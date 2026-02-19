TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2　POP UP STORE in ロフトの開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカはTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフトを開催致します！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役：坂井智成)は、この度、ロフトの一部店舗にて『TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』のイベント「TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフト」を開催致します。

2026年3月13日(金)より栄ロフト、3月17日(火)より池袋ロフト、3月27日(金)よりなんばロフトの計3店舗にてTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフトの開催が決定致しました。

今回のイベントでは、『TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』より「星空メイド」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

『TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』 ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフト

開催期間１.：2026年3月13日(金)～2026年3月29日(日)

開催場所：栄ロフト 6階 バラエティ雑貨売場 ※最終日は午後5時閉場

開催期間２.：2026年3月17日(火)～2026年4月5日(日)

開催場所：池袋ロフト 11階バラエティ雑貨売場 ※最終日は午後6時閉場

開催期間３.：2026年3月27日(金)～2026年4月19日(日)

開催場所：なんばパークス5階 なんばロフト 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

▼TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフト特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/bisquedoll-loft/

【TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフト内へのご案内について】

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細は決まり次第、店舗HP・公式Xにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「池袋ロフト」HP：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

「池袋ロフト 公式Xアカウント」：https://x.com/LOFT_IKEBUKURO

「栄ロフト」HP：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=525

「栄ロフト 公式Xアカウント」：https://x.com/LOFT_SAKAE

「なんばロフト」HP：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=47

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディンググリッター缶バッジ(全9種)

単品：605円(税込)/BOX：5,445円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディングオーロラ缶バッジ(全9種)

単品：605円(税込)/BOX：5,445円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディングブロマイド(全14種)

単品：275円(税込)/BOX：3,850円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディングイラストカード(全14種)

単品：275円(税込)/BOX：3,850円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカード(全9種)

単品：715円(税込)/BOX：6,435円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. トレーディングクリアダイカットステッカー(全8種)

単品：550円(税込)/BOX：4,400円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空メイドver. BIGアクリルスタンド(全3種)

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. 特大アクリルスタンド(全3種)

価格：各3,300円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. 特大ダイカットアクリルパネル(全3種)

価格：各7,678円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. マルチデスクマット(全4種)

価格：各3,960円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. 等身大タペストリー(全3種)

価格：各10,780円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. 75mmホログラム缶バッジ(全3種)

価格：各770円(税込)

▼描き下ろし 星空メイドver. Teeユニセックス(全3種)

価格：各5,478円(税込)

※1会計につき、トレーディング商品をBOXでのご購入は2BOXまで、もしくは単品でのご購入は2BOX分の入数まで、その他商品につきましては各種2点までのご購入とさせていただきます。

※販売状況等によって、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただけますようお願いいたします。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

【特典情報１.】

▼イベント特典「ポストカード(全7種)」をプレゼント！

各店舗での開催期間中、イベント対象商品を2,000円(税込)以上お買上げごとにイベント特典「ポストカード(全7種)」をランダムで1枚プレゼント！

※本特典は催事会場のみのお買上げ特典です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

【特典情報２.】

▼トレーディング商品をBOX購入で特典をプレゼント！

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了後よりECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし 星空メイドver. トレーディンググリッター缶バッジ(全9種)

1BOX購入で「描き下ろし 喜多川 海夢 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし 乾 紗寿叶 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■描き下ろし 星空メイドver. トレーディングオーロラ缶バッジ(全9種)

1BOX購入で「描き下ろし 喜多川 海夢 星空メイドver. 75mmオーロラ缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし 乾 心寿 星空

メイドver. 75mmオーロラ缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

▼Xキャンペーンも開催中！

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 POP UP STORE in ロフトの開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト＆AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様にイベント特典「ポストカード(全7種) コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

▼店舗情報１.

店名：栄ロフト

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目4番5号 SAKAE NOVA 3～6F

営業時間：午前10時～午後8時

URL： https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=525

▼店舗情報２.

店名：池袋ロフト

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル9階～12階

営業時間 月～土：午前10時～午後9時 / 日・祝：午前10時～午後8時

URL：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

▼店舗情報２.

店名：なんばロフト

住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス5階

営業時間：午前11時～午後9時

URL： https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=47

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当：齋藤 直樹

Mail：info@armabianca.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会