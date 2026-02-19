原宿ファッションの聖地、“ラフォーレ原宿”にちいかわベーカリーのグッズ取り扱い専門店「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」2026年3月14日(土)オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社 CL ホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である

株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を、2026年3月14日(土)、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンいたします。

■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

「ちいかわベーカリー」は、2024 年 10 月、東急プラザ表参道「オモカド」3F にオープンしたちいかわのパン屋さんで、多くの皆さまにご愛顧いただいております。

このたび、「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店がラフォーレ原宿にオープンする事が決定しました。

店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインとなっております。

取り扱いグッズは、パン屋さんの衣装の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたトレーやクッキー缶など日常の食事が楽しくなるようなアイテムがめじろ押しです。

また、お土産にぴったりな可愛い紅茶缶やキャンディ、食パンやラスク、フィナンシェなども展開いたします。

「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」の可愛いグッズに癒されながら、時間を忘れて楽しいひと時をお過ごしください。

「ちいかわ」とは

イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が7巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。

■ちいかわ公式X：https://x.com/ngnchiikawa?s=21

■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

■ちいかわインフォ：https://chiikawa-info.jp

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」

【所在地】 ：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿B1F

【営業時間】 ：11:00 - 20:00

【年間休日】 ：無休（2・8月に2日ずつ休館日あり、日程は都度変動）

（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）

◇予約方法：フリー入場 ※混雑時 入場規制を行う場合がございます。

■「ちいかわベーカリー」オンラインショップ: https://chiikawabakery-onlineshop.jp/

■「ちいかわベーカリー」公式 X：https://x.com/chiikawabakery

■「ちいかわベーカリー」公式 Instagram：https://www.instagram.com/chiikawa.bakery/

■エルティーアール公式サイト：https://ltr-inc.co.jp/

特典

■購入特典：2,200円(税込)以上ご購入いただいたお客様に「ショッパータグ(全1種)」を1枚プレゼント！

ショッパータグ(全1種)

物販

■「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」のオープンを記念して、

新グッズの販売をいたします。

※ちいかわベーカリーでも同時販売いたします。

スクイーズ（ちいかわ）

●スクイーズ（ちいかわ） 税込990円

スクイーズ（ハチワレ）

●スクイーズ（ハチワレ） 税込990円

スクイーズ（うさぎ）

●スクイーズ（うさぎ） 税込990円

トレー（パンなみんな）

●トレー（パンなみんな） 税込1,980円

ミニトレー（転んだ）

●ミニトレー（転んだ） 税込1,210円

ミニトレー（サンドなトリオ）

●ミニトレー（サンドなトリオ） 税込1,210円

シュガー

●シュガー 税込1,200円

※3種×各3粒入り

※4月上旬販売予定

コーヒー入り巾着（キリマンジャロ）

●コーヒー入り巾着（キリマンジャロ）税込1,800円

※4月上旬販売予定

コーヒー入り巾着（カフェインレス）

●コーヒー入り巾着（カフェインレス） 税込1,800円

※4月上旬販売予定

ショッパー

ショッパー (小)

●ショッパー (小) 税込100 円

ショッパー (中)

●ショッパー (中) 税込150 円

ショッパー (大)

●ショッパー (大) 税込200 円

【コピーライト表記】

(C)nagano