業する3月28日から様々なオープニングイベントを展開します。

約1,500機による圧巻のドローンショーや、山手線を活用した特別な文化体験ツアーなど、新たな文化発信やテクノロジーを感じる多彩な催しで、来街される皆さまと共に、新たな街の誕生を祝します。

（１）OIMACHI TRACKS まちびらき記念

1,500機のドローンが大井町の夜空を彩る 「TRACKS OPENING DRONE SHOW」

まちびらきの夜に、約1,500機のドローンによる圧巻のショーを実施します。大正の昔から大井工場でいくつもの列車が整備され走ってきた記憶や、広域品川圏・OIMACHI TRACKSの魅力等を3Dで立体的に描く20分間の天空ショーをお楽しみください。

日時：2026年3月28日（土）

一回目：19：00～(予定)

二回目：21：00～(予定)

場所：OIMATCHI TRACKS内 TRACKS PARK

DRONE SHOW（イメージ）

（２）TAKANAWA GATEWAY CITY グランドオープン記念

文化の物語と未来をめぐる山手線プレミアムツアー「FUTURE GATE TRAIN」

高輪ゲートウェイ駅まで山手線をほぼ一周する特別列車「FUTURE GATE TRAIN」を運行します。MoN Takanawa: The Museum of Narrativesの総合プロデューサー：小山薫堂氏の監修のもと、未来を創る多彩なゲストとのトークやアクティビティをお楽しみいただく特別なツアーです。山手線の車窓から広がる風景と共に東京の文化的魅力やよい未来づくりを感じるひと時をご提供します。

日時：2026年3月30日（月）午後（予定）

※詳細は3月上旬にTAKANAWA GATEWAY CITYの公式WEBサイト等で発表します。

FUTURE GATE TRAIN

（３）高輪・大井町2拠点で展開される「音楽」と「光」のパフォーマンス

TAKANAWA GATEWAY CITYとOIMACHI TRACKSの２拠点を回遊して楽しんでいただける、「音楽」と「光」のパフォーマンスを開催します。高輪ゲートウェイ駅～大井町駅は京浜東北線で2駅・約5分。

ぜひ2つの街を行き来してエンターテインメントをご堪能ください。

１.TAKANAWA GATEWAY CITY

貨物コンテナをリノベーションしたスペシャルなポータブルステージが、街の広場でDJプレイやライブパフォーマンスを展開。世界的に注目されている10代の海外アーティストや、高輪ゲートウェイ駅で好評を博しているEKINAKA DJに出演のアーティストなどが登場し、昼も夜もにぎやかに街を盛り上げます。

SPECIAL LIVE（イメージ）

【TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE（仮称）】

日時：2026年3月28日（土）～4月26日（日）14:30～、18:00～（予定）開催日により変わります。

場所：TAKANAWA GATEWAY CITY内 Gateway Park・高輪ゲートウェイ駅南改札外3階テラス（予定）

２.OIMACHI TRACKS

夜を鮮やかに彩るプログラムとして、プロジェクションマッピングを開催。光と映像が織りなすダイナミックなプロジェクションマッピングが大井町の夜に新しい物語を描き出します。

LIGHT TRAIL（イメージ）

【OIMACHI TRACKS LIGHT TRAIL】

日時：2026年3月28日（土）～6月1日（月） 18:00～23:00(予定) ※初日のみ19:20～

場所：OIMACHI TRACKS内 TRACKS PARK、CROSS PLAZA、STATION PLAZA

ほかにも、TAKANAWA GATEWAY CITYとOIMACHI TRACKSの開業を祝した多彩なイベントで皆さまをお待ちしております。詳細は、別紙をご覧ください。

（４）文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」開館

TAKANAWA GATEWAY CITYには、文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が誕生します。

「100年先に文化をつなぐ」をミッションとする文化の実験的ミュージアムでは、伝統芸能や漫画・アニメ、音楽、食などの日本文化に最新テクノロジーを掛け合わせ、他に類を見ないジャンルを超えた展示やパフォーマンスを展開します。

開館記念テーマは「Life as Culture - 生きるは、ブンカだ」。「ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語」や新しいマンガ体験「MANGALOGUE（マンガローグ）:火の鳥」など多彩なプログラムや桜の映像と和楽器の生演奏に包まれながらお茶を愉しむ「春うららの茶会」など、祝祭感ある各種イベントで新たな文化体験を提供します。

（５）地の記憶を未来へつなぐ―広域品川圏の歴史資産再生プロジェクト

１.イノベーションスピリットの継承「THE FIRST RAILWAY PROJECT」

日本初の鉄道が走った歴史を未来につなぐ取り組みとして、鉄道開業期のイノベーションスピリットを受け継ぎ、次世代へと伝えていく「THE FIRST RAILWAY PROJECT」を始動します。プロジェクトの重要拠点となる高輪では、2026年3月より国指定史跡である高輪築堤跡の第7橋梁部および公園部の現地保存・公開工事に着手し、2027年度の公開を目指します。さらに、TAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープンに合わせTHE LINKPILLAR 2内にギャラリーを開設し、鉄道開業の歴史や高輪築堤の発掘調査および文化財とまちづくりの両立に向けた取り組みを、模型や年表、記録映像などの展示で紹介します。

THE FIRST RAILWAY PROJECT ロゴマーク

２.創建時の記憶～レンガ壁の移設・保存～

本開発に伴い東京駅開業の翌年の大正4年建設のレンガ車庫の壁面の一部（約40m）を、OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 1階に移設・保存しました。施工にあたっては、本開発工事の施工者である竹中工務店の特許技術である「モルトール(R)」をレンガに応用し、レンガひとつひとつを再生。状態のよいレンガは表層部に再利用することで創建時の風合いを可能な限り継承しています。さらに、創建時の鋼製サッシなどレンガ以外の部材についても、記憶を留める貴重な要素として再利用しました。

【参考】

「広域品川圏」における当社グループ保有のビル床面積約150万平方メートル 、営業収益1,000億円超/年