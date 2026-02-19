『原神』より、Gift+シリーズ新作「コロンビーナ・喜びの集いVer.」1/8スケールフィギュアを好評予約受付中！
株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「Gift＋ 1/8 コロンビーナ・喜びの集いVer.」を2026年4月15日（水）まで好評予約中です。
https://myethos.jp/products/6971804911684
「彼女は多くの優しさを受け入れ、同じくらい優しい月光をもたらしたのだった。」
ゲーム『原神』より、Gift+シリーズ新作「コロンビーナ・喜びの集いVer.」が1/8スケールフィギュアとして登場。
コロンビーナは純白のワンピースに身を包み、優雅な姿を見せています。透明なベールは取り外し可能な仕様で、表面に施された繊細なマット調の模様が、流れゆく朧月の光のように彼女をやさしく包み込みます。軽やかに舞い上がるマントの表面には星のように散りばめられたラメが輝き、内側にはピンクから紫への、柔らかく幻想的なグラデーションが暈いています。片手で胸元に触れ、もう一方の手をそっと前に掲げる仕草。腕に絡むリボンが風に乗ってひらめき、あの名もない歌謡が、今にも耳元で静かに響きだしそうです……。
旅人よ、彼女がそっと口ずさむ旋律に、耳を傾けてみませんか？
【商品情報】
商品名：Gift＋ 1/8 コロンビーナ・喜びの集いVer.
作品名：原神
サイズ：全高約約236mm (専用台座付属)
素材：PVC&ABS&金属
販売価格（税込）：7,480円
商品ページ
https://myethos.jp/products/6971804911684
【販売期間】
予約期間：2026年2月10日（火）21:00～2026年4月15日（水）23:59
発売日（予定）：2026年10月予定
【商品について】
・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。
・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。
【著作権表記】
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
■Myethos Japan online store概要
Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。
「Myethos Japan online store」
https://myethos.jp/
■Myethosについて
Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。
Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/
公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co
■ADKエモーションズのフィギュア事業について
ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。