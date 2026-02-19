【限定グッズが当たる！】日本公開30周年記念！『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より＜2週間限定＞全国リバイバル上映、Instagram & Xでプレゼントキャンペーンスタート！
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて発表された、90年代名作上映「Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）」第15弾『ユージュアル・サスペクツ』の＜2週間限定＞全国リバイバル上映。
これを記念して、Filmarks限定オリジナルグッズが10名様に当たるSNSプレゼントキャンペーンがスタート！
限定オリジナルグッズは、作中のキーアイテムでもあるマグカップ。『ユージュアル・サスペクツ』のマグカップの底にもロゴがプリントされた、ここでしか手に入らないレアアイテムです。応募についての詳細は「SNSプレゼントキャンペーン詳細」をぜひチェックしてください！
なお、『ユージュアル・サスペクツ』は2026年3月6日（金）より＜2週間限定＞の上映。この機会に、今年30周年を迎える至上のクライム・サスペンスを、ぜひ劇場で！
また、本企画では、パンフレット代わりとなる＜30th×3＞と連動したリトルプレス『90's MOVIE BOOK』を各劇場やオンラインにて販売中。
上映3日前となる3月3日（火）には、LOFT9 Shibuyaにて『ユージュアル・サスペクツ』の魅力をネタとトークで笑って楽しめる、一夜限りの映画×お笑いクロスカルチャーイベント「『ユージュアル・サスペクツ』公開記念お笑いLIVE【容疑者たちの夜】」の開催も決定！
チケット好評発売中！（先着販売：会場・配信チケットあり）
※特典つきチケット残りわずか
さらにオリジナルの入場者特典の配布や上映後トークイベントも実施予定。詳細は後日発表いたします。
『ユージュアル・サスペクツ』SNSプレゼントキャンペーン詳細
■プレゼント内容・当選者数
『ユージュアル・サスペクツ』のロゴがプリントされたマグカップを、応募者の中から抽選で合計10名様にプレゼントいたします。（Xからのご応募5名様、Instagramからのご応募5名様）
※本企画で配布するグッズの転売は禁止とさせていただきます。
■応募期間
2026年2月19日（木）12:00 ～ 3月19日（木）23:59
■応募方法：以下いずれかの方法でご応募ください。
・X からのご応募
Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポストしてください。
・Instagramからのご応募
Filmarksリバイバル上映（@filmarks_revival）アカウントをフォロー、キャンペーン投稿にていいねを押してください。
※応募者の中から抽選で合計10名様にプレゼント！
※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。
『ユージュアル・サスペクツ』予告編
『ユージュアル・サスペクツ』公開情報
公開日：2026年3月6日（金）より2週間限定
公開劇場：全国85館（公開劇場は順次追加予定です）
料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
配給：Filmarks
『ユージュアル・サスペクツ』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ
［青森］イオンシネマ新青森
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷（～3/12）
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（3/7～3/13）、深谷シネマ（3/8～3/21）、OttO（4/17～4/22）
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（3/7～3/20）
［東京］新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、アップリンク吉祥寺、Stranger、キネカ大森、新文芸坐（～3/12）、シネマリス（3/27～4/9）
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、109シネマズ川崎（～3/12）
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［富山］ほとり座（日程調整中）
［石川］イオンシネマ白山
［長野］イオンシネマ松本
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（3/13～3/26）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］109シネマズ四日市（～3/12）
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、出町座
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］イオンシネマ加古川、塚口サンサン劇場、元町映画館（日程調整中）、洲本オリオン（3/7～3/20）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（3/7～3/13）
［山口］MOVIX周南（～3/12）
［香川］イオンシネマ宇多津
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城
［佐賀］シアター・シエマ
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（3/7～3/20）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ（～3/12）
［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（3/20～）
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
『ユージュアル・サスペクツ』作品情報
1995年（日本公開1996年）／アメリカ／105分
監督：ブライアン・シンガー
脚本：クリストファー・マッカリー
出演者：
スティーヴン・ボールドウィン、ガブリエル・バーン、チャズ・パルミンテリ、ケヴィン・ポラック、ピート・ポスルスウェイト、ケヴィン・スペイシー、スージー・エイミス、ジャンカルロ・エスポジート、ベニチオ・デル・トロ、ダン・ヘダヤ、ピーター・グリーン、クリスティーン・エスタブルック、ジャック・シアラー ほか
＜あらすじ＞
アカデミー賞オリジナル脚本賞をはじめ、数々の映画賞を受賞したクライム・ミステリー。アメリカ西海岸の埠頭で起きた大量のコカインと9100万ドルが消えた密輸船爆破事件が、生存者であるキントの回想によって綴られる。
リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報
「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。
■商品概要：
・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」
・サイズ：A5サイズ
・ページ数：32ページ
・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc
・イラストレーション：朝野ペコ
■価格：990円（税込）
■発売：2026年1月30日
【Filmarksリバイバルとは】
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。
【Filmarksリバイバル】
