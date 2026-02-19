【九州初！】大学体育会学生を対象とした就活業界研究イベントを開催します

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、アスリート人材の就活支援・転職活動支援を手掛ける株式会社スポキャリ（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山本優介、以下「スポキャリ」）と連携し、来る２月20日（金）九州会場初開催となる大学体育会所属学生を対象とした就活業界研究イベントを開催いたします。

大学体育会で本格的なアスリート活動に取り組む学生は、組織への貢献意識、目標達成意欲が高く、行動力のある人材が多いことなど企業からも高い評価を得ています。一方で、競技活動により一般学生と異なる時期での就職活動になることが多く、企業との接点が少ない課題があります。

本イベントは、福岡県及び山口県内の大学硬式野球部所属学生を中心に来場を予定し、九州に本社や事業拠点を持つ優良企業が出展し、業界や事業の魅力をお伝えします。当社は今後もアスリート学生向け就活支援サービス「アスリートLink」を通じて、九州の大学体育会学生就活と企業の採用マッチングを強く支援してまいります。

【開催概要】

開催日時：2026年２月20日（金）13：00～17:30

会場：おんが みらいテラス（福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川1-1-2）JR鹿児島本線 遠賀川駅直結

内容：就活支援講演／企業・業界研究交流会／キャリアアドバイザーによる就活相談

主催：株式会社アクセスネクステージ

協力：株式会社スポキャリ

【会社概要】

株式会社スポキャリ

[所在地]（スポキャリドラフト＆FA事務局)大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル12 階

[設立年月] 2020年4月

[代表者] 代表取締役 山本優介

[事業内容] 新卒採用事業、転職斡旋事業、ファイナンシャル事業、FC・独立支援事業

[URL] https://spokyari.co.jp/

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[設立年月]2009年10月（創業1982年10月）

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（人財ソリューション事業）

担当：古川

Tel：03-5413-3002（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/