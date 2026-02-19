6年で約4.9倍に拡大！歓送迎会は「ランチ派」が増加中。グループ予約でお得な「春得キャンペーン」がスタート！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する「OZmall（オズモール）」（会員数500万人）では、歓送迎会におけるランチ時間帯の来店者数が2019年から2025年で4.9倍に増加しました。これまで夜に行われることが一般的だった歓送迎会ですが、働き方やライフスタイルの変化を背景に、職場の会はもちろん、友人同士などプライベートの集まりにおいても「ランチ派」が広がりつつあります。オズモールでは、歓送迎会需要期である3月中のグループ来店を対象に、ポイント還元やクーポン特典が付く「春得キャンペーン」も開始し、節目に感謝を伝える機会を後押ししています。

直近6年で約4.9倍に増加！ ランチ歓送迎会が注目される背景

実際にオズモールでは、 歓送迎会のための「ランチ」来店者数が2019年⇒2025年で約4.9倍に増加。歓送迎会全体に占める昼開催の割合も、 2019年の5.8％から、2025年には11.5％へ約2倍に拡大しました。 限られた時間内で実施しやすく、参加率を確保しやすい点が支持され、歓送迎会の開催時間として「ランチ」を選ぶケースが増えていると考えられます。

OZmallから新提案！4つの“ランチ歓迎会”スタイル

１）平日ランチ開催｜主役を思う気持ちはそのまま、参加率重視

送別や歓迎する主役に感謝の気持ちを伝えられるメッセージプレート付きプランや、周囲を気にせずゆったりと過ごせる個室予約可能なレストランを紹介。平日のランチ開催でありながらも華やかさや特別感を大切にし、主役に“ありがとう”や“これからもよろしく”の気持ちをしっかり届けられます。

２）アフタヌーンティー会｜会話を楽しむ、華やかなひととき

アフタヌーンティーはスイーツやセイボリーが1人ずつ分けてある状態で一度に提供されるので、取り分けも不要で会話が途切れにくいのも嬉しいポイント。主役を囲んでゆったりと会話を楽しめます。華やかなスイーツやセイボリーがテーブルを彩り、写真にも残したくなる歓送迎会に。幹事の負担も減らせる新しい選択肢としてお試しください。 ※10名以上で予約できるアフタヌーンティーを150軒掲載中（2026/2/13時点）

３）憧れレストランを“昼使い”｜夜より賢く、特別感を

ディナーでは予算が合わない高級レストランも、ランチタイムなら手の届く価格帯になる場合があります。昼開催だからこそ実現できる、ワンランク上の歓送迎会のかたちとして注目されています。

例えば、ザ・ペニンシュラ東京内の「Peter」では、ディナーは15,000円～のところ、ランチは7,200円～予約可能（2026/2/13時点、オズモール販売中プランによる）。

４）休日の昼飲み｜明るい時間に、気兼ねなく集う

ランチだからノンアルというイメージにとらわれず、友人同士などのプライベートな集まりでは、休日を中心に昼飲みという選択肢も広がっています。もちろん、アルコールを楽しむ人もノンアルコールドリンクを選ぶ人も、ランチ帯なのでそれぞれのペースで参加しやすい点も支持される理由のひとつです。明るい時間帯ならではの開放的な雰囲気の中で、リラックスして集える歓送迎会としておすすめです。

