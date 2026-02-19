株式会社イー・エージェンシー、持株会社体制への移行および会社分割によるグループ新体制のお知らせ

株式会社イー・エージェンシー

「おもてなしを科学する」株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹）は、AI 時代の経営にふさわしい機動性と意思決定の迅速化を図るため、来る2026年4月1日をもちまして持株会社体制へ移行し、各事業部門を分社化することをお知らせいたします。

これに伴い、当社の商号を「株式会社イー・エージェンシーグループ」に変更し、新たに設立する3つの事業会社へ各事業を承継いたします。

新体制移行の背景と目的

私どもは創業以来、「おもてなしを科学する」を信条に、データとテクノロジーによる事業支援に邁進してまいりました。 AI技術の飛躍的な進化により、ビジネス環境はかつてないスピードで変革の時を迎えています。この変化を好機と捉え、お客様の事業成長をより強力に、より迅速に支援するため、私たちは組織の在り方を根本から進化させます。

このたびの移行により、新設する3つの事業会社はそれぞれの専門領域における意思決定を高速化し、変化の激しい市場環境やお客様のニーズに即したサービス開発に取り組んでまいります。

個々の事業の成長を通じてグループ全体の機動性を高め、AI 時代におけるお客様のビジネス変革をより強力に支援することが、本体制変更の目的です。

新グループ体制の概要（2026年4月1日以降）

株式会社イー・エージェンシーグループ（持株会社）

グループ全体の経営推進および戦略策定、次世代の柱となる新規事業の創出、ならびに各事業会社の成長と連携を支援します。

- 所在地：東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階- 設立：1999年1月6日- 資本金：9500万円- 役員構成：- - 代表取締役 甲斐 真樹- - 取締役会長 永井 秀之- - 取締役 三田村 忍- - 取締役 田中 淳一郎- - 取締役 藪本 秀之株式会社イー・エージェンシー

Google アナリティクス 360 や Google Cloud、Amplitudeといったグローバルスタンダードなマーケティング・ツールを駆使し、強固なデータ基盤と分析環境を構築。AI-Powered社会を見据えた高度な戦略立案から、現場への定着・実行まで、経営・マーケティングのデータドリブンな変革をトータルで伴走支援します。

- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- 所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 設立：2026年1月30日- 資本金：1000万円- 役員構成：- - 代表取締役 甲斐 真樹- - 取締役副社長 三田村 忍- - 取締役（非常勤） 田中 淳一郎e-365株式会社

「もっと身近にウェブマーケティングを」をスローガンに掲げ、サービスブランド「さぶみっと！」を展開。ウェブサイト翻訳、レコメンドエンジン、メール配信、CRMやLINE配信ツールなど様々なSaasサービスを展開。全ての企業がデジタルマーケティングを活用できるよう、顧客に寄り添ったサービスを提供します。

- 事業内容：SaaSプロダクト事業- 所在地：東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階- 設立：2026年1月30日- 資本金：1000万円- 役員構成：- - 代表取締役 田中 淳一郎- - 取締役 甲斐 真樹- - 取締役（非常勤） 永井 央祐ファンダムテック株式会社

Web3技術とCDPを基盤に、企業とファンの「共創」を軸とした経営を支援します。従来の効率や規模を重視するマーケティングから脱却し、トークンを通じて個人の「貢献」や「熱量」といった無形の価値を可視化・資産化します。Web3技術で「応援」を証明し、熱量でつながる新しい経済圏の実現を目指します。

今後の展望

- 事業内容：Web3・ファンダムマーケティング事業- 所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 設立：2026年1月30日- 資本金：1000万円- 役員構成：- - 代表取締役 藪本 秀之- - 取締役 甲斐 真樹- - 取締役（非常勤） 佐野 智之

新体制におきましても、私たちイー・エージェンシーグループは変わらず「おもてなし」の心を大切にし、最新のテクノロジーと融合させることで、皆様のビジネスの発展に貢献してまいります。 専門性を深め、より強く、より速く進化した私たちの新たな挑戦に、どうぞご期待ください。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【参考】イー・エージェンシーグループ

イー・エージェンシーグループは、上記の新設会社に加え、以下の国内外のグループ各社とともに、グローバル規模での事業展開を推進しています。これらグループ全体の知見と技術力を結集し、お客様のビジネスを多角的に支援してまいります。

＜国内グループ会社＞

- 株式会社データ・エージェンシー(https://www.dataagency.co.jp/)：データエンジニアに特化したSES事業- 株式会社はたママ(https://www.hatamama-inc.com/)：子育てエンジニアによるSES事業

＜海外拠点・グループ会社＞

株式会社イー・エージェンシー（現体制）会社概要

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

- 中国：上海易爱网络技术有限公司(https://www.e-agency-china.top/) / 江蘇東方易城網絡科技有限公司(http://www.df-emall.com/cn/index.html)- シンガポール：e-Agency Singapore Pte. Ltd.(https://e-agency.sg/)- マレーシア：i-comm avenu (Malaysia) Sdn. Bhd.(https://www.icomm-avenu.com.my/en/home.html)- タイ：i-comm avenu (Thailand) Co., Ltd.(https://www.icat.co.th/)- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 設立：1999年1月6日- 資本金：9,500万円- 本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階- URL：https://www.e-agency.co.jp/

