athletia＜アスレティア＞、Green Cosmetic Garden 三越広島店にて常設スタート。広島県内で初展開。

株式会社エキップ（本社：東京都品川区 代表取締役：赤堀 真之）が展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド「athletia＜アスレティア＞」は2026年2月20日（金）にGreen Cosmetic Garden 三越広島店にて常設展開をスタートします。広島県内での常設展開は今回が初めてとなります。

Green Cosmetic Gardenは、「ビューティー＆ウェルネス」をテーマに「オーガニック、ナチュラル、ヴィーガン、エコ、エシカル、サスティナブル」といった、人や地球環境に配慮したブランドを中心に集めたストアで、今回の出店により、中国エリアのクリーンビューティに対する関心度の高い多くのお客様に新しいライフスタイル提案ができることを期待します。

オープンを記念し、プレゼントをご用意しております。

■6,050円(税込)以上お買い上げの方に下記アイテムをプレゼント。

・コアバランス オイル（サンプル/５mL）

・コアバランス トーニングローション N（サンプル/ 3mL）×2包

・アドバンスド デイクリーム(サンプル/ 1g）×2包

・再生PETスクエアポーチ

※数量限定、無くなり次第終了いたします。

※各種キットは対象外です。

※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開するathletia。「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、お客様それぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えています。また日本発のクリーンビューティブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っています。

