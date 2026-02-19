【無料セミナー】「褒めて育てる」がなぜ響かないのか。令和時代の新人育成の“ズレ”を解明―ロジカルに考える、令和時代の新入社員にフィットした育成術

株式会社アイ・ラーニング

デジタル人材の育成をリードする株式会社アイ・ラーニング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 真理子）は、管理職・人事担当者・育成担当者を対象とした無料オンラインセミナー「ロジカルに考える、令和時代の新入社員にフィットした育成術 ～受け入れ前に押さえておきたい、早期離職・メンタル不調を防ぎ、成長を促すポイント～」を、2026年3月13日（金）に開催いたします。

近年、採用環境は一層厳しさを増しており、企業は新入社員の確保に多大なコストと労力を投じています。一方で、口コミサイト等を通じた職場環境の可視化が進んだことにより、価値観や期待とのギャップによる早期離職が大きな課題となっています。

こうした状況を受け、経営層や人事部門は現場に対し、従来以上に丁寧な指導や十分なコミュニケーションを求めています。しかし、現場の管理職・指導担当者からは、「多忙な中で、ジェネレーションギャップのある若者を、ハラスメントに配慮しながらどう育成すればよいのかわからない」といった声が多く寄せられています。

「褒めて育てることが大切」「価値観を押し付けてはいけない」といった関わり方を意識しても、新入社員の反応が薄いケースは少なくありません。その背景には、指導者側の経験則が先行し、新入社員の心理状態や関わり方のポイントといった構造的な理解が、現場に十分共有されていないという課題があります。

本セミナーでは、「正論」がなぜ機能しないのかを構造的に整理し、令和時代の新入社員に対して、具体的にどのように関わるべきかをロジカルに解説します。講師は、新人育成の現場で管理職・指導担当者の支援を続けてきた専門家が務め、新入社員の受け入れ前に押さえておきたい、早期離職やメンタル不調を防ぎながら成長を促すための実践的なヒントをお伝えします。

■ セミナー概要

□開催日時 ： 2026年3月13日（金）15:00-16:20

□開催方法 ： オンライン配信

□参加費 ： 無料

□対象者：管理職・人事担当者・育成担当者

- 新入社員や若手社員の早期離職が気になっている方

-ハラスメントリスクに配慮するあまり、指導の難しさを感じている方

-新入社員・若手社員の育成を担当し、指導や育成の進め方に悩んでいる方

-研修は実施しているものの、現場での行動変容や定着につながっていないと感じている方

□詳細/申込： （Webサイトからの事前申込制）

https://www.i-learning.jp/seminar/detail/232/

■講演者プロフィール阿部 淳一郎（Junichiro Abe）

株式会社アイ・ラーニング シニアコンサルタント

株式会社ラーニングエンタテイメント 代表取締役

若手の採用・育成・定着に強みを持つ人材開発コンサルタント。社会人向け教育企業等を経て、2004年に起業。以来一貫して「若手人材の無駄な早期離職・メンタル不調を予防し、活躍を支援する」ことを軸に活動している。

企業・行政・大学等での研修登壇実績は約3,000本、コンサルティング実績は30社。千葉県庁の研修改革アドバイザーも務めた。創業時から大学での就職・キャリア支援講師としても活動しており、学生の本音や価値観にも精通している。

