TVアニメ『ブルーロック』より、ばろばろカフェシリーズ第２弾として、「ののしりversion！」のPOP UP SHOPとEC販売が決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、TVアニメ『ブルーロック』より、【ばろばろカフェ ～ののしりver.～】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズと、【オムライスのレシピ】をテーマにした新規描き起こしミニキャライラストグッズを販売いたします。

POP UP 特設サイト

https://go.anique.jp/bll-nnsr

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/263_1_912c085eaf85211a14b9b42fad73e190.jpg?v=202602191251 ]【 入場制限・整理券配布・グッズ在庫情報について】

状況に応じて、入場制限や整理券配布等の対応を行う場合がございます。

最新の入場情報やグッズの在庫状況については下記をご確認ください。

東京アニメセンター公式X (https://x.com/anime_tokyo)

東京アニメセンター公式webサイト (https://tokyoanimecenter.jp)

Aniqueショップ EC通販

受注販売期間：2026/3/13(金) 12:00 ～ 3/29(日) 23:59

https://shop.anique.jp/

新規描き下ろしオリジナルグッズ

TVアニメ『ブルーロック』スピンオフ作品『ブルーロック あでぃしょなる・たいむ！』第16話「メイドカフェ きんぐ・ばろう」をモチーフにしたメイドカフェ「ばろばろカフェ」に、新たに「ののしりver.」が登場いたします。ダークでシックな雰囲気でおもてなしするエゴイストたちをお楽しみください。

トレーディング箔押し缶バッジ（全8種） 1パック \550 / box \4,400

トレーディング缶バッジ（全8種） 1パック \440 / box \3,520

トレーディング箔押しクリアフォトカード（全8種） 1パック \550 / box \4,400

トレーディンググリッターアクリルキーホルダー（全8種）1パック \660 / box \5,280

アクリルスタンド（全8種） 各 \1,650

クリアファイル（全8種）各 \440

ダイカットステッカー（全8種）各 \440

お帰りくださいませ Tシャツ \3,850

チェンジングマグカップ \2,970

ラメ入りオイルインミラー \2,200

ケチャップ風ペンケース \2,530

オリジナルポーチ \2,200

ステンシルアクリルプレート \1,100

巾着 \1,980

A3布ランチョンマット \1,100

クッション \3,300

白雲石コースター 各 \880

※価格は全て税込

購入特典

開催期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとにランダムで【購入特典ミニフォトショット (全8種)】を1枚プレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※イベント会場と通販で絵柄が異なります

著作権表記

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform