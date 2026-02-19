SHE株式会社が法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、SHE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 恵里）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業。 主要事業として女性向けのキャリアプラットフォーム『SHElikes(シーライクス)』を運営しています。

組織拡大に伴い、全社として生産性を上げていきたいという話が出ていた中で、高い熱量で働く社員が心身共に健康でいられる体制構築が求められていました。また、出社方針変更（ハイブリッドワークへの移行）を機に、場所や時間に縛られず、必要なタイミングで質の高いヘルスケアへタイムリーにアクセスできる体制の必要性が高まりました。

こうした背景も含めて、「メンバー一人ひとりが、心身ともに健やかな状態で持続的に力を発揮できる状態をつくりたい」という想いから、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入後は、活用促進により多様な利用ニーズに対応できるようになりました。また、産業医・ストレスチェックも「アンドエルワーク」へ切り替えていただき、パルスサーベイを活用した組織の状態把握と迅速なアクションも実現しています。

SHE株式会社の導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、SHE株式会社で従業員体験（EX）領域を担う大本様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

組織の生産性と持続的成長を支える健康支援の実装、役員も含めた全社での活用促進、産休中のメンバーへの訴求などの取り組み、産業医・ストレスチェック・パルスサーベイを活用した包括的な組織マネジメントなど、EX（従業員体験）戦略の一環として健康支援を位置づける企業における健康支援のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼健康、生産性、そして「熱狂」。SHEが挑む、個と組織のインパクトを最大化するEX戦略

https://www.and-l.com/work/case/she

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

SHE株式会社について

SHE株式会社（以下、SHE）は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』は累計会員数20万人を突破し、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう50職種以上のスキルレッスンやお仕事機会を提供しています。その他、お金の知識を学ぶ「SHEmoney」、企業とスキルを獲得した人材をつなげる「SHE WORKS」なども展開しています。

社名：SHE株式会社

代表取締役：福田 恵里

設立日：2017年4月11日

会社HP：https://she-inc.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。