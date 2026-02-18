光と香りに満ちる 春色の世界へ　春の訪れと新たなはじまりを祝福する「ホワイトティー・セレブレーション」数量限定発売

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、光と香りに満ちる春色の世界へ「ホワイトティー・セレブレーション」を、2026年3月5日（木）より数量限定で発売いたします。

SABON「ホワイトティー・セレブレーション」

春の訪れを告げるように舞う小鳥のあとを追いかけると、

やわらかな光が差し込む“春色の世界”がそっと姿をあらわします。

そこは、ホワイトティーの香りに満ちた、幻想的なガーデン。

ホワイトティーが奏でる、清らかで優美な香りは、

朝露をまとった羽ばたきのように軽やかで、

季節のはじまりを祝うように、みずみずしい輝きを運んでくれます。

その香りを丁寧に閉じ込め、

華やかなデザインで包み込んだアイテムたちは、

ボディ・ヘア・フェイスをやさしく潤しながら日常を春の幻想へと色づかせてくれます。

手に取るたび、小鳥が導くガーデンの扉がひらき、あなたを新しい季節の物語へと誘います。

ホワイトティーが彩る、祝福のひととき

SABON「ホワイトティー・セレブレーション」

ホワイトティー・セレブレーションは、

SABONを代表するアイテムの数々が、華やかな限定パッケージで登場するとともに、

通常はホワイトティーの香りでは展開していないアイテムに加え、

その香りにインスパイアされた限定アイテムを取り揃えた特別なコレクションです。

つややかな肌へ導くフェイスケア、豊かなうるおいをもたらすヘアケア、

そして清らかな香りがやさしく広がるオードゥトワレまで。

ホワイトティーの魅力を多彩なラインナップで存分にお楽しみいただけます。

自然由来の成分を丁寧に選び抜き、特別な装いをまとったアイテムが、

季節のはじまりを祝うように、心まで満たすひとときを届けます。

SABON「ホワイトティー・セレブレーション」

ホワイトティー・セレブレーションのパッケージデザインは、

SABONならではの美意識をまとい、心弾む彩りとアートの息吹をもたらします。

春の鮮やかな美しさからインスピレーションを得た花々のモチーフと

朝の陽ざしを思わせるやわらかな色調が重なり合い、

清らかさと安らぎの世界へと感覚を誘います。

ひとつひとつが眺めているだけでうっとりする愛らしさで、

飾っても、集めても、大切な方への贈り物にもぴったり。

セルフケアの時間をより特別なひとときへと昇華し、日常の瞬間をいっそう豊かに彩ります。

Fragrance

ホワイトティー

心を軽やかに解き放つ、優美なシトラスハーモニー

SABON「ホワイトティー・セレブレーション」

ホワイトティーは、春の訪れと新たなはじまりを祝福するにふさわしいフレグランス。

レモンの爽やかな香りが感性を呼び覚まし、心を軽やかに解き放ちます。

繊細なホワイトティーの香りは、春の朝の光のようにやさしく広がり、一日を明るく照らします。

ラストに、タイムのエッセンスが深みを添え、香りに豊かな余韻と持続性をもたらします。

TOP：フィグ、レモン、ジャスミン

MIDDLE：ナツメグ、カルダモン、ホワイトティー

BASE：スミレ、シダーウッド、タイム

製品ラインナップ

SABON「フェイスポリッシャー アウェイクニング」125mL 4,620円（税込）

製品 フェイスポリッシャーアウェイクニング

容量 125mL

価格 4,620円（税込）

洗顔と角質ケアを同時に叶える、泡立て不要の2in1スクラブ洗顔。

汚れや古い角質を一掃し、透明感*1 のある、毛穴レス*2 のつや肌に磨き上げます。

ホイップのようななめらかなクリームに浮かぶのは、植物由来のホホバエステル*3 とセルロース*4 によるスクラブ。丸く加工されていることで肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにして古い角質や毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

ミネラル豊富な死海の塩*5 配合で肌をすこやかに整え、ジェリコローズ*6 配合で肌に潤いを与えます。

ホワイトティーの香りにインスパイアされた爽やかなシトラスハーモニーの香り。

ベルガモットやミントのエッセンシャルオイル*7 をブレンドした香りが、春の訪れを感じさせるような心地よいフェイスケアタイムを演出します。

グリーンティーエキス*8 が肌にうるおいを与え、澄み渡るようなクリーンなピュア肌へ導きます。

クリームのような、なめらかなテクスチャーで肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。

洗いあがりの肌は、洗顔後とは思えないほどしっとりとした、もちもちの感触に。

メイクのりのよいなめらかな肌を体感できます。

マイルドな使用感で、洗顔料として毎日（１日１回まで）使用できます。

泡立て不要で手軽に使用でき、毎日の時短ケアにおすすめです。

鮮やかなグリーンのグラデーションが美しいガラスジャーは、使用後にフラワーベースや小物入れとしても楽しめます。

自然由来成分90 ％*9 、ヴィーガン処方*10 。

*1 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *2 毛穴汚れを落とすことによる *3 ホホバエステル（洗浄補助） *4 セルロース（洗浄補助） *5 海塩（整肌） *6 アンザンジュエキス（保湿） *7 ベルガモット果皮油、スペアミント油（着香） *8 チャ葉エキス（保湿） *9 自然由来指数90％（水を含む）ISO16128に基づく *10 動物性原料を含まない

SABON「オー ドゥ トワレ ホワイトティー・ガーデン」50mL 8,800円（税込）

製品 オー ドゥ トワレ ホワイトティー・ガーデン

容量 50mL

価格 8,800円（税込）

ブランドで親しまれてきたホワイトティーの香りにインスパイアされ、ティー・グリーン・シトラスのベースを軸に、フローラルの透明感をより引き立てた構成のオー ドゥ トワレ。

ホワイトティーが持つ清らかさはそのままに、朝の光に包まれたガーデンの情景を重ね合わせた、

やわらかく広がる香り立ちが、美しい調和と余韻をもたらします。

単品で使用するのはもちろん、ホワイトティーの香りのボディケア製品とレイヤリングすることで、

心地よい香りをより長く楽しめます。

エレガントなガラスボトルに、ゴールドのバタフライモチーフのキャップをあしらった限定デザイン。

自然由来成分96％*

* 自然由来指数96％（水を含む）ISO16128に基づく

Fragrance

トップノートでは、光を放つようなキンモクセイに、爽やかなベルガモットやレモンが重なり、

みずみずしい輝きに満ちたオープニングを演出します。

ミドルノートでは、繊細なホワイトティーの香りがネロリと調和し、

やわらかく上品なフローラルの表情へ。

ラストノートには、ムスクとシダーウッドに、ほのかにタイムが寄り添い、

洗練された余韻と、穏やかな安らぎをもたらします。

ホワイトティー・ガーデンは、南仏の香りの聖地、グラースのフレグランスメゾンExpression Parfumee のパフューマー、ローレンス・レオンとエロディ・ベルナールによって調香されました。

トップノートに輝くようなキンモクセイを配合し、やわらかなフルーティを重ねることで、フレッシュさとエレガンスが美しく調和した、奥深い香りが誕生しました。

Elodie Bernard エロディ・ベルナール

詩的でモダンな感性、エレガンスと創造性を併せ持ち、自然香料を巧みに調和させることで、明るく洗練された香りのコンポジションを生み出しています。

エロディ・ベルナールLaurence Leon ローレンス・レオン

ローレンス・レオンは、複雑な香りの構造を洗練させる卓越した専門性を活かし、忘れられない強い印象と時代を超えた普遍性をもつ香りに昇華させる。

ローレンス・レオンSABON「リペアシャンプー ホワイトティー・セレブレーション」290mL 3,960円（税込）

製品 リペアシャンプー ホワイトティー・セレブレーション

容量 290mL

価格 3,960円（税込）

美しい髪の質感を叶えるためのカレンデュラエキス*1 、マロウエキス*2 、ハイビスカスエキス*3 の３種のフラワーエキス配合。ダメージを受けた髪の1本1本にまで、贅沢な潤いを与えて補修し、すべるようななめらかな髪へ導きます。

ミネラル豊富な死海の塩*4 配合で、頭皮のキメを整えて柔らかく保ち、すこやかな髪をもたらします。乳液のようなとろけるテクスチャーで髪になじみやすく、弾むような豊かな泡立ちへと変化します。きめ細かな泡で頭皮と髪を包み込み、汗や汚れ、毛穴のつまりを取り去り、やさしく洗いあげます。

泡切れがよく、すばやく流すことができ、心地よいデイリーケアを体感できます。

洗い上がりには、ふわりと軽やかな手触りの髪を体感できます。

93%自然由来*5 、ヴィーガン処方*6 、シリコン・サルフェート・パラベンフリー、合成着色料不使用。

手軽に使えるポンプタイプです。ラグジュアリーな印象のガラスボトルで、製品を使用した後はフラワーベースなどとしてアップサイクルできます。

*1 トウキンセンカ花エキス（整肌） *2 ゼニアオイ花エキス（保湿） *3 ハイビスカス花エキス（保湿） *4 海塩（洗浄補助）*5 自然由来指数93％（水を含む）ISO16128に基づく *6 動物性原料を含まない

SABON「リペアコンディショナー ホワイトティー・セレブレーション」190mL 3,960円（税込）

製品 リペアコンディショナー ホワイトティー・セレブレーション

容量 190mL

価格 3,960円（税込）

美しい髪の質感を叶えるためのカレンデュラエキス*1 、マロウエキス*2 、ハイビスカスエキス*3 の３種のフラワーエキス配合。ダメージを受けた髪の1本1本にまで、贅沢な潤いを与えて補修し、すべるようななめらかな髪へ導きます。

オーガニックホホバオイル*4 配合で、髪を潤いで満たしながら、繊細な毛先までコーティングし、美しいつやを与えます。

ミネラル豊富な死海の塩*5 配合で、すこやかな髪に導きます。

乳液のようなとろけるテクスチャーで髪にすばやくなじみ、乾燥などのダメージを補修します。

洗い上がりには、軽さと柔らかさを保ちながら、さらさらの指通りを体感できます。

95%自然由来*6 、ヴィーガン処方*7 、シリコン・サルフェート・パラベンフリー。

フロスト加工を施したラグジュアリーなガラスボトルで、製品を使用した後はフラワーベースなどとしてアップサイクルできます。

*1 トウキンセンカ花エキス（整肌） *2 ゼニアオイ花エキス（保湿） *3 ハイビスカス花エキス（保湿） *4 ホホバ種子油（保湿） *5 海塩（洗浄補助） *6 自然由来指数95％（水を含む）ISO16128に基づく *7 動物性原料を含まない

SABON「リペアマスク ホワイトティー・セレブレーション」200mL 5,720円（税込）

製品 リペアマスク ホワイトティー・セレブレーション

容量 200mL

価格 5,720円（税込）

美しい髪の質感を叶えるためのカレンデュラエキス*1 、マロウエキス*2 、ハイビスカスエキス*3 の３種のフラワーエキス配合。ダメージを受けた髪の1本1本に贅沢な潤いを与えて補修し、すべるようななめらかな髪へ導きます。

毎日のコンディショナー代わりに、集中保湿ケアのためのヘアマスクとして、またはスタイリング用のヘアクリームとしてライフスタイルに合わせたマルチな使い方が叶います。

オーガニックシアバター*4 、ココナッツオイル*5 、アルガンオイル*6 、ホホバオイル*7 を配合。

髪に濃密な潤いを与えてキープし、髪の広がり、ぱさつき、ごわつきを抑えます。

ミネラル豊富な死海の塩*8 配合で、髪のキューティクルを整え、すこやかな髪をもたらします。

濃厚なテクスチャーのクリームが髪に密着し、潤いのヴェイルで包み込み、深刻な乾燥ダメージをケアしま

す。シルクのような輝きとしなやかさをまとった、しっとりとした手触りの髪に整えます。

フロスト加工を施したガラスジャーが、ラグジュアリーなパッケージにおさめられています。

製品を使用した後は、フラワーベースやポプリポット、小物入れとしてアップサイクルできます。

自然由来成分92％*9 /ヴィーガン処方*10 。

*1トウキンセンカ花エキス（整肌） *2 ゼニアオイ花エキス（保湿） *3 ハイビスカス花エキス（保湿） *4 シア脂（保湿） *5 ヤシ油（保湿） *6 アルガニアスピノサ核油（保湿） *7 ホホバ種子油（保湿） *8 海塩（整肌） *9 自然由来指数92％（水を含む）ISO16128に基づく *10 動物性原料を含まない

SABON「シャワーオイル ホワイトティー・セレブレーション」500mL 5,170円（税込）

製品 シャワーオイル ホワイトティー・セレブレーション

容量／価格 500mL 5,170円（税込）／300mL 3,740円（税込）

4種のボタニカルオイル*¹ 配合で、肌を保湿しながら汗や汚れをおだやかに落とすボディソープ。

きめ細かな泡で肌をなめらかに洗い上げ、潤いに満ちたやわらかな肌に導きます。

バスルームいっぱいに、ホワイトティーの繊細で洗練された香りが広がります。

*1 コムギ胚芽油、アボカド油、オリーブ果実油、ホホバ種子油(全て保湿)

SABON「ボディスクラブ ホワイトティー・セレブレーション」600g 6,820円（税込）

製品 ボディスクラブ ホワイトティー・セレブレーション

容量／価格 600g 6,820円（税込）／320g 4,510円（税込）

なめらかなつや肌に磨き上げる、ソルト-イン-オイル処方のボディスクラブ。

ミネラル豊富な死海の塩*¹ と、3種のボタニカルオイル*2 配合で、古い角質をやさしく落としながら潤いを与えます。

透明感のあるホワイトティーの香りに包まれながら、週に２回、肌も心も満たされるスペシャルケアを。

*1 海塩（洗浄補助） *2 アーモンド油、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油（すべて保湿）

SABON「シルキーボディミルク ホワイトティー・セレブレーション」200mL 5,280円（税込）

製品 シルキーボディミルク ホワイトティー・セレブレーション

容量 200mL

価格 5,280円（税込）

シルクのように上質な潤いをまとい、さらりとした肌に仕上げる、軽やかなテクスチャーのボディクリーム。さらりとのびるなめらかなテクスチャーで、肌に溶け込むようになじみ、柔らかくしなやかな肌へ導きます。

オーガニックオーツミルク*1 が肌に潤いを与えてキメを整え、アーモンドオイル*2 が潤いを与えます。

ホワイトティーの清らかで優美な香りが全身を包み込みます。

*1 加水分解カラスムギ（整肌） *2 アーモンド油（保湿）

SABON「ハンドクリーム ホワイトティー・セレブレーション」30mL 1,870円（税込）

製品 ハンドクリーム ホワイトティー・セレブレーション

容量 30mL

価格 1,870円（税込）

シアバター*1 とアロエベラ*2 が手肌に潤いを閉じ込め、心地よい香りと軽やかな潤いを手肌にまとうハンドクリーム。

のびの良いなめらかなテクスチャーで、手肌をみずみずしい潤いで満たしながらさらりと整え、春の手元を美しく彩ります。

持ち運びに便利なチューブタイプです。

*1 シア脂（保湿) *2 アロエベラ葉汁（保湿)

SABON「ハンドソープ ホワイトティー・セレブレーション」200mL 2,640円（税込）

製品 ハンドソープ ホワイトティー・セレブレーション

容量 200mL

価格 2,640円（税込）

洗うたびにきめ細やかで上質な手肌に整えるハンドソープ。

ナチュラルなココナッツ由来の洗浄成分が、乾燥の気になる手肌を優しく洗い上げ、ホワイトティーの清らかな香りをほのかに残します。

とろりとした心地よいテクスチャーで手肌を包みこみ、細やかな泡でやさしくスピーディーに汚れを落とします。

アロエベラ由来成分*1 が乾燥しやすい手肌の潤いを保ちます。

*1 アロエベラ葉汁（保湿)

スペシャルキット

特別なギフトセットで楽しむホワイトティー・セレブレーション。

ひとつひとつのギフトセットには、贈る人も贈られる人も心ときめくサプライズが詰め込まれています。リフレッシュしながら自分をいたわる、至福のケア体験へと大切な方を誘います。

SABON「ボディケアギフトホワイトティー・セレブレーション」14,300円（税込）

製品 ボディケアギフト ホワイトティー・セレブレーション

価格 13,200円（税込）

内容 シャワーオイル 300mL、ボディスクラブ 320g、シルキーボディミルク 200mL、ハンドクリーム 30mL、ゴールドスプーン(非売品)、バニティバッグ

SABON「スクラブキット ホワイトティー・セレブレーション」7,480円（税込）

製品 スクラブキット ホワイトティー・セレブレーション

価格 7,480円（税込）

内容 シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 320g、シルキーボディミルク 50mL、ゴールドスプーン(非売品)、ギフトボックス

SABON「ウェルカムキット ホワイトティー・セレブレーション」3,740円（税込）

製品 ウェルカムキット ホワイトティー・セレブレーション

価格 3,740円（税込）

内容 シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 60g、シルキーボディミルク 50mL、ボックス

SABON「フェイス＆ボディケアキットホワイトティー・セレブレーション」7,370円（税込）

製品 フェイス＆ボディケアキット ホワイトティー・セレブレーション

価格 7,370円（税込）

内容 フェイスポリッシャー 125mL、シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 60g、ゴールドスプーン(非売品)、ギフトボックス

