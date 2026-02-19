人気キャラクター「モンチッチ」と「ハローキティ」がコラボ！2/21(土)より、全国の「ドン・キホーテ」、「アピタ」店舗にて限定商品「全15アイテム」を発売！

株式会社ブランチ・アウト

　アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は人気キャラクター「モンチッチ」と株式会社サンリオの「ハローキティ」のコラボアイテムを製作。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて2月21日（土）に発売いたします。


＜ウェア＞


　おそろいの赤いリボンをつけたモンチッチとハローキティがとってもかわいい、デザインを用いたTシャツ・パーカー、ショートパンツ、長袖ジャージ上下セットの7アイテムを発売。


■サガラ刺しゅう半袖Tシャツ　税抜\1,999（税込\2,199）


・カラー：レッド、ネイビー


・サイズ：M、L



■バックプリント半袖Tシャツ　税抜\1,999（税込\2,199）


・カラー：ホワイト、ブラック


・サイズ：M、L



■総柄半袖Tシャツ　税抜\1,999（税込\2,199）


・カラー：ホワイト、ネイビー


・サイズ：M、L



■総柄ショートパンツ　税抜\1,599（税込\1,759）


・カラー：ホワイト、ネイビー


■バックプリントプルパーカー　　税抜\2,999（税込\3,299）


・カラー：ホワイト、ブラック


・サイズ：M、L



■プリントプルパーカー　　税抜\2,999（税込\3,299）


・カラー：レッド、ネイビー


・サイズ：M、L



■長袖ジャージ上下セット　　税抜\4,999（税込\5,499）


・カラー：レッド、ネイビー、ブラック


＜雑貨＞


　定番のキャンバストートバッグに加え、これからの季節にぴったりなクリア素材のトートバッグ・ポーチが登場。思わず集めたくなるクリップセットや、バッグに付けて一緒にお出かけしたくなるチャームやスライドミラーなど、毎日をちょっとだけ豊かで楽しく過ごせる8アイテムを発売。




■フェイスラバークリップ2個セット　税抜\999（税込\1,099）


■ラバークリップ2個セット　税抜\999（税込\1,099）


■ぬいぐるみクリップ2個セット　税抜\1,799（税込\1,979）


■キャンバストートバッグ　税抜\1,799（税込\1,979）


■クリアポーチ　　税抜\1,599（税込\1,759）


・カラー：レッド、ブルー、ブラック


■ラバーバッグチャーム　　税抜\999（税込\1,099）


(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665312　

【モンチッチとは】


　「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。


その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、世界中のファンに愛され続け1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。



Webサイト： https://www.monchhichi.co.jp/


公式X（旧Twitter）： @monchhichi126 ( https://x.com/monchhichi126 )


【ブランチ・アウトについて】


ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。


【会社概要】


会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト


設立 ： 1997年7月


代表者 ： 代表取締役社長　大谷 真一


所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F


事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)