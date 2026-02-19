物価高で需要急増――ミセスが選ぶ“新しいブランド購入の形”売り場面積2倍、物価高時代に需要急伸、ミセス特化型リユース店オープン

株式会社東洋

埼玉県内に8店舗を展開し、2026年に40周年を迎えるリサイクルショップ「エブリデイゴールドラッシュ」を運営する株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市、代表取締役：中村秀夫）は、2026年2月14日（〇）、エブリデイゴールドラッシュPAPA上尾店をリニューアルオープンいたします。

これまでの「買取専門店」から装いを新たに、ミセス向けリサイクルショップとして生まれ変わりました。

PAPA上尾ショッピングアヴェニューについて

PAPA上尾ショッピングアヴェニューは、JR高崎線「北上尾駅」東口から徒歩約3分という好立地に位置する地域密着型ショッピングモールです。近隣に暮らすご家族やミセス層を中心に、日常の買い物や食事、サービス利用の場として親しまれており、平日は普段使いの来館者、休日には家族連れや友人同士など幅広い世代が訪れる施設です。

物価高時代に求められる、“身につける楽しみ”をもっと身近に

近年の物価高の影響により、

「新品のブランド品やアクセサリーには手が届きにくいが、きちんとしたものを身につけたい」

「日常のおしゃれを楽しみたいが、できるだけ出費は抑えたい」

といったミセス層のニーズが急速に高まっています。

新しく生まれ変わるエブリデイゴールドラッシュPAPA上尾店では、こうした声に応えるべく、売り場面積を従来の約2倍に拡大。



PAPA上尾内のスーパーやカフェをご利用されるミセスの方々が、お買い物の合間に気軽に立ち寄れる“ブティックのようなリサイクルショップ”をコンセプトに展開します。



■ 取り扱い商品

店内では、日常に取り入れやすく、上質で長く使えるアイテムを中心に取り揃えています。

婦人服





アクセサリー





カバン

ルース（宝石） など

ブランド品についても、物価高の今だからこそ選ばれている、比較的手に取りやすい価格帯の商品を豊富にラインナップ。

「新品は買えないけれど、きちんとしたものを身につけたい」

「日常に少しだけ特別感を取り入れたい」

そんなミセスの想いに寄り添う売り場づくりを目指しています。

また、販売をメインとしながら、これまで通り買取サービスも継続。

これまで買取専門店としてご利用いただいていたお客様にも、引き続き安心してご利用いただけます。

■店舗詳細

店名 エブリデイゴールドラッシュPAPA上尾店

住所 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘３丁目３－１１

営業時間 10:00～19:00(定休日 火曜日)

電話 048-729-5423

日常のお買い物に寄り添い、

物価高の時代でも“おしゃれを楽しむ喜び”をあきらめないミセスのために。

“ちょっと素敵な出会い”が見つかる場所として、

新しくなったエブリデイゴールドラッシュPAPA上尾店に、ぜひご期待ください。

【リサイクル専門店 エブリデイゴールドラッシュとは？】

エブリデイゴールドラッシュは株式会社東洋が経営するリサイクル専門店で、埼玉県内で8店舗を展開する買取専門店、主に、ジュエリー・貴金属・時計・ブランド品の買取をしています。

同社は独自の「想い出査定」を導入しており、お客様の品物にまつわる想い出をお聞きし、買取金額をUPするというサービスも行っています。

《ゴールドラッシュの強み》

１.「想い出査定」

お客様の品物にまつわる想い出や背景を尊重し、単なる市場価値だけではなく、感情的な価値も考慮した査定を行います。

２.「目の前査定」

お客様の目の前で一点一点丁寧に査定を行い、内容も詳しく説明します。

３.「地域密着型サービス」

埼玉県内で39年の営業により、地域の特性やお客様のニーズを深く理解し、信頼関係を強く築いています。

４.「専門知識と経験」

ジュエリーや貴金属、ブランド品や時計などに関する豊富な知識と経験をもつスタッフが在籍しており、適正な価格での買取を実現しています。

これらの強みにより、ゴールドラッシュは地域の顧客から高い評価と信頼を得ております。

《株式会社東洋について》

埼玉県桶川市西2丁目9-36に本社を構える企業で1986年に創業され、主に埼玉県内でリユース・クレーンゲーム事業を展開しています。

【リユース事業】

「エブリデイゴールドラッシュ」・「銀座東洋ジュエリー」などで、ジュエリー、貴金属、ブランド、時計、ルースの買取や販売

【クレーンゲーム事業】

「エブリデイ行田店」・「エブリデイとってき屋東京本店」などのクレーンゲームアミューズメント施設を運営

【ルース事業】

「東洋ルース」として国際宝飾展やミネラルマルシェなどで各地に行き宝石の販売会を実施

【本社所在地：363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2F】

エブリデイゴールドラッシュ公式ホームページ：https://everydaygoldrush.com/

エブリデイゴールドラッシュ公式X（旧Twitter）：https://x.com/GoldrushEvery

エブリデイゴールドラッシュ公式instagram：https://www.instagram.com/everydaygoldrush/

【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2-9-36マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-593-0999

【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

広報担当・責任者 八幡・金井

電話番号

0120-187-339

広報直通電話番号

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp