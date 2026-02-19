【茨城県常陸太田市】いちごが最盛期　甘み際立つ旬の味覚を堪能

常陸太田市

道の駅ひたちおおたをはじめとする直売所や市内の各いちご園では、『いばらキッス』『ひたち姫』『とちおとめ』『やよいひめ』、白いちご『天使のいちご』など、豊富な品種を販売中です。

生産者の努力により、常陸太田市のいちごは年々評価が向上しています。いちご狩りや直売では、その日に収穫された完熟いちごをご購入いただけます。

茨城県オリジナル品種「いばらキッス」をはじめ、複数の品種が同時期に収穫されるのも今の時期ならではの魅力です。糖度や酸味、食感の違いを楽しめる“食べ比べ”も、この季節の醍醐味です。

今だからこそ味わえる、旬まっただ中の甘さ。

ぜひ常陸太田のいちごをご堪能ください。

観光果樹園検索アプリ『KAJUAL』

常陸太田市では、観光果樹園検索アプリ「KAJUAL（カジュアル）」を配信しています。

リアルタイムで観光果樹園の開園状況や在庫状況を確認でき、目的の果樹園までのルートも案内。購入したい品種から販売園を検索することも可能です。

ぶどう・梨に続き、この冬からいちごが追加されました！旬のいちごを確実に楽しむための便利なツールとして、ぜひご活用ください。

おいしいいちごを選ぶポイント！

詳しくはこちら :https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007381.html『KAJUAL(カジュアル)』ダウンロードページ- 色の濃淡にかかわらず、鮮やかで色ムラがなく、光沢があるもの- 表面に傷がなく、果実の粒（ツブツブ）が立っているもの- ヘタの周辺が白くなっていないもの

品種によって異なりますが、ヘタの近くまでふっくらと果実が伸びているものは甘いサインです。また、ヘタがしおれているものは収穫から時間が経っている可能性があります。ヘタの緑色が濃く、元気に反り返っているものを選びましょう。

主な品種の紹介

いばらキッス

茨城県オリジナル品種。果皮は光沢のある赤色で、果肉は淡赤色。やや縦長の円錐形で大粒、果皮はややかためです。糖度が高く、ほどよい酸味とのバランスが絶妙。果汁が豊富で、みずみずしい食感が楽しめます。

ひたち姫

「とちおとめ」と「章姫」の交配により育成された品種。やや大粒で、章姫の特性を受け継いだ縦長の円錐形が特長です。果皮は艶のある濃赤色で、とちおとめの特性もあわせ持ちます。

とちおとめ

糖度が高く、ほどよい酸味と豊富な果汁が特長。果実がしっかりしており、比較的日持ちが良い品種です。円錐形で光沢があり、大粒で鮮やかな赤色。果肉まで赤く染まります。

お問い合わせ

常陸太田市農政部販売流通対策課

TEL:0294-72-3111