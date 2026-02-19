株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年2月19日

株式会社クリエイティブヨーコ



『ペットパラダイス』

社員を対象とした「ペットフードマイスター講習会」を実施

～より一層安心してお買い物をお楽しみいただける環境づくりを目指す～





株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）が展開するペット用品専門ブランド『ペットパラダイス』は、より一層安心してお買い物をお楽しみいただける環境づくりを目指し、大切な家族（ペット）との生活と“食”に関する専門知識の取得を図る「ペットフードマイスター講習会」をエリアチーフおよび店長を対象に実施しました。

■大切な家族（ペット）との生活と”食”に関する正しい知識の習得

『ペットパラダイス』では、単に商品を販売するのではなく、「なぜその食事が最適なのか」を専門的な視点から分かりやすく説明できる知識の習得に努めています。根拠に基づいた説明を通じて、飼い主さまの様々な悩みや不安に寄り添い「ここなら安心して相談できる」という強い信頼関係を築き、店舗全体のサービスレベル向上を目指しています。このたびの講習会は、2月4日（水）に関東エリア、2月5日（木）に関西エリアの社員を対象に実施しました。講師には、ペットフード・テクノリサーチ合同会社代表で、獣医師の藤井 立哉氏を迎え、ペットフード・ペットマナー検定公式テキストに基づき、栄養素の基礎から犬と猫で異なる代謝の仕組み、ライフステージや体調に合わせた最適な食生活の提案ポイントまで、幅広く学びました。また、ペットフードの原材料と製造工程、安全性や表示に関する法規制、ペットの年齢やライフステージに応じた適切な食事量の算出方法などについても具体的な講義が行われました。さらに、講義終了後に学んだ知識を定着させるための試験を行い、合格したエリアチーフ、店長には専門知識の証しとして当社独自の「ペットフードマイスター認定証」を授与しました。

■これからも、ペットの目線で

当社は、「ペットと人間の、新しいカンケイ」という『ペットパラダイス』のパーパスのもと、ペットを家族の一員として尊重し、その暮らしに寄り添うモノづくりを続けています。常にペットの目線に立って考えることを大切にし、日々の暮らしの中で心地よさや楽しさを感じられる体験を提案してきました。今後も、ペットの年齢やライフステージに応じた食事や暮らしの提案を通じて、ペットと飼い主さまがともに過ごす時間の価値を高めてまいります。





■受講した店長の感想

「店頭でのお客さまからのご相談への回答に、役立つお話がたくさんありました。学んだ知識を活かし、自信を持ってワンちゃん・ネコちゃんにぴったりの一点をご提案していきます。今後は、この学びを日々の接客に活かし、お客さま一人ひとりのライフスタイルや愛犬・愛猫の個性に寄り添った食の提案を続けてまいります。」





■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。



■ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com?cid=oth_pr_release_0001_20260219

■ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official