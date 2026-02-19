『TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」』から「arma bianca」 × 「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」によるオリジナルアパレル、雑貨のアニメイト限定販売が決定！
株式会社アルマビアンカはアニメイト池袋本店4F、 秋葉原1号館3F、渋谷、梅田「Space A la mode」にて、『TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」』から「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨を限定販売いたします。
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、『TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」』から「arma bianca」 × 「アニメイト」による共同ブランド「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨をアニメイト池袋本店4F、秋葉原1号館3F、渋谷、梅田 「Space A la mode」にて、2026年4月25日(土)から限定販売いたします。2026年2月19日（木）よりアニメイト通販でも事前予約を開始いたします。
本商品は『TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」』より「水着」コンセプトの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルアパレル、雑貨となっております。アニメイト限定販売となっておりますので、お買い逃しなく！
▼事前予約期間
2026年2月19日（木）～
▼発売日
2026年4月25日（土）
「arti-mate」は、arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。
「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。
作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。
▼アニメイト通販
⇒https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/youkosozitsu_arti-mate_goods/cd/4120/
【新商品情報】
▼【アニメイト限定】arti-mate 着用 ジップパーカー 水着ver.（全6種）
価格：各9,020円（税込）
サイズ ：メンズ/レディースFree各1種
▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディンググリッター缶バッジ 描き下ろし 水着ver.（全12種）
単品：605円（税込）/BOX：7,260円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングスタンド付き色紙 描き下ろし 水着ver.（全8種）
単品：880円（税込）/BOX：7,040円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼【アニメイト限定】arti-mate BIGアクリルスタンド 描き下ろし 水着ver.（全6種）
価格：各1,980円（税込）
▼【アニメイト限定】arti-mate BIGアクリルキーホルダー 描き下ろし 水着ver.（全6種）
価格：各1,100円（税込）
▼【アニメイト限定】arti-mate マルチデスクマット 描き下ろし 水着ver.（全2種）
価格：各3,960円（税込）
▼【アニメイト限定】arti-mate 等身大タペストリー 描き下ろし 水着ver.（全6種）
価格：各10,780円（税込）
▼【アニメイト限定】arti-mate BIGシルエットTシャツ フラワーモチーフver.（全6種）
価格：各4,950円（税込）
サイズ ：メンズ/レディースFree各1種
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※個数制限や販売状況に関してはアニメイトにお問い合わせください。
▼お客様へのお願い
※以下の行為はご遠慮ください
・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡
・物を床に広げるなどの行為
・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ
▼AMNIBUS(アムニバス)について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼arti-mate(アルティメイト)とは
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会