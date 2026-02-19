Fashion Designers Accelerator Tokyo　販路開拓支援対象5ブランド発表！

Fashion Designers Accelerator Tokyo運営事務局

東京都では、ファッション業界をリードし国内外で活躍できるファッションデザイナーの育成を目指すプロジェクト「Fashion Designers Accelerator Tokyo」（以下FDAT）を2022年度より開始し、今年度も販路開拓支援対象５ブランド5名が選出されました。

今年度は、下記日程にて5ブランドによる合同展示会を開催いたします。バイヤーおよび業界関係者の皆様はぜひお越しください。なお、最終日は一般の方もご入場いただくことができ、2026年秋冬商品の早期発注も可能です。（一部ブランドを除く）

■日時

2026年3月18日(水)～3月20日(金)

10:30～19:00（最終日のみ18:00まで）

■場所

WITH HARAJUKU HALL

東京都渋谷区神宮前1丁目14－３0 3階

■選出ブランド（五十音順）、デザイナープロフィール

AS YET UNNAMED.（アズイェットアンネイムド）

【稻葉 明李】

武蔵野美術大学卒業後、デザイナーズブランドにて、アパレル・アクセサリーの企画デザイン、生産管理を経験の後、ロンドンに生活拠点を移す。テーラー仕込みのデザイナーの元で、手縫製師としてハイエンドな製品制作に携わる。帰国後2021年、服と服飾工芸雑貨レーベルAS YET UNNAMED. を始動。

HOMMENA（オムナ）

【加藤 大地】

早稲田大学卒業後、イオンリテールでの経験を経て服飾専門学校エスモードに入学。在学中に「第45回神戸ファッションコンテスト」特選を受賞し、パリへ留学。ボッター（BOTTER）やニナリッチ（NINA RICCI）などの海外ブランドで経験を重ね、日本へ帰国後にオムナを立ち上げた。

PoI（ポィ）

【神本 麻希子】

名古屋ファッション専門学校の卒業制作にてグランプリ受賞卒業後、デザイナーズブランドTOGAの本社にて営業を9年勤め、その後独立。衣装制作など日々、ものつくりに携わってきた。ファーストコレクションを2023年 Spring/Summerより発表。

MIDTHINGS （ミッドシングス）

【近藤 晃裕】

文化服装学院を卒業後、文化ファッション大学院大学に進学し、第87回装苑賞で佳作2位を受賞。2015年よりコレクションブランドATTACHMENTでデザイナーとして活動しながら、イメージビジュアルやルックブック撮影にも携わり、 視覚的な世界観を構築するスキルを磨く。その後Lyuno Designを設立し、複数ブランドのデザインを手がける一方、写真家としても活動。デザインと写真を通じて独自のクリエイティブを追求し、2025年に自身のブランドMIDTHINGSを立ち上げる。現在はセレクトショップ1LDKのオリジナルブランドUNIVERSAL PRODUCTSのデザイナーも兼任している。

KANEI（カネイ）

【山岡 寛泳】

2002年、岐阜県生まれ。 幼少期から創作活動に没頭し、16歳でアートピースの鯉のぼりブランドを立ち上げる。京都の染色職人とともにものづくりを行った経験から、生地や染めに興味を持ったことからファッションの道を志す。文化服装学院に進学し、在学中はコレクションブランドでのインターンを経験。その間に、手掛けた鯉のぼりのアートピースがGOOD DESIGN NEW HOPE AWARDを受賞し、KITTE丸の内での大規模展示やPaul Smith氏への贈呈を果たす。2024年に文化服装学院を卒業すると同時に、東京都主催のNext Fashion Designer of Tokyo 特別選抜賞を受賞。2025年秋冬シーズンより、自身のブランドKANEIをスタートさせる。

なお、この合同展示会には東京都主催のファッションコンクールであるNext Fashion Designer of Tokyo（以下NFDT）と、Sustainable Fashion Design Award（以下SFDA）の昨年度の受賞者15組17名も出展致します。

また、NFDTとSFDAの2023年度の受賞者13組 14 名は、2024度FDATの支援と合同展示会を経て、今年1月25日にフランスのパリにて初めてファッションショーを行いました。今回、受賞者たちがファッションショーにて発表したコレクションの一部も展示致します。

皆様のご来場をお待ちしております。

ウェブサイト :https://fdat.metro.tokyo.lg.jp/Instagram :https://www.instagram.com/fdat.tokyo/

【お問い合わせ先】

Fashion Designers Accelerator Tokyo運営事務局

担当：植村、芦田

e-mail：fdat@pasona.co.jp