札幌PARCOにて、今をときめく韓国トレンドを体感できる「WINK SEOUL」開催！

株式会社パルコ

札幌PARCO（札幌市中央区南1条西3-3）は、3月20日(金・祝)～4月19日(日)の一か月間、韓国トレンドを体験できる「WINK SEOUL」を開催いたします。

本イベントでは、北海道初上陸の韓国ファッション「SATUR」、「OSOI」などのPOPUPや、新大久保の推し活グッズ専門店「PNCA」、大人気キャラクター「Esther Bunny」のPOPUPをはじめ、今年40周年を迎える「辛ラーメン」のプレゼント企画など、週替わりで計30本以上のイベントを開催！その他、対象店舗をご利用で貰える100円OFFクーポンや韓国の梨ジュース無料サービスなどお得なキャンペーンも！ 札幌PARCOに韓国トレンドが集まる一か月間。今をときめく韓国カルチャーを体感しにぜひお越しください！

企画概要

■タイトル：WINK SEOUL（読み：ウィンクソウル）

■会期：2026/3/20(金・祝)～2026/4/19(日) 10:00～20:00（※営業時間に準ずる）

■場所：札幌PARCO（札幌市中央区南1条西3-3）

■内容：

１.北海道初上陸！韓国ファッション「SATUR」や人気キャラクター「Esther Bunny」等、計10本以上のPOPUP開催！２.札幌PARCOの様々なショップ店内で、「OSOI」「heyep」等、期間限定の韓国POPUPやイベントを開催！３.札幌PARCO 8Fのレストランで、話題の韓国グルメ大集合！WINK SEOULでしか食べられない特別メニューも！➃「辛ラーメン」40周年記念！「辛ラーメン」先着プレゼントや、靴下・帽子等のオリジナルグッズが当たる抽選会を開催！➄PARCOアプリDLの方限定！「100円OFFクーポン」や「韓国の梨ジュース」プレゼントなどお得なキャンペーン開催！➅札幌PARCO公式SNSフォローで「Esther Bunny」や「PNCA」の人気アイテムが当たるプレゼントキャンペーンを開催！

■特設サイト：https://sapporo.parco.jp/page/winkseoul/

POPUP

館内の様々な会場で、韓国をテーマにしたPOPUPを週替わりで合計10本以上開催します。2/21(土)～3/8(日) / B2F 特設会場wiggle wiggle JAPAN TOUR in SAPPORO

「韓国発ライフスタイルブランド『wiggle wiggle（ウィグルウィグル）』が札幌に初上陸！

ポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだ期間限定ストアがオープンします。人気アイテムに加え、札幌POPUP限定ノベルティもご用意。お買い物も写真撮影も楽しめる、

HAPPYがあふれる特別な空間をぜひ体験してください！

3/14(土)～4/5(日) / B2F 特設会場SATUR SAPPORO POPUP

日本・札幌では初となるポップアップストアとして、25AWアイテムから26SSの新作まで幅広くラインナップ。

異国のリゾートの穏やかな空気の中で、端正さと自由さが溶け合う瞬間を表現しました。

SATURが提案するモダンなレトロスタイルを、ルーズとスリムをミックスしたシルエットと大胆なカラーブロッキングで展開。

3/20(金・祝)～4/19(日)※最終日は17時まで / 7F SPACE7Esther Bunny POPUP SHOP

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのうさぎのキャラクター。

Esther Kim氏の多様な文化や価値観に触れた経験から紡がれる、独特の世界観が大きな魅力。『Esther Bunny POPUP SHOP』ではフォトスポットやピンクの世界観で囲まれた空間にバリエーション豊富なアイテムが並びます。

3/20(金・祝)～3/22(日)/ 3F特設会場Somsatang popup store

Somsatang(ソムサタン)は韓国語で"わたあめ"という意味で、ふわふわとした可愛らしさをコンセプトに、ハンドメイドやオリジナル、インポートアイテムを取扱う韓国雑貨店です。

札幌での出店は今回が初めてとなります。

この機会にどうぞお立ち寄りくださいませ！

3/27(金)～3/29(日) / 7F 特設会場キラキラ商店 HANDMADE WAPPEN from KOREA

韓国で流行中のワッペンワークが、作成できます(ハート)

現在、ベース（土台）はネームストラップ、手袋、ポーチ、エコバッグがございます(ハート)友達や恋人とお揃いにしたり推しのイニシャルやイメージでデザインを考えるのも楽しいです。

札幌でワッペンワークができるのはキラキラ商店だけっ！

皆様のご来店お待ちしております!!

4/3(金)～4/5(日)、4/17(金)～4/19(日) / B2F 特設会場KIRSCHE

KIRSCHE（キルシェ）は、見た目も味もときめくトゥンカロン専門店。ころんと可愛いフォルムに、素材にこだわったクリームをたっぷりサンド。甘さと食感のバランスにこだわったトゥンカロン。最後まで美味しく食べられるよう素材選びから丁寧に仕上げています。自分へのご褒美にも、手土産にもぴったりです。特別なひとときを彩るスイーツをお届けします。

4/8(水)～4/29(水・祝)/ B2F特設会場PNCA POPUP in 札幌PARCO

日本最大級の推し活グッズ専門店が札幌に初上陸！

推し活がもっとオシャレに楽しくなるオリジナル商品や大人気のキラキラネームタグ、

札幌限定のプレゼント企画も…(ハート)

この機会にぜひご来店お待ちしております

4/11(土)～4/12(日) / B2F 特設会場모모러뷰（モモロビュ）

모모러뷰（モモロビュ）は、「愛を届ける場所」をコンセプトにしたカフェ発のブランドです。

見た目のときめきと、やさしい甘さにこだわった焼き菓子に加え、パステルカラーな世界観から生まれた編み物やモールドールなどのハンドメイド雑貨も展開。

日常をそっとパステルカラーに彩るような愛をお届けします。

4/11(土)～4/12(日) / 3F 特設会場Iputa spring popup

韓国花屋コンセプトとして日本には無かった繊細かつ可愛らしいお花を作り上げております。

"日常にときめきを"というキャッチコピーをの元、

お花を身に纏った生活で癒される1日をお届けします。

切花1本からご購入や当日花束作成も可能です！

4/11(土)～4/12(日) / 3F 特設会場ippum knit n crochet Sapporo Selection POPUP

編む時間そのものが、少し特別になる糸たちを札幌に。

モネの絵画から着想を得た引き揃え毛糸「モネの光」をはじめ、春夏のバッグやベルトが編めるBag Tube YarnやLAVO、1玉でバッグが完成するシルバー毛糸など、

手に取って色と質感を楽しめるセレクションをご用意しました。

SHOP EVENT

札幌PARCOの様々なショップ店内で、期間限定の韓国POPUPやショップイベント開催！2F UNITED ARROWSOSOI MORE VARIATION SAPPORO PARCO

韓国バッグブランド＜OSOI＞が通常のラインナップにプラスして、2026SPRING/SUMMERアイテムを豊富にお手にとっていただけるスぺシャルな機会。バッグをお買い上げの方に“コインケース”のノベルティをご用意しておりますので、ぜひお越しください。

＜OSOI(オソイ)＞韓国発のバッグブランド。聖水(ソンス)に本店をもち、上質感とエッジの利いたモード感のあるテイストとユニークなフォルム・デザインが人気を集めています。

2F JOURNAL STANDARDheyep POP UP STORE

『ヘイップ』は、（新鮮な葉）が朝の光に輝くように、あなたの日常に新たな輝きをもたらすという想いを名前に込めました。韓国と日本人のデザイナーコンビによって生み出された、両国の文化や感覚が交錯する、モダンで遊び心溢れるユニークなコレクションを展開しています。

アートとエステティックなエッセンスを融合させ、両国の文化の美しさと細やかさを反映したデザインを生み出し、あなたのスタイルに新たな息吹を吹き込みます。

4F ABCマートRockfish Weatherwear

英国発の“気候を纏う”ライフスタイルブランド。英国ブランドならではの《Rockfish Weatherwear》は、2004年にイギリス南西部・デヴォン州の豊かな自然の中で誕生したシューズを軸にしたライフスタイルブランドです。

韓国では“メリージェーン”や“フラット レースアップ スニーカー”が瞬く間に人気を博し、今のムードを捉えたスタイリングアイテムとして注目を集めています。

会期中、《Rockfish Weatherwear》の商品をお買上げの方に、先着でオリジナルキーチャーム&ステッカーをプレゼント！

※無くなり次第終了。※色はランダムでお渡し。

2F NUBIANProtocol Index

2025年に設立されたProtocol Index(プロトコル

インデックス)は、ソウルを拠点とする革新的なデザインスタジオであり、ファッション、空間デザイン、ビジュアルディレクションを専門としている。

元Project G/RのクリエイティブディレクターAugustine OhとJude Leeが手掛けハイファッションと先進的なデザインを融合させ作品を生み出している。

4F TRAVAS TOKYOOY

トレンドの韓流ファッションの中でも大人気の韓国ブランドOY。

‘O’と‘Y’を縦にすると‘Y’が‘O’を包むような形になることから抱擁する人になり、一つのスタイルに拘るのではなく、いろんなスタイルの服を包括的に融合して作ろうという意味を持つ。

B2F ROSEMARYd'Alba PRESENT CAMPAIGN

d‘Alba(ダルバ)商品1点以上購入で「d’Alba(ダルバ)トーンアップサンクリーム」サンプルセットをプレゼント！

また、d‘Alba(ダルバ) 「インテンシブリフテンションマスク 3枚入り」または「ホワイトトリュフナリシングトリートメントマスク 3枚入り」購入でリフトバンドプレゼント！

3F FrancfrancKorean interior design

瑞々しい香りが広がる春限定のフレグランス、生花には表現できないファンタジックなアートフラワー、お花と蝶が彩るセラミックなど春のときめきを感じられるアイテムは韓国トレンドとも相性抜群です！

ホワイトで統一したインテリアに春を彩るアイテムを合わせるインテリアコーディネートはおすすめです！

Restaurant KOREAN MENU

8F レストランで、話題の韓国グルメ大集合！WINK SEOULでしか食べられない特別メニューも！「チュクミスンドゥブ」/8F 東京純豆腐「海鮮れーめんとビビンバ」/8F YOSHIMI KITCHEN

チュクミ（イイダコ）のコリコリとした食感と豚肉の旨味と 創業当時から変わらぬ人気メニューを両方楽しめる人気の

トッポギを加え食べ応えのある味わいに仕上げてます。 セットです。

「韓国風ローストビーフ丼」/ 8F ローストビーフYOSHIMI「はるさめ麺のチゲスープセット」/ 8F オ肉ヤ YOSHIMI

しっとりやわらかなローストビーフに、辛みをきかせた旨味 ぷるっぷるのはるさめ麺入り！たっぷり野菜と豚肉のうまみ

たっぷりの特製コチュジャンソースとアクセントに韓国のり！ たっぷりなチゲスープがカルビ丼と相性抜群！

「炭焼き鶏ハラミ香味」/ 8F 釧路ふく亭 櫂梯楼「辣菜タンメン」/ 8F REAL台北

鶏のハラミと野菜をタレと絡めて香ばしく炒め、熱々の鉄板 醤油ベースのスープにコチュジャンのピリ辛、野菜の旨みを

でご提供！ ぎゅっと詰め込んだ野菜たっぷりの旨辛辣タンメン！

PRESENT

【1】辛ラーメン40周年記念！先着プレゼントやオリジナルグッズが当たる抽選会を開催！

2026年２月の雪まつり会場で５万人が試食した赤いパッケージのラーメンを覚えていますか？今年発売40周年を迎え、韓国で売上ナンバーワンの辛ラーメンです。そんな辛ラーメンが「WINK SEOUL」に合わせて札幌PARCOで初のイベントを開催します。

札幌PARCO館内で購入したレシートご提示で、辛ラーメン1袋をプレゼント（※各日先着200名）。更に、農心ジャパン公式SNS(https://www.instagram.com/nongshimjapan/)をフォローすると豪華景品が当たるガラポンにチャレンジ！！是非この機会に遊びに来て辛ラーメンをゲットしてください。

■会期：4/10(金)～4/12(日) ★4/10は辛ラーメンの日！

■会場：1F 正面入口 特設会場

※景品交換対象となるレシートは、4/10(金)~12(日)の期間に札幌PARCO館内（全店舗対象）で税込1,500円以上ご購入されたレシートに限ります。レシートの合算は不可。 ※お一人様1回限りのご参加となります。景品は先着順で無くなり次第終了。

【2】PARCOアプリをお持ちの方限定！B2F「ROSEMARY」で使用できる100円OFFクーポンを3枚プレゼント！

対象店舗でお買上の方に、B2F「ROSEMARY」でご使用いただける100円OFFクーポン（税込1,000円以上ご購入毎に1枚利用可能）を3枚プレゼント！

■会期：3/20(金・祝)～4/19(日)

■会場：B2F ROSEMARY

※詳細・注意事項はこちら(https://sapporo.parco.jp/pnews/detail/?id=36062)

【3】PARCOアプリをお持ちの方限定！8F「東京純豆腐」で飲食された方に韓国の梨ジュースを無料サービス！

対象店舗でお買上の方に、8F「東京純豆腐」で韓国の梨ジュースを無料サービス！※お一人様につき一品以上ご注文をお願いいたします。

■会期：3/20(金・祝)～4/19(日)

■会場：8F 東京純豆腐

※詳細・注意事項はこちら(https://sapporo.parco.jp/pnews/detail/?id=36063)

【4】抽選で3名様限定！「Esther Bunny」の「ドリーミーマスコット」をプレゼント！

「Esther Bunny POPUP SHOP」開催記念！

札幌PARCO公式SNSのフォローと対象投稿にコメント・リポストで、抽選で3名様に「Esther bunny」の「ドリーミーマスコット」をランダムで1つプレゼント！(ハート)

詳細は対象投稿をチェック！（3/13投稿予定）

■札幌PARCO公式Instagram(https://www.instagram.com/parco_sapporo_official/)

■札幌PARCO公式X(https://x.com/parco_sapporo)

【5】抽選で3名様限定！総額1万円分「PNCA Lucky Bag」をプレゼント！

「PNCA POPUP in 札幌PARCO」開催記念！

札幌PARCO公式SNSのフォローと対象投稿にコメント・リポストで、抽選で3名様に、今話題の推し活グッズをたっぷり詰め込んだスペシャルセットをプレゼント！(ハート)

詳細は対象投稿をチェック！（4/3投稿予定）

■札幌PARCO公式Instagram(https://www.instagram.com/parco_sapporo_official/)

■札幌PARCO公式X(https://x.com/parco_sapporo)

ART DIRECTOR

kiyuu

静岡県出身。幼少期からジャズダンスを学び、身体表現とものづくりの感覚を育む。大学在学中にデザインとアートを学び、学生生活の傍ら世界10カ国以上を旅する。多様な価値観や表現に触れた経験から、「自分の世界観をつくる」ことを制作の軸とする。 日本の寿司文化をモチーフに、ファッションや音楽と結びついたビジュアル表現を展開。現在はアーティスト「KUROMI」のアートディレクションをはじめ、MVや音楽を軸とした映像制作、KEENのブランドムービー、「たまごっち」関連グラフィックなどを手がけている。

■HP(https://kiyuu1900.studio.site/) ■Instagram(https://www.instagram.com/kiyuu_1900/)