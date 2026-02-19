日本オラクル株式会社

Oracle AI World, Mumbai - 2026年2月19日

（本資料は米国2026年2月10日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.oracle.com/se/news/announcement/oracle-ai-agents-help-marketing-sales-and-service-leaders-enhance-cx-2026-02-10/)の抄訳です）

オラクルは本日、大規模にインテリジェントな顧客体験（CX）を提供できるよう支援するため、「Oracle Fusion Cloud Applications」内に新たな役割別AIエージェントを追加したことを発表しました。「Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications」で構築された新しいAIエージェントは、マーケティング、営業、サービスのプロセスに組み込まれており、統合データの分析、業務の自動化、予測的インサイトの提供を通じて、CXの責任者が生産性の向上とビジネスパフォーマンスの強化を推進できるよう支援します。



オラクルのアプリケーション開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデントのクリス・レオーネ（Chris Leone）は次のように述べています。「企業は、事後対応に偏りがちな営業、マーケティング、サービスのプロセスを、優れた顧客体験を大規模に提供し、収益成長を促進する、先回りしてインテリジェントに動くワークフローへと転換しています。『Oracle Fusion Applications』の新しいAIエージェントは、複数の業務プロセス全体から統合されたデータに基づく顧客体験を提供することで、企業が顧客との関係性と顧客生涯価値の向上を図れるよう支援します。」

「Oracle Cloud Infrastructure」上で稼働するOracle AIエージェントは、事前構築型で「Oracle Fusion Applications」にネイティブ統合されており、追加費用なしで利用できます。既存の業務ワークフローに組み込まれることで、ユーザーの業務を迅速化し、より良い意思決定を支援します。「Oracle Fusion Applications」の一部である「Oracle Fusion Cloud Customer Experience（CX）」における新しいAIエージェントには、以下が含まれます。

マーケティング

- プログラム計画エージェント: マーケティング担当者がクロスセルおよびアップセルのプログラムを計画、立ち上げ、最適化できるよう支援します。このエージェントは、キャンペーンの目標、対象オーディエンス、中核となるナラティブを定義します。- プログラム概要エージェント: プロダクト、マーケティング、営業の各チーム間の明確化と整合性の確保を支援し、より効果的なキャンペーン実行につなげます。キャンペーンの目的、ターゲットオーディエンス、主要メッセージ、コンテンツ要件、推奨施策を簡潔に要約して生成し、計画時の整合作業を自動化します。- プログラム・オーケストレーション・エージェント: キャンペーンのナラティブや施策をマーケティング素材へ落とし込む作業を効率化します。キャンペーン概要を分析し、実行可能な施策と具体的な成果物へ変換します。- 購買グループ・エージェント: マーケティング担当者が購買グループをより効率的にターゲティングできるよう支援します。購買グループのセグメントを作成し、誰を、なぜターゲットとすべきかを推奨するとともに、購買可能性の高いアカウントを特定します。- 顧客インサイト・エージェント: 顧客理解を深めるために支援します。請求状況、更新時期、サービス対応履歴などの実際のシグナルに基づき、アカウントデータを分析して各エンゲージメントの精度を高めます。- オーディエンス分析エージェント: 可能性の高い案件へリソースを集中し、投資対効果の最大化を支援します。ペルソナのカバー状況、エンゲージメント水準、購買ステージ分析を評価し、最適な投資戦略を推奨するとともに、オーディエンスのセグメンテーションを自動化します。- コピーライティング・エージェント: 手作業の削減、キャンペーン期間の短縮、メッセージの一貫性確保により、キャンペーン実行を効率化します。ブランドガイドラインとマーケティング目標に沿って、メール、ランディングページ、Webアセット向けの文章を自動作成し、下書きを生成します。- 画像選定エージェント: アセット選定の精度向上と、ブランドおよびキャンペーン目的との整合性の確保を支援します。事前承認済みアセット、施策の目的、デザイン標準に基づき、キャンペーンに最適な画像を推奨します。

営業

- コンタクト・インサイト・エージェント: 優先すべきアプローチ先の判断と、より強固な関係構築を支援します。コンタクト情報、そのつながり、アカウント内での重要度に関する実行可能なインサイトを提供し、調査と計画を簡素化します。- 見積作成エージェント: 見積作成を迅速化します。メール、図面、指定要件などの入力情報を分析し、製品モデルまたは構成を選定し、適切な価格テンプレートを用いて顧客情報を取り込みます。- 契約更新エージェント: 契約更新をよりプロアクティブに進め、手作業を削減します。契約の健全性とマージンリスクを監視・分析し、アラートと推奨を提示します。また、利用傾向、収益性インサイト、製品依存関係、アップセル推奨を含む契約更新ブリーフを作成します。- 自分のテリトリー・エージェント: 担当地域におけるリスクと拡大機会の把握を支援します。アカウント全体にわたる潜在的リスク、拡大機会、パフォーマンス異常を提示し、前回確認時からの変更点を要約します。

サービス

- 始業時エージェント: フィールド技術者の初回修理完了率（first-time fix）の向上を支援します。技術者の日々の割り当てに関するパーソナライズされた要約を生成し、重要タスクに集中できるようにします。- 作業指示スケジューリング・エージェント: フィールドサービスの作業指示のスケジューリングを効率化し、遅延を削減して予定通りのサービス提供を支援します。顧客の対応可能時間、技術者の資格、部品の状況を整合させて作業指示をスケジュールできます。- 顧客セルフサービス・エージェント: 顧客が問い合わせや要望に対する回答を迅速に得られるよう支援します。顧客の質問への即時回答、サービス案件の作成・追跡、担当者へのエスカレーションに対応できます。- 添付ファイル処理エージェント: 顧客からの依頼のトリアージと解決を効率化します。添付ファイルから関連データを抽出・要約し、サービス依頼の判断材料を強化して解決を迅速化します。

「Oracle Fusion Applications」に組み込まれた新しいAIエージェントに加え、お客様とパートナーは、全社にわたるAIエージェントおよびエージェント・チームを構築、テスト、展開するための包括的なプラットフォームである「AI Agent Studio for Fusion Applications」を使用して、独自のAIエージェントを作成・管理することもできます。

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): AIを活用した包括的な人事プラットフォームを提供し、人事プロセスとデータを統合することで、従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人事リーダーへの実行可能なインサイトの提供を実現します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

オラクルについて

オラクルは、アプリケーションを統合したスイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）について詳しくは、oracle.com(http://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。