PS4/PS5用ソフト「アーネスト・エバンスCOLLECTION」本日発売！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、PlayStation(R)4/PlayStation(R)5用ソフト『アーネスト・エバンスCOLLECTION』を本日2026年2月19日（木）に発売いたしましたことをお知らせいたします。
■『アーネスト・エバンス』シリーズについて
1991年に1作目が発売され、風の巫女アネットのスピード感あふれる操作性とプレイ意欲を掻き立てる難易度が国内外のファンを魅了した「エル・ヴィエント」、2作目は主人公が冒険家アーネスト・エバンスに代わり、鞭を使った攻撃や多回転するアクションなど当時としては新しい試みを盛り込んだアクションゲーム「アーネスト・エバンス」。そしてシリーズ最後として主人公は風の巫女アネットに戻り、ベルトスクロールアクションとなって攻略度が増した「アネット再び」の3タイトルは風の巫女アネットと冒険家アーネスト・エバンスの物語としてシリーズ化されたタイトルです。
■『アーネスト・エバンスCOLLECTION』概要
～収録タイトル紹介～
夢幻戦士ヴァリスに続く美少女アクションゲームの金字塔を目指しウルフチームが開発した3タイトルを一挙に収録いたしました。
『エル・ヴィエント』（1991年・メガドライブ）
禁酒法時代のアメリカを舞台に、主人公「アネット」が邪神ハスター復活を阻止すべく、マフィアや邪教団との戦いを繰り広げる
『アーネスト・エバンス』（1991年・メガⅭⅮ）
シリーズ2作目だが、時系列は「エル・ヴィエント」の2年前、自称探検家のアーネスト・エバンスが主人公となり、アネットとの出会いなどが描かれる。
『アネット再び』（1993年・メガⅭⅮ）
シリーズ最終作としてヨーロッパ大陸を舞台に、風の巫女アネットが超近代兵装軍「ネグゼシス」と戦う、シリーズ初のベルトスクロールアクションゲーム。
■特装版PlayStation(R)5『アーネスト・エバンス コレクション特装版』について
※サウンドトラックCDは、本作『アーネスト・エバンス コレクション』に収録されている各タイトルからBGMを抜粋して収録したものです。
※PlayStation(R)4は通常版のみとなります。
■「ファミマプリント」発売！
第1弾として「アーネスト・エバンスCOLLECTION」、「テレネットふくぶくろ」を題材としたパッケージ風ペーパークラフトやイラストシールなどが「ファミマプリント」で気軽に購入できます。
「ファミマプリント」は、全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機でプリントコンテンツを購入できるサービスです。
今後発売の第2弾では、復刻取説やジャケット風ステッカーなど予定しております。
日本テレネットのコンテンツは今後も増えていく予定です。
https://famima-print.family.co.jp/game/telenet
※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。
【ゲーム商品概要 】
タイトル：アーネスト・エバンスCOLLECTION
メーカー：株式会社エディア
発売日：2026年2月19日（木）
ジャンル：アクションゲーム
プレー人数： 1人
CEROレーティング：B
対応機種：PlayStation(R)４／PlayStation(R)5
希望小売価格：
パッケージ版/ダウンロード版：6,800円(税込 7,480円)
PlayStation(R)5 特装版：12,800円（税込14,080円）
著作権表記：(C)Edia Co., Ltd.
■アーネスト・エバンスCOLLECTION トレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=yyRi5wZ9f5Q
■テレネットリバイバル公式サイト
https://www.telenet-revive.com/
■テレネットリバイバル公式X（旧Twitter）
https://x.com/telenetrevive
※(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc."プレイステーション ファミリーマーク"、 "PlayStation"、 "プレイステーション"、 "PS5ロゴ"、"PS5"、 "PS4ロゴ"、"PS4"、 "プレイステーション シェイプスロゴ"および"Play Has No Limits"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。