【イベントレポート】“ミントの爽快感”とフルーツの香りが広がる。オーラルケアブランドSWAGが提案する大人のフレーバー歯磨き粉

株式会社トリクル

株式会社トリクル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：上柿 琢)が展開するオーラルケアブランド SWAG(スワッグ) は、都内にて美容・ライフスタイル・健康系メディア向けの新商品発表を兼ねた勉強会を開催しました。

「新生活の“身だしなみ習慣”は口元からはじまる」をテーマに、オーラルケアを“身だしなみ美容の入り口”として提案。選ぶ楽しさと機能性を両立したSWAGの大人向けフレーバー歯磨き粉が紹介されました。

■ “身だしなみ美容”として入りやすい3つの理由

今回の勉強会では、SWAGが身だしなみ美容として取り入れやすい理由として、主に3つのポイントが共有されました。

１. 楽しさから始められるオーラルケア

会場では、定番のミントをはじめ、マンゴー・レモン・グレープ・オレンジなどのフルーツフレーバーを展開。カラフルでスタイリッシュなパッケージとともに、実際に商品を体験いただきました。参加者は“推しフレーバー”“推しカラー”を選びながら、香りや爽快感を楽しんでいました。

全6種類展開。左からレモン、マンゴー、オレンジ、グレープ、ミント、ホワイトニング。

ブランドの象徴であるミント成分を限界量*配合した定番タイプは、口コミで「空気まで爽やか」「口の中がまるで北極」と評されるほどの清涼感が特長。参加者からも「コーヒーの後でも口の中がすっきりする感覚」といった声が挙がりました。

フルーツの香りが口の中にやさしく広がり、最後にミントの爽快感がすっと感じられる設計は、甘さに偏らない“大人バランス”として支持を集めました。

*メントール

２. 口内の不快感と“爽快感”の関係性

～歯科医も語るメントールの心地よさ～

一般的に、緊張やストレスを感じると口の中が乾燥しやすくなることがあるといわれています。こうしたコンディションの変化は、口内の不快感につながる場合もあります。登壇した 亀戸ファミリー歯科 の 関根先生 は、「清涼感のある使用感は、口の中を心地よく感じさせ、気分の切り替えのきっかけにもなりやすい」とコメント。メントール由来の爽快感は、すっきりとした使用感をもたらし、日常のリフレッシュ習慣として取り入れやすい特長があります。

３. 見た目はCOOL、やさしい処方の両立

SWAGは、洗面台に自然と馴染むミニマルなデザインを採用。

一方で、プロポリス、ツボクサエキス、セージ葉エキスといった植物由来成分を配合し、毎日のケアに取り入れやすい設計にも配慮しています。

“楽しく選べる”だけでなく、“毎日続けやすい”ことも、身だしなみ美容として提案しやすい理由の一つです。

◻︎ 抗菌・抗炎症作用

プロポリスやツボクサ、セージなどの厳選された天然成分を配合しており、虫歯や歯周病菌の繁殖を抑え、歯茎の炎症もケア

◻︎ 抗酸化作用

口内環境を健やかに保ち、歯のエイジングケアをサポート

◻︎ 自然由来処方

人工的な添加物を極力排除し、安心して使える設計

今回、参加メディアからも

「おしゃれなだけじゃない実力派歯磨き粉」「遊び心溢れる大人の実力派歯磨き粉」といった声がアンケートで寄せられました。

■ 口元からはじまる新しい美容習慣

SNSで情報があふれ、日常のスキンケアや美容医療など何から始めればよいか迷いやすい一方、歯磨きは誰もが毎日行う習慣です。清潔感や第一印象に直結するカテゴリーだからこそ、オーラルケアは美容初心者でも取り入れやすい“身だしなみケア”といえます。

SWAGは、美容感度の高い層に向けた“感性で選べるオーラルケア”としてだけでなく、清潔感を大切にしたい男性にとっても取り入れやすい設計で、パートナーや家族でシェアしやすいデザインとフレーバー展開も、その特長のひとつです。

新生活が始まるこの季節。

口元からはじまる美容習慣という選択肢を、SWAGは提案します。

■歯科医 プロフィール

かめいどファミリー歯科

院長：関根 伸行

日本大学松戸歯学部を卒業後、江戸川区の歯科医院にて3年間勤務医として従事。その後、江東区・森嶋歯科にて7年間勤務医および副院長を務める。2011年に「かめいどファミリー歯科」を開院し、現在に至る。2025年には日本プラセンタ医学会 認定アドバイザーを取得し、多くの学会で発表を行っている。アジア歯科鍼灸統合学会 専務理事。日本歯科東洋医学会 関東甲信越支部 学術理事。東京歯科鍼灸統合勉強会 講師・インストラクター

■ SWAGとは

『SWAG(スワッグ)』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. (それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！)”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュをラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm

お問い合わせ

株式会社トリクル〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3FSWAG

お問い合わせ先：info@swag.tokyo



