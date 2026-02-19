体験型英語学習ゲーム『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』アーリースプリングセール2026を開催

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（代表取締役社長：鄭 允哲）は、遊びながら英語が自然に学べるNintendo Switch(TM)向け体験型英語学習ゲームソフト『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について、本日2月19日（木）より「ベティア アーリースプリングセール2026」を開催します。

本セール期間中は「マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）」にて、ダウンロード版のソフト本編、有料追加コンテンツ「レッスン2(CUBE3、CUBE4)」、両方をまとめたバンドル版などが期間限定でお得にお求めいただけます。また、でらゲーオフィシャルストア「でらスト」では、対象商品をお得にお求めいただける「5%OFFクーポン」を配布中です。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は Nintendo Switch 対応ソフトで、プレイするには通常別売りのマイクが必要です。ただし、Nintendo Switch 2 では、本体に内蔵されたマイクを使ってプレイいただけるようになりました。

春から手軽に英語学習を習慣化したい方や、新生活が始まる前に英会話力に自信をつけたい方など、価格見直しとNintendo Switch 2 の発売でより遊びやすくなった本作を、ぜひこの機会にお求めください。

ベティア アーリースプリングセール2026

セール期間

2026年2月19日(木) ～ 2026年3月17日(火) 23:59まで

※セール期間、内容は予告なく変更になる場合がございます。

セール対象サイト

マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）

セールラインナップ

・『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（ソフト本体）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032030.html

通常価格 3,520円（税込）

→セール価格 3,168円（税込） [10%OFF]

・有料追加コンテンツ

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー レッスン2（CUBE3、CUBE4）』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000029967.html

通常価格 3,520円（税込）

→セール価格 2,640円（税込） [25%OFF]

・「ベティア ペラペラ英語アドベンチャー ＋ レッスン2（CUBE3、CUBE4） セット」

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000014628.html

通常価格 6,600円（税込）

→セール価格 4,950円（税込） [25%OFF]

※「レッスン2(CUBE3、CUBE4)」は『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』の有料追加コンテンツで、

ダウンロード販売のみとなります。

※この商品を利用するためには『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』が必要です。

『でらスト』割引クーポン配布

クーポン配布期間

2026年2月19日(木) ～ 2026年3月17日(火) 23:59まで

※クーポン配布期間は予告なく変更になる場合がございます。

クーポン対象サイト

でらゲーオフィシャルストア「でらスト」

クーポン内容と対象商品

「でらスト」のストア内下記商品に使用できる 5%OFF クーポン

クーポンコード【spring2026】※先着50名

・『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（ソフト本体）

https://dxg-store.jp/?pid=169988264

通常価格 3,520円（税込）

→クーポン適用価格 3,344円（税込）

・【でらスト限定】べティア ペラペラ英語アドベンチャー＋ステッカーセット

https://dxg-store.jp/?pid=171137129

通常価格 3,685円（税込）

→クーポン適用価格 3,501円（税込）



※詳しくは、でらスト内の下記お知らせをご確認ください。

https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f24(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f24)

その他のダウンロード販売取扱店

ダウンロード版は、以下のオンライン販売サイトでもご購入いただけます。

➤ Amazon、楽天ブックス、ヨドバシカメラ、ビックカメラ.com、Joshin webショップ

いつものサイトで購入されたい方は、各販売サイトでのセール情報もお見逃しなく！

【主な販売店】https://betia.jp/store/

※上記販売サイトは「ベティア アーリースプリングセール2026」の対象外です。割引情報については各サイトにてご確認ください。

ふるさと納税返礼品としてもご提供中

『ベティア』は各ふるさと納税サイトにて、返礼品としてお選びいただけます。

寄附先に、ぜひ渋谷区返礼品のベティアをご検討ください。

【ふるさと納税のお知らせ】https://betia.jp/info/20241218-02/

※上記サイトは「ベティア アーリースプリングセール2026」の対象外です。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MoumSZkY1Cc ]

【Nintendo Switch】『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』プロモーション映像 3【公式】(https://youtu.be/MoumSZkY1Cc?si=XVrvJNnzMWpERuRz)

伝わるって、おもしろい。遊びの中で学ぶ英会話

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内の登場人物たちとの「聞く」「話す」「書く」といったコミュニケーション、バトル、アイテム集めなどで、遊びながら正しい発音で日常英会話が身につくイマージョン体験型英語学習ゲームです。

本ソフトでは、Nintendo Switch(TM)に接続したマイクを使用し、英語で会話することでストーリーを進めます。音声認識エンジンによる発音判定機能が発話ごとに採点、お手本ボイスを聞いて話すこともできるため、正しい発音が身につけられます。

また、ゲーム内には日本語訳をほとんど表示せず英語に浸る環境を用意。さらに「Hello there」など会話表現を言葉のかたまりで学ぶチャンク学習により、英語で考えて表現する実践的な力を伸ばすことができます。他にも楽しく学べるしくみが満載です。

個性豊かな100人以上のキャラクターと紡ぐ物語は、毎日30分プレイしても半年以上楽しめます。ぜひベティアの世界に触れてみて下さい！

追加コンテンツについて

『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』では、新たに２つの国を訪れることができ、50人以上の新たなキャラクターとの出会いが待っています。英語を学ぶ累積時間が伸びるだけでなく、単語やチャンク学習で語彙力をさらに強化、リスニングもスピーキングも一文あたりの単語数が増えるので、レッスン1から着実にステップアップできます。

※『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（＝『レッスン1』）をクリアする必要があります。

※『レッスン1』と『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』のお得なセットも販売中です。

追加コンテンツの詳細はこちら(https://betia.jp/dlc/)

公式SNSで情報発信中！

各種SNSで情報発信も行っております。ぜひフォローしてください！

◎X公式アカウント(https://twitter.com/betia_PR)

◎Instagram公式アカウント(https://www.instagram.com/betia_adventure/)

◎YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@betia_adventure)

タイトル概要

タイトル：ベティア ペラペラ英語アドベンチャー

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル：イマージョン体験型英語学習ゲーム

CERO：教育・データベース

発売日：2022年4月29日（金）

価格：【パッケージ版】メーカー参考価格：6,578円（税込）

【ダウンロード版】通常価格：3,520円（税込）

※パッケージ版の販売価格は店舗により異なります

※いずれもゲーム内容は同一です

プレイ人数：1人

発売元：株式会社でらゲー

英会話監修：向後秀明 教授（敬愛大学英語教育開発センター長）

公式サイト：https://betia.jp/

コピーライト：(C)DELUXE GAMES INC.・FunCrew INC. All Rights Reserved.

※本ソフトをNintendo Switchで遊ぶためには、USBマイクもしくはヘッドセットが必要となります。

※動作確認が取れている機器については、公式サイト内のサポートページでご確認ください。

https://betia.jp/support/

※Nintendo Switch 2 では、内蔵マイクをご利用いただけます。

■発売元会社情報

会社名 ：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363 清水ビル 9F

代表者 ：代表取締役社長 鄭 允哲

事業内容 ：ゲームの企画・開発・運営