〈SNIDEL HOME × たまごっち〉一部商品の受注生産が決定

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、株式会社バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2026年2月17日(火)12:00（正午）よりEC先行発売。ご好評により完売したため、2026年2月27日(金)12:00より、一部アイテムを対象にオンライン限定で受注生産を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )

SNIDEL HOME×たまごっち

世界中で愛されるたまごっちと待望の初コラボレーション。

SNIDEL HOMEらしい柔らかなニュアンスカラーをメインに、本コラボレーションのために特別に描き下ろされた愛らしさが溢れるグラフィカルなデザインのアイテムなど全14型を多彩にラインアップ し、2月17日(火)よりECで先行発売を実施しました。

好評につき、受注生産販売が追加決定！

多くの反響をいただき、ご希望されるお客様へ確実にお届けできるよう、「SNIDEL HOME×たまごっち」コレクションより、完売後も特にリクエストの多かった一部商品の受注生産を決定いたしました。

当初から予定されていた2026年2月20日(金)の全国発売に合わせ、オンラインでの受注生産は2月27日(金)12:00よりオフィシャルオンラインストア・ウサギオンラインにて受注生産を開始いたします。

なお、受注生産分のお届けは6月下旬頃より順次お届けを予定しております。

さらに、3月5日(木)ニューオープンのルミネ池袋店にて、

『SNIDEL HOME×たまごっち』コレクション全商品を数量限定で発売いたします。

■SNIDEL HOME × たまごっち 特設ページ詳細

受注生産対象商品

本コレクションでしか手に入らないオリジナルイラストデザインニットシリーズ。

たまごっちをイメージしたカラーを、春らしいニュアンスカラーで仕上げています。

【たまごっち】ニットカーディガン

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU

サイズ：F

価格：10,780円

ルームウェアを纏ったたまごっち達の絵柄が愛らしいカーディガン。

袖には星や雲を描き、カラフルなデザインに仕上げました。

背面にはSNIDEL HOMEのロゴと虹の絵柄を入れ、キャッチーな1枚に。

たまごっちデバイスや、月や雲をモチーフにしたオリジナルのボタンもポイントです。

【セット商品】【たまごっち】ニットプルオーバー＆ニットショートパンツSET

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU

サイズ：F

価格：16,060円

※受注生産分はセット販売となります。

同シリーズのカーディガンと同じ絵柄を使用したプルオーバー＆ニットショートパンツSET。

ニットプルオーバーはラグランスリーブで動きやすいシルエットに仕上げています。

ニットショートパンツのフロントにはたまごっちの名前や星のジャガードをアシンメトリーに施し、背面には眠っているつきっちのジャガード、右後ろのポケットにはたまごっちの後ろ姿を刺繍しました。

ふっくら柔らかなはき心地で、お好みのトップスを合わせて幅広く着回しができるアイテムです。

【たまごっち】ぬいぐるみチャーム

カラー：OWHT,GRN,YEL,RED,ORG,PNK

サイズ：F

価格：4,950円

履き心地の良いニットスリッパ。

ふかふかとした立体感のあるアッパーは、たまごっちデバイスをイメージしたサガラ刺繍入り。

インソールは片方にたまごっちの絵柄、もう片方はロゴを刺繍したアシンメトリーなデザインです。

【たまごっち】スマホストラップ

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU,RED

サイズ：F

価格：5,720円

たまごっちをビーズで繋いだカラフルなスマホストラップ。

それぞれにたまごっちの絵柄入りのプレートとたまごっちデバイスのモチーフ、雲のモチーフをデザインしています。ストラップホルダーは取り外しが可能なので、バッグチャームとしてもご活用いただけます。

受注受付について

※こちらの商品は期間限定でご注文を受付け、

ご注文いただいた方のみに生産販売する「受注生産商品」となります。

■受注期間

2026年2月27日(金)12:00(正午)～3月3日(火)11:59

■販路（オンラインのみ）

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

■予約販売のお届け予定日

2026年6月下旬頃より順次お届け予定

※ご注文確定後、配送先住所の変更はできかねます。

必ずお受け取り可能な住所をご指定ください。

受注における注意事項

・MA CARD会員の登録およびログインが必要です。（ゲスト購入不可）

・1回のご注文で各商品、各色、各サイズ1点まで購入が可能です。

・受注生産商品とその他の商品は同時にご注文いただけません。

・システムなどによる買占めや、 転売を目的としたご購入など、当社が不正購入と判断した場合は、ご注文を強制的にキャンセルにさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

・カートに入れた時点では購入確定ではございません。必ず注文完了までお進みください。

・製造上の都合などにより、遅延する可能性がございますので予めご了承ください。

・ご登録いただきましたご住所に発送いたしますので、確実にお受け取りが可能なご住所を記入のうえご応募をお願いいたします。

・注文完了後の配送先の変更等の各種変更は一切お受けいたしかねます。

・長期不在等でお受け取りされなかった場合の再発送はいかなる場合でもいたしかねます。

・その他キャンペーンは対象外になります。



■お支払い方法について

・決済可能なお支払い方法は『クレジットカード』のみとなります。

※その他のお支払い方法では承りかねます。

＜オフィシャルオンラインストア＞

こちらの商品に限り、

決済予定日は出荷時ではなく2026年3月17日（火）中を予定しております。

＜USAGI ONLINE＞

商品の発送をもって決済させていただきます。



■予約でお買い求め頂いた商品のキャンセル・返品・交換について

・ご注文完了後の【キャンセル】、【ご注文内容の変更】、【配送先の変更】は一切お受けできませんのでご注意ください。

・配送完了後の商品が不良品またはご注文と異なった商品が届いた場合は、【お客様お問い合わせ】よりお問い合わせください。

・上記以外の理由（サイズ違いやイメージと異なる等）による、お客様都合でのキャンセル・返品・交換は一切承っておりません。



■予約でお買い求め頂いたラッピングサービスについて

・こちらの商品はラッピングサービス、セルフラッピング対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

3月5日(木)NEW OPEN ルミネ池袋店にて全商品発売！

『SNIDEL HOME×たまごっち』コレクション全商品を数量限定で発売いたします。

※商品の数に限りがございます。

※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

■ルミネ池袋店NEW OPENについて

SNIDEL HOMEについて

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/



■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

