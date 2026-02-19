【2026年春・新生活応援】理想のインテリアを諦めない！キッチン周りを美しく守る「透明キッチンマット」が楽天お買い物マラソン&当店限定タイムセールを開催！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

もうすぐ2026年の新生活シーズンが到来。新しい住まいでの生活を始める際、多くの方が直面するのが「フローリングの保護」と「インテリアの両立」という悩みです。

特に汚れや傷がつきやすいキッチン周りにおいて、既存の不透明なマットでは「せっかくのフローリングのデザインが隠れてしまう」という不満の声が多く聞かれました。

この度、こうしたお悩みを解決する「透明キッチンマット」が、2026年2月19日(木)20時より開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせ、「キッチン保護キャンペーン」を実施いたします。

「透明だから、お家の雰囲気を壊さない」新生活のスタンダード

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/bkm02/

「透明キッチンマット」は、インテリアへのこだわりを大切にするユーザーのために開発されました。高い透明度を誇り、どのようなフローリングの素材やデザインにも自然に馴染みます。

選ばれる5つの理由

＜国内第三者機関による確かな安全性＞

遊離ホルムアルデヒド試験にて20μg/g以下という、ベビー衣料基準（16μg/g）を実質的にクリアする数値を記録。小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

＜床暖房も安心の耐熱性能＞

JIS規格に準じた試験で110℃までの耐熱性を証明。冬場の床暖房使用時でも、白化や変形を気にせず敷きっぱなしが可能です。

＜徹底した床保護機能＞

厚さ1.5mmのPVC素材が、カビ、引っ掻き傷、重い家具によるへこみ、水濡れから大切な床を多角的に守ります。

＜メンテナンスフリー＞

撥水性に優れ、食べこぼしや油跳ねもサッと拭くだけで掃除が完了します。隙間がないためゴミが入り込む心配もありません。

＜自由なカスタマイズ＞

ハサミで簡単にカットできるため、キッチンの形に合わせて調整できるほか、冷蔵庫下やデスク下、キッズチェアの足元など多用途に活用いただけます。

セールスケジュール詳細

2026年春の新生活準備を応援するため、楽天お買い物マラソン期間中にタイムセールを実施いたします。

タイムセール期間： 2026年2月19日(木)10:00 ～ 2月26日(木)09:59

楽天お買い物マラソン期間： 2026年2月19日(木)20:00 ～ 2月23日(月)01:59

透明キッチンマット

ご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/bkm02/

透明キッチンマット／BKM02

6サイズ

＜今だけ限定特典＞

ズレを防ぎ目立たない「クリアタイプ滑り止めシール（4枚）」を今だけプレゼントいたします。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)