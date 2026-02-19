公益財団法人東京都中小企業振興公社と株式会社グッドブリッジによる購入型クラウドファンディングサポート。掲載プロジェクトの実績及びアンケート集計報告

株式会社グッドブリッジ

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本部：東京都千代田区、以下公社）と株式会社グッドブリッジ（本部：東京都港区、以下グッドブリッジ）は、グッドブリッジが運営する購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」起案サポートを活用した、中小企業の販路開拓支援の取り組みを行なっています。

公社が実施している中小企業向けの販路開拓支援、即ち「中小企業ニューマーケット開拓支援事業」の支援製品を対象とし、その中から選出された製品・企業に対し、近年新たな販路開拓支援ツールとして注目を集める購入型クラウドファンディングを経験する機会を積極的に提供するというものです。

今年度の支援対象企業のプロジェクト掲載が全て終了致しましたので、実績のご報告と共に起案者アンケートの集計結果についてご報告します。

公益財団法人東京都中小企業振興公社 中小企業ニューマーケット開拓支援事業とは

●公益財団法人東京都中小企業振興公社について

東京都における中小企業の総合的・中核的な支援機関として各種支援事業を提供し、東京の経済の活性化と都民生活の向上に寄与しています。

●中小企業ニューマーケット開拓支援事業について

都内中小企業が開発した優れた製品、技術、サービスについて、売れる仕組み及び販路開拓に係る支援を行っています。

実施にあたっては大手民間企業等で開発・製造・営業経験等を豊富に有する人材（ビジネスナビゲーター、マーケティングオーガナイザー）がビジネスのノウハウを共有し、総合的な営業力、製品力の強化をはかります。

参考：https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/new_market/index.html

●株式会社グッドブリッジについて

クラウドファンディング起案サポート専門業者として国内300件以上、累計支援金額5億円を達成。

起案内容の選定からページ作成、公開から終了後のリターン手配まで一括して起案者のクラウドファンディングをサポートしています。

また、株式会社CAMPFIRE社が開催した2024年CAMPFIREパートナーアワードにて国内流通案件数1位を獲得しました。

参考：https://www.good-bridge.co.jp/lp06/

令和7年度の購入型クラウドファンディング支援について

本事業の専用サイトにて今年度の掲載プロジェクト一覧を確認できます。

特設サイト： https://camp-fire.jp/curations/r7_tokyo_newmarket(https://camp-fire.jp/curations/r7_tokyo_newmarket)

令和7年度の完了プロジェクトの実績について

今年度の支援対象9社のプロジェクトが全て掲載終了しました。以下に全体実績をご報告します。

- 目標金額達成数：5社 ／ 9社- 平均達成率：418%- 総調達金額：1,674,041円- 総支援者数：247人- 平均支援者数：27.4人/プロジェクト

平均達成率418%には、目標金額20,000円に対して519,097円（達成率2,595%）を調達した株式会社シンプルプラス（製品：チョイレ）をはじめ、目標金額の564%を達成した株式会社市瀬（製品：CUBLOX）、212%を達成したRomance in ZIP（製品：ZIP ART）など、目標を大幅に上回るプロジェクトが複数含まれています。

起案者アンケートの実施について

プロジェクト終了後、支援対象9社全社を対象にアンケートを実施しました。以下に集計結果をご報告します。

- 本支援全体の満足度：9社中8社（89%）が「満足以上」と回答- ハンズオン支援の満足度：9社中8社（89%）が「満足以上」と回答- 今後のクラウドファンディング活用意向：5社（56%）が「自社でも利用したい」と回答

また、プロジェクト終了後に寄せられた起案者からのコメントを一部ご紹介します。

ハンズオン支援を受ける上で特に有益だと感じた点

クラウドファンディングの知識や業界に関するアドバイス、工程管理（スケジュール管理）に関するアドバイス、ページ作成時の製品PR方法についてのアドバイス、プロジェクトページのブラッシュアップに関するアドバイス、集客戦略に関するアドバイス

専任アドバイザーの支援を受けて得られた具体的な成果

初めてのクラウドファンディングでしたので、何も分からない中でいろいろと指導していただき、クラウドファンディングのやり方を理解できました。

本支援事業に関する感想

「グッドブリッジ様には定期的に打合せを頂き、情報共有、都度アドバイスを頂き、スムーズに公開、運営が出来ました事、感謝しております。」

会社概要

公益財団法人東京都中小企業振興公社について

団体名：公益財団法人東京都中小企業振興公社

設立：昭和41年7月29日

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9

理事長：中西 充

Web：https://www.tokyo-kosha.or.jp/

株式会社グッドブリッジについて

会社名：株式会社グッドブリッジ

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台三丁目1番6号BLUE BLDG.AZABUDAI 7F

設立：2019年12月27日

代表取締役：山中 俊輝

Web：https://www.good-bridge.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社グッドブリッジ

電話番号：03-4363-6147

メール：r.tokui@good-bridge.co.jp

担当：徳井