＜SNIDEL HOME＞東京４店舗目となる、ルミネ池袋店が３月５日(木)に新規オープン！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、“美容”を追求したルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は2026年3月5日(木)、ルミネ池袋に新店舗をオープンいたします。今回のオープンを記念して、店舗限定商品やノベルティをご用意する他、期間限定キャンペーンも開催いたします。また『SNIDEL HOME×たまごっち』コレクション全商品を数量限定で発売いたします。

SNIDEL HOME ルミネ池袋店 NEW OPEN

オープン限定アイテム

１.【SHOP LIMITED】ベアカットセットアップ

価格：\8,800(税込)

カラー展開：IVR

接触冷感加工を施したレーヨンカットソーを使用したベアモチーフのセットアイテムがオープン限定アイテムとして登場。ネックラインはゆったりと開け、肩を落としたオーバーサイズのTシャツにはリボンを結んだベアとアーチロゴをプリント。丈をやや長めにデザインしたショートパンツは光沢感のあるリボン紐をウエストにあしらい、左裾にワンポイントでロゴプリントを添えました。

※なくなり次第終了

２.OPEN LIMITED BAG

価格：\11,000(税込)

ワンピースカラー：OWHT,LAV

エンブレム付きのトートバッグに、カーディガン×ワンピースセット（2色より選択可）と繊細なフローラルにフレッシュなフルーツとウッディが溶け合う洗練された香り〈Sensual White floral〉のディフューザーが入った、SNIDEL HOMEで人気のアイテムが集結したセット。ここでしか手に入らないスペシャルプライスで発売いたします。

※おひとり様1点限り

※なくなり次第終了

オープン限定ノベルティ

15,400円(税込)以上ご購入のお客様に、ブティックホテルのキーをモチーフにした「オリジナルキーチャーム」をプレゼントいたします。

SNIDEL HOMEらしいカラーリングに加え、店舗ごとに異なるルームナンバーが特別感のあるチャームです。



※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

SNIDEL HOME×たまごっちコレクション

『SNIDEL HOME×たまごっち』コレクション全商品を数量限定で発売いたします。

※商品の数に限りがございます。

※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

■『SNIDEL HOME × たまごっち』 特設ページ詳細

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003869.000018505.html

■『SNIDEL HOME × たまごっち』 一部商品、受注生産販売について

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003985.000018505.html

キャンペーン情報

■10％OFFキャンペーン

3月5日(木)オープン初日限定で全商品対象に10％OFFキャンペーンを実施いたします。

■MAポイント5%付与キャンペーン

3月5日(木)～3月8日(日)の4日間、MA CARD会員様にMAポイントを一律5%付与いたします。

店舗情報

店舗名：SNIDEL HOME ルミネ池袋店

オープン日：2026年3月5日(木)

所在地 ： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店3F

電話番号：03-6907-1370 (オープン日より開通)

営業時間：11:00-21:00

※e-コレクト、WEB決済、免税対応店舗

SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/