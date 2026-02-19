集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP大阪梅田店」が、2026年2月27日(金)よりリニューアルオープン!

ベネリック株式会社※JUMP SHOPオリジナルキャラクター ジャンタ 大阪梅田Ver. イラスト

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が経営する、集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP大阪梅田店」は、2026年2月27日(金)より装いを新たにリニューアルオープンいたします。

■「JUMP SHOP大阪梅田店」リニューアルオープンについて

「JUMP SHOP大阪梅田店」は、2026年2月27日(金)よりリニューアルオープンいたします。以前と同じHEP FIVE 6Fに店を構える「JUMP SHOP大阪梅田店」は、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショップコンセプトに、『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『アオのハコ』、『カグラバチ』、『魔男のイチ』など「週刊少年ジャンプ」の人気作品を中心とした原作商品をはじめとするキャラクターグッズがそろいます。

リニューアルオープンを記念して、『カグラバチ』の「千鉱」「薊」「漆羽」「座村」をデザインしたフェイスタオルに、大阪梅田店先行販売カラーのレッドと大阪梅田店限定販売カラーのイエローが登場するほか、大阪梅田店限定商品として『ONE PIECE』のダイカットステッカーを販売いたします。また、JUMP SHOPアプリのポイントで交換できる特典に、大阪梅田店でしか交換できない『カグラバチ』の限定アクリルプラークミニが登場。さらに、オープン日の2026年2月27日(金)から3月1日(日)まで、JUMP SHOPアプリのポイントが2倍になるキャンペーンを実施いたします。

最新情報はJUMP SHOP公式X(https://x.com/jumpshoptokyo)よりお知らせいたします。より一層パワーアップした「JUMP SHOP大阪梅田店」に、どうぞご期待ください。

■店舗概要

店舗名称：JUMP SHOP大阪梅田店

所在地 ：HEP FIVE 6F (大阪府大阪市北区角田町5-15)

営業時間：11：00～21：00 ※施設に準ずる

備 考 ：2026年1月13日(火)～2月26日(木)はリニューアル準備期間のため、休業しております。リニューアルオープンの際、入場制限を行う場合がございます。入店方法に関する最新情報は、JUMP SHOP公式X(https://x.com/jumpshoptokyo)よりご確認ください。

■JUMP SHOP大阪梅田店先行販売商品※画像はイメージです

商品名：『カグラバチ』フェイスタオル 千鉱・薊・漆羽・座村

価 格：2,420円(税込)

備 考：先行販売商品は、2026年4月24日(金)にJUMP SHOP各店にて販売予定です。

■JUMP SHOP大阪梅田店限定販売商品※画像はイメージです

商品名：『カグラバチ』フェイスタオル 千鉱・薊・漆羽・座村 (イエローカラー／JUMP SHOP大阪梅田店限定)

価 格：2,420円(税込)

備 考：JUMP SHOP大阪梅田店限定の商品です。他のJUMP SHOP店舗およびオンラインでの販売はございません。

※画像はイメージです

商品名：『ONE PIECE』ダイカットステッカー OSAKA UMEDA (JUMP SHOP大阪梅田店限定Ver.)

価 格：550円(税込)

備 考：JUMP SHOP大阪梅田店限定の商品です。他のJUMP SHOP店舗およびオンラインでの販売はございません。

■リニューアルオープン記念!! JUMP SHOPアプリ特典にJUMP SHOP大阪梅田店限定アクリルプラークミニが登場※画像はイメージです

JUMP SHOPアプリのポイントと交換できるアクリルプラークに、大阪梅田店限定で『カグラバチ』デザインのアクリルプラークミニが登場します。通常(横デザイン通常サイズ：W174mm×H112mm)よりもミニサイズ(W110mm×H84mm)で、1500ポイントでおひとつ交換が可能です。

交換対象期間：2026年2月27日(金)～2027年2月26日(金)

交換対象店舗：JUMP SHOP大阪梅田店

備 考：アクリルプラークミニは、お申し込み後1～3か月後に店頭でお渡しいたします。郵送はできません。ノベルティの交換は、入場制限中でも可能です。店頭のスタッフにお申し付けください。

■JUMP SHOPについて

「週刊少年ジャンプ」などで連載中の人気作品を中心とした、「楽しい、おもしろい、心地よい」を追求する、集英社公認オフィシャルライセンスショップです。限定グッズの販売やイベント開催など、楽しいことが盛りだくさんのお店です。

JUMP SHOP 公式サイト：https://benelic.com/jumpshop/

JUMP SHOPオンライン：https://jumpshop-online.com/

JUMP SHOP X：https://x.com/jumpshoptokyo

JUMP SHOP Instagram：https://www.instagram.com/jump_shop_official/

※画像はJUMP SHOP渋谷店です。(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

JUMP SHOPアプリについて

JUMP SHOPアプリでは、JUMP SHOP最新情報のご案内はもちろん、全国の店舗と連携してポイントを貯められます。貯まったポイントに応じてJUMP SHOPアプリ限定のノベルティをプレゼント！

■アプリダウンロードURL

https://apple.co/3sxR9cv

https://bit.ly/3sxbOxq

■ポイントシステムについて

ご購入の商品価格100円(税抜)ごとに、1ポイントを付与いたします。

貯まったポイントに応じてJUMP SHOPアプリ限定のノベルティ(非売品)と交換することができます。

50ポイントで…キャラクターミニブロマイド 1枚

3000ポイントで…アクリルプラーク 1つ



※JUMP SHOPオンラインと一部の期間限定店舗は、ポイント付与の対象外となります。