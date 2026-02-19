Gバターズ常設店2店舗目が大阪にオープン！ゴディバ「Gバターズ ルクア イーレ店」～2026年2月27日（金）～

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、Gバターズ常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」を2026年2月27日（金）にオープンします。

2025年5月にゴディバから誕生したGバターズの常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」をオープン。ゴディバの強みである『チョコレート』と、洋焼き菓子には欠かすことのできない『バター』の絶妙なバランスの組み合わせを追求し、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる新しい焼き菓子を提案します。



世界中の中からゴディバが選んだのは、ベルギー産の後発酵バター。バランスの取れたクリーミーな味わいと芳醇なミルクの香りが、個性豊かなチョコレートとの絶妙なマリアージュを叶えます。しっかりとしたバターのコクを感じながらもチョコレートの存在感が際立ち、そして溶け合う二つが織りなす優しい味わいこそが、G butters’なのです。

「Gバターズ ルクア イーレ店」では、ベルギー産発酵『バター』と『チョコレート』の味わいをふんだんに楽しめるショコラティエならではのバターサンドや、フランス・ブルターニュ地方の伝統的焼き菓子をアレンジしたガレット、しっとりと焼き上げた生地から、ふわっと香るベルギー産発酵『バター』とカカオの味わいが絶妙に調和したフィナンシェなどの定番商品をそろえています。「Gバターズ ルクア イーレ店」オープンを記念して、ガレットとフィナンシェをセットにした特別仕様の「Gバターズ プチギフトセット」が登場します。さらに、オープン記念として、オリジナルアクリルキーホルダー付きプチギフトセットを期間・数量限定で販売します。

また、“日常の贅沢”というコンセプトを拡大し、よりパーソナライズされた新しいショッピング体験ができる新スタイルの「ジョイフルミックス」を併設。色とりどりのチョコレートを、好きなだけ自由に組み合わせて選び購入できる、量り売りスタイルのプログラムをお楽しみいただけます。

■店舗概要

店舗名：

「Gバターズ ルクア イーレ店」

オープン日：

2026年2月27日（金）

所在地：

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ店 2F

営業時間：

10:30～20:30

定休日：

ルクア イーレに準ずる

～ 商品ラインナップご紹介 ～

「Gバターズ プチギフトセット (アンバー / ショコラ)」「Gバターズ プチギフトセット (ノワール / デュオ)」

さりげない贈り物にぴったりな、フィナンシェとガレットをひとつずつ詰め合わせた小さなギフトセットです。ちょっとしたお礼やご挨拶にも使いやすく、プチ贅沢を楽しめる上質なセットに仕上げました。ベルギー産発酵バターの芳醇な香りとまるでキャラメルのようなコクが魅力の「フィナンシェ アンバー」とハイカカオチョコレートを混ぜ込んだ生地が口の中でほろりとほどける「ガレット ショコラ」のセット、ベルギー産発酵バターの芳醇な香りと濃厚なチョコレートが魅力の「フィナンシェ ノワール」とほろ苦いチョコレートの味わいと芳醇なベルギー産発酵バターが香る「ガレット デュオ」のセットをご用意しました。

オープン記念として、オリジナルアクリルキーホルダー付きプチギフトセットを期間・数量限定でご用意しています。

Gバターズ プチギフトセット(アンバー / ショコラ)

Gバターズ プチギフトセット(ノワール / デュオ)

オリジナルアクリルキーホルダー プレゼント

・期間：2026年2月27日（金）～3月15日（日）

・数量：限定1000個

※全2種類ランダム

※プチギフトセットに付いています

「バターサンド」

ショコラバターを贅沢に愉しむ G Butters’ のスペシャリテ。

ベルギー産の発酵バターとチョコレートの味わいをふんだんに楽しめる、ショコラティエならではのバターサンドです。香りもコクも濃厚なバタークリームを、サクッと香ばしいサブレで挟みました。真ん中には、なめらかなクリームのアクセントになるフィリングをイン。カカオの香り豊かな「ショコラ」、甘くてほろ苦い「ショコラ キャラメル」、甘酸っぱいイチゴの香り「ショコラ フレーズ」、抹茶のほろ苦さがアクセントの「抹茶」をご用意しました。

Gバターズ バターサンド ショコラ

Gバターズ バターサンド ショコラ キャラメル

Gバターズ バターサンド ショコラ フレーズ

Gバターズ バターサンド 抹茶

「ガレット」

ショコラバターで新しく生まれ変わるブルターニュの伝統菓子。

フランス・ブルターニュ地方の伝統的な焼き菓子「ガレット」をショコラティエがアレンジしました。サクサクとほどけるように軽やかな食感で、くちどけはなめらか。

ベルギー産発酵バターの香りとチョコレートのコクがしっかり楽しめる、リッチな味わいです。チョコレートのほろ苦さを堪能できる「ショコラ」と、2つの味が重なり合った見た目も楽しい「デュオ」があります。単品販売の他、2種類を詰め合わせた3個入と6個入をご用意しています。

※製品中にベルギー産発酵バターを28%（ショコラ）、18%（デュオ）使用。

Gバターズ ガレット ショコラ

Gバターズ ガレット デュオ

「フィナンシェ」

ショコラバター愛があふれる奥深い“しなやか”フィナンシェ。

しっとりと焼き上げた生地から、ふわっと香るベルギー産発酵バター、そしてショコラティエならではのカカオの味わいのフィナンシェです。濃厚なハイカカオチョコレートを使った「ノワール」と、琥珀色が美しい「アンバー」の、2種類があります。単品販売の他、2種類のフィナンシェを詰め合わせた3個入と6個入をご用意しています。

Gバターズ フィナンシェ ノワール

Gバターズ フィナンシェ アンバー

「Gバターズ ショコラバター カカオ 99％」

ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」のチョコレート作りの技術と、ミルク本来の香りと、きめ細やかな口どけのベルギー産バターが出会って生まれた「ショコラバター」は、バターとチョコレートが見事に融合した新しいチョコレートバターです。ベルギー産クーベルチュールチョコレートを溶かし、そこにあらかじめ軟化させたベルギーアルデンヌ地方の後発酵バターを加え、冷やして固めました。甘さはほぼ無いため、パンに塗ったり、パンケーキや熱々の焼きいもにのせたり、もしくは、カレーやシチューの隠し味や、ゴマ大福などの和菓子のアクセントに使うなど、スイーツにも料理にも使いやすい味わいです。

「Gバターズ アソートメント 8個入」

Gバターズの「ガレット」、「フィナンシェ」の全種類を、オリジナルの缶に詰め合わせました。「Gバターズ ガレット デュオ」、「Gバターズ ガレット ショコラ」、そして「Gバターズ フィナンシェ アンバー」、「Gバターズ フィナンシェ ノワール」がそれぞれ2個ずつ入っています。華やかな色味の缶は、Gバターズを象徴する女の子の絵をあしらいました。紅白の明るい色味に、不思議な雰囲気のデザインが、魅惑的なGバターズの世界観を表します。

「Gバターズ 保冷バッグ」

「Gバターズ」の赤の世界を描いた保冷バッグです。

■商品概要

種類および価格（税込）：

「Gバターズ プチギフトセット (アンバー / ショコラ)」／1,026円

「Gバターズ プチギフトセット (ノワール / デュオ)」／1,026円

「Gバターズ バターサンド 4個入」／2,592円

「Gバターズ バターサンド ショコラ」／648円

「Gバターズ バターサンド ショコラ キャラメル」／648円

「Gバターズ バターサンド ショコラ フレーズ」／648円

「Gバターズ バターサンド 抹茶」／648円

「Gバターズ ガレット 3個入」 （ショコラ2個、デュオ1個）／1,404円

「Gバターズ ガレット 6個入」 （ショコラ3個、デュオ3個）／2,700円

「Gバターズ ガレット デュオ」／432円

「Gバターズ ガレット ショコラ」／432円

「Gバターズ フィナンシェ 3個入」 （ノワール2個、アンバー1個）／1,404円

「Gバターズ フィナンシェ 6個入」 （ノワール3個、アンバー3個）／2,700円

「Gバターズ フィナンシェ ノワール」／432円

「Gバターズ フィナンシェ アンバー」／432円

「Gバターズ ショコラバター カカオ 99%」／1,080円

「Gバターズ アソートメント 8個入」 （ガレット4個、フィナンシェ4個）／3,780円

「Gバターズ 保冷バッグ」／1,320円

「Gバターズ」とは

「Gバターズ」は、ベルギー産チョコレートとベルギー産発酵バターの絶妙なバランスを活かして、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる新しい焼き菓子を提案します。ゴディバの強みである「チョコレート」と、焼き菓子には欠かすことのできない「バター」を組み合わせています。「チョコレート」と「バター」のどちらもが主役となり、溶け合う二つが織りなす優しい味わいが、「Gバターズ」の特徴です。

URL：https://www.godiva.co.jp/g_butters/

「Gバターズ」のバター

「Gバターズ」では、ベルギー南東部のアルデンヌ地方にあるSOLAREC社の後発酵バターを使用しています。アルデンヌ地方は、自然の豊かさや酪農が盛んなことでも知られる地域です。この地域にあるSOLAREC社では、ベルギーの生産者から仕入れた牛乳を大切に扱い、様々な乳製品を販売しています。

ベルギー産『チョコレート』と組み合わせた時に、チョコレートとバターのどちらもが主役となる調和を実現するために、ベルギーのアルデンヌ地方のSOLAREC社のバターを選びました。