TWICEのDahyun(ダヒョン) MAPS JAPAN 最新春号の表紙を飾る

NVRMND株式会社MAPS JAPAN No.8 Cover Model : Dahyun(TWICE)

2006年にソウルで創刊されたMAPSマガジンは今年で創刊20周年を迎えます。

今回、 MAPS JAPAN No.8の表紙を飾るのは、韓国と日本をはじめグローバルな人気を誇るガールズグループTWICEのメンバー、Dahyun(ダヒョン)。MAPS創刊20周年を記念して企画された本プロジェクトは、Tao Kuriharaが手がけるComme des Garçons TAOラインとともに制作され、実験性と純粋さが共存するビジュアルで、これまでにないDahyunの新たな一面を映し出している。

全10ページにわたり掲載されるファッションポートレートは、神秘的でアヴァンギャルドな少女像を軸に展開。構築的なシルエットと繊細なディテールが際立つTAOのピースに、Dahyun特有の澄んだ存在感が重なり、童話的でありながら実験的なスプリングムードを完成させた。今回の撮影を通してDahyunは、従来のイメージとは異なる、抑制されたカリスマと感覚的なオーラを披露している。

Dahyunは「MAPSの20周年を一緒にお祝いできてとても嬉しいです。Comme des Garçonsのアヴァンギャルドな衣装を実際に着用できたことは、とても楽しく印象深い経験でした」

読者へ特別なメッセージ動画を下記MAPSオフィシャルSNSで公開した。

MAPS Official instagram

https://www.instagram.com/mapsworld_media/

MAPS JAPAN Official X

https://x.com/MAPS_JAPAN

またDahyunは、TWICEのメンバーとしてグローバルな活動を続ける一方で、俳優としての可能性と才能も広げている。音楽と演技を横断する多層的な歩みは、今回のフォトストーリーを通して新たな転換点を予感させる。

更に、MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue- には、Dahyunのファッションポートレート10ページに加え、その言動が度々ニュースになる注目の男、「粗品」の10Pに渡る特別フォトストーリーと3000字以上の独占インタビューを掲載。インタビューの特別ショートムービーも本日公開される。

そして12月のデジタルカバーを飾った俳優の「南沙良」の透明感溢れるファッションポートレートを掲載。日韓を代表する注目のアーティスト達の多彩な魅力を、全ページフルカラーで届けます。

MAPS JAPAN No.8 粗品

MAPS JAN DIGITAL COVER with SOSHINA https://www.instagram.com/p/DUKMnHBCWP3/

MAPS JAPAN No.8 南沙良

MAPS DEC DIGITAL COVER with 南沙良 https://www.instagram.com/p/DSoV1w8CdQl/?img_index=2(https://www.instagram.com/p/DSoV1w8CdQl/?img_index=2)

⸻

MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-

価格：\1,800（税込 \1,980）

発売日：3月16日（日）

ページ数：144P（フルカラー）

⸻

Contents

・Dahyun（ファッションポートレート）

・粗品（ファッションポートレート&インタビュー 10P）

・南沙良（ファッションポートレート）

and more…

⸻

予約期間：2月19日（木）～2月26日（木）

※各書店により締切日時は異なります。

予約可能書店

・蔦屋書店

・紀伊國屋書店 新宿本店

・楽天ブックス（下記オンライン予約リンク参照）

※毎号予約分でほぼ完売となるため、ご予約なしの場合購入出来ない可能性がございます。

※蔦屋書店・蔦屋家電は全国の最寄り店舗へお問い合わせください。TSUTAYAは同一グループですが別ブランドのため、本誌の取り扱いはございません。

※紀伊國屋書店は新宿本店のみでのお取り扱いとなります。

楽天ブックス オンライン予約リンク

MAPS JAPAN No.8 予約ページ

https://books.rakuten.co.jp/rb/18538376/