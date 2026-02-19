パーソナルケアブランド「miness」から「miness プチまゆ用カミソリ」L型・T型の２種類を発売

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの⾙印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、部位別のカミソリをラインナップするパーソナルケアブランド「miness」からフェイス用カミソリとして「minessプチまゆ用カミソリ」を、2026年3月2日（月）※より発売いたします。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

「miness」から超ミニ刃のプチまゆ用カミソリが新たに２種類発売！

「miness」はそれぞれの悩みに合わせたアイテムと正しい情報をお届けし、皆様によりそうパーソナルケアブランドです。2024年3月に誕生し、6種類の身体の部位に合わせたカミソリを販売しています。

今回は新たに「プチまゆ用カミソリ」をL型、T型の２種類を発売いたします。貝印が10代から50代の女性を対象に実施した調査では、顔のうぶ毛処理において、眉は年齢問わずカミソリでの処理実施率が高く、なかでもminessのターゲット層である10～20代女性は平均以上の実施率であることが分かりました。また、一般的なまゆ用カミソリよりもさらに刃の短いカミソリへの関心も同様に高いことから、今回の「プチまゆ用カミソリ」の開発に至りました。

細かいケアのしやすさにこだわった「プチまゆ用カミソリ」は、約７mmの超ミニ刃とそる部位を見やすい形状のカミソリ。刃は先端樹脂ガードと安全ガードのWガード仕様とすることで安全性を向上させているため、まゆの仕上げなど繊細な細部のケアも安心です。

miness プチまゆ用カミソリ L 特長

商品名：miness プチまゆ用カミソリ L 2本入

価格：308円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）

・眉回りなど細部の繊細ケアに適した約7mmの超ミニ刃

・先端樹脂ガードと安全ガード のWガード刃で安全性を向上

・minessらしい丸みと適度な厚みがあり持ちやすいハンドル形状

・そる部位が見やすいネック形状とカミソリを持つ手が視界をさえぎりにくいヘッド角度で視認性が高い

miness プチまゆ用カミソリ T 特長

商品名：miness プチまゆ用カミソリ T 2本入

価格：308円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）

・眉回りなど細部の繊細ケアに適した約7mmの超ミニ刃

・先端樹脂ガードと安全ガードのWガード刃で安全性を向上

・minessらしい丸みと指の収まりのよいくぼみで持ちやすいハンドル形状

・そる部位が見やすい三角形状の窓付きハンドルで視認性が高い

minessについて

minessはストレスのない使用感を追求したパーソナルケアブランドです。セルフケアの「わからない」「上手くできない」がなくなるように、わかりやすさ使いやすさ、肌へのやさしさにこだわったアイテムをラインナップ。それぞれの悩みに合わせたアイテムと、正しい情報であなたに寄り添います。

minessブランドサイト：https://miness.jp(https://miness.jp)

公式Instagram ：https://www.instagram.com/miness_kai/(https://www.instagram.com/miness_kai/)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com