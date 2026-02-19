俳優「天華えま」初のオンラインくじ「えまポン！Vol.1」がPickzy（ピクジー）にて販売開始！はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入る！

ぴあ株式会社天華えまオンラインくじ「えまポン！Vol.1」

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年2月19日（木）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、俳優「天華えま」のくじ販売を開始いたしました。

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、携帯キャリア、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【天華えまオンラインくじ「えまポン！Vol.1」】

天華えまが制作した書き初めやうちわの他、未公開カットを使用したオリジナルグッズが当たる！

2026年カレンダーに載せきれなかったアザーカットを使用し、ここでしか手に入らない限定アイテムを制作しました。ファンクラブ内で公開した書き初めとうちわ、直筆サイン入りチェキ、お名前を呼びかけてもらえる動画など、世界に一つだけのプレミア賞品も多数ご用意しています。

「10連特典」として対象者全員にオリジナルデザインのポストカードをプレゼント。

「Wチャンス賞」では10連特典のポストカードが直筆サイン・お名前・メッセージ入りになるチャンスも！ポストカードのデザインは期間毎にかわるので要チェックです。

今回は天華えま公式ファンクラブ「華ノ香」会員限定のくじです。是非ファンクラブにご入会のうえご参加ください。

販売期間：2026年2月19日(木)昼12:00～2026年3月11日(水)23:59

販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/68(https://pickzy.pia.jp/kujis/68)

※このくじは「天華えま公式ファンクラブ「華ノ香」（ https://fan.pia.jp/p-hananoka/ ）」会員限定くじとなります。ファンクラブにご入会のうえ、くじにご参加ください。

＜A賞＞天華えま制作の書き初め＆うちわ《合計3個限定》

＜B賞＞直筆サイン入りチェキ

＜C賞＞あなたのお名前を呼んでもらえるメッセージ動画

＜D賞＞アクリルスタンド《全4種》

＜E賞＞缶バッヂ《全5種》

＜F賞＞デジタルデータ《全10種》

＜10連特典＞

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方全員に、

オリジナルデザインのポストカードをランダムで1枚プレゼント！《全3種》

「10回引く」を3回ひいた方は3種かぶりなしでプレゼントいたします。

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」にてくじをご購入いただいた方の中から抽選で、

10連特典のポストカードに直筆サイン・お名前・メッセージを入れてプレゼント！

各期間5名様、計15名様に当たります。

【第1期】2/19(木)～2/25(水)

【第2期】2/26(木)～3/4(水)

【第3期】3/5(木)～3/11(水)

※各期間ごとにデザインが異なります。

※Wチャンス賞の当選者発表は発送をもって代えさせていただきます。

※Pickzy会員登録情報の下のお名前でお書きします。くじ販売終了日時までにご登録情報が正しいか今一度ご確認ください。

【プロフィール】

天華えま（あまはなえま）

滋賀県出身。

2012年宝塚歌劇団入団後、星組に配属。三度にわたり新人公演主演を務める。

在団中の主な出演作は、『ロミオとジュリエット』（死／マーキューシオ役）、『1789』（ジョルジュ・ジャック・ダントン役）、『ME AND MY GIRL』（ジェラルド役）など。

2023年にはバウホール公演『Stella Voice』で主演を務める。

2024年4月退団後も舞台を中心に活躍し、主な出演作は、舞台『サイボーグ009』001/イワン・ウイスキー役※声の出演（2024年、2025年）、詩楽劇『めいぼくげんじ物語～夢浮橋～』（2025年）、舞台『THE MOUSETRAP』モリー役（2025年）、舞台『マイホームヒーロー』鳥栖歌仙役（2025年）等。

2026年4月には舞台『ブラック・コーヒー』（バーバラ・エイモリー役）、8月には舞台『水の江瀧子生誕111周年記念 ミュージカルレビュー『TARKIE』（大塚冴子役）も控えている。

Instagram：https://www.instagram.com/ema.amahana_p/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ema.amahana

天華えま公式ファンクラブ「華ノ香」

【天華えま公式ファンクラブ「華ノ香」】

入会特典＆継続特典、チケット先行受付、ファンクラブ会員限定イベント（不定期開催）、ファンクラブ会員限定コンテンツなどをご用意しています。

ご入会はこちらから

https://fan.pia.jp/p-hananoka/admission/online/