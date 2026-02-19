アソビュー！、抽選で50組100名に当たる「トミカ博 in OSAKA＜大人・子どもペアチケット＞プレゼントキャンペーン」を2026年2月19日（木）より開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、「トミカ博 in OSAKA＜大人・子どもペアチケット＞」が抽選で50組100名様に当たるプレゼントキャンペーンを、2026年2月19日（木）より開始します。

「トミカ博 in OSAKA」は2026年4月28日（火）～5月6日（水・振休）の9日間、大阪南港ATCホールで開催されます。「出動！まちをまもるパトロールカー」をテーマに、「トミカ巨大ジオラマ」やたくさんのパトロールカーが一斉に出動する「出動！トミカパトロールスライダー」などが見られる展示ゾーン、自分で選んだ色のパーツでトミカを作れる「トミカ組立工場」などが体験できるアトラクションゾーン（アトラクションチケット購入が必要）、イベント記念商品を購入できるトミカマーケットのエリアに分かれており、1日中トミカに囲まれて遊べる大型イベントです。

トミカ博 in OSAKA＜大人・子どもペアチケット＞プレゼントキャンペーン概要- キャンペーン名：トミカ博 in OSAKA＜大人・子どもペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 賞品：トミカ博 in OSAKA 入場券 大人・子どもペアチケット：2枚- - ※内訳：大人（中学生以上）：1枚、子ども（3歳～小学生）：1枚- - ※2026年4月28日（火）～2026年5月6日（水・振休）までご利用いただけるチケットです。- - ※2歳以下は入場無料です。- - ※開催時間等につきましては別途公式サイトにてご確認ください。- 応募期間：2026年2月19日（木）～ 2026年2月25日（水）- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／本規約に同意いただける方（未成年者は親権者の同意が必要）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください- - ※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります。- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoM4AzmhbSBBtEsCsA2vOS06vO6jqKYp88ldIDNkIMWDW_IQ/viewform- 当選発表：2026年2月26日（木）頃にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。- - ※当選発表日は、運営上の都合により多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

規約（抜粋）- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選権利を第三者に譲渡または転売することはできません。

そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。

キャンペーン応募規約：https://www.asoview.com/note/7098/

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/