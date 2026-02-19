斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）によるレギュラー番組「斎遊記」次回放送はJeremy Quartus(Nulbarich)が登場！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)によるレギュラー番組「斎遊記」の第54回目を、2/24(火)23:30より放送いたします。

3ピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」のギターボーカルとして活躍しながら、2019年に結成したバンド「TenTwenty」でも精力的に活動する斎藤宏介が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。

今回は、Nulbarich・JQのソロプロジェクト、Jeremy Quartusが登場！

完全に初対面である2人。JQが音楽の道を歩むようになったきっかけの深掘りや、“自分の声が好きか”というJQからの質問から、ヴォーカリストならではの想いを語り合った。

恒例のセッションコーナーでは、Jeremy Quartus「Beat Tub(Prod. STUTS)」、Dragon Ash「HOT CAKE」の2曲を斎藤宏介とJQのオリジナルアレンジで演奏。

スペースシャワーTVでしか見ることのできないオリジナルセッションをお見逃しなく！

▼番組詳細

番組タイトル：「斎遊記 #54」 放送日時：2/24(火)23:30～24:00

VJ：斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）

ゲスト：Jeremy Quartus(Nulbarich)

番組特設ページURL： https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。 ※音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)