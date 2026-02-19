【奈良初出店！】子ども服ブランド「devirock」　2/27(金) イオンモール橿原に第2号店をオープン

グロウ株式会社

グロウ株式会社（本社：大阪市北区）は、EC発子ども服ブランド「devirock (デビロック)」の全国2店舗目となる実店舗を2026年2月27日(金)イオンモール橿原にオープンします。

公式サイト：

https://devirockstore.net/?utm_source=referral&utm_medium=referral&utm_campaign=kashihara_official_prtimes(https://devirockstore.net/?utm_source=referral&utm_medium=referral&utm_campaign=kashihara_official_prtimes)

■実店舗出店の背景

子ども服ブランド「devirock」が生まれて18年。わたしたちデビロックは、EC販売を通じて「もっと親子になろう」というブランドステートメント実現に向け取り組んできました。

親と子が感じる課題を解決し、新しいあたり前で、子育てのすべての時間が楽しくなる社会を目指す。その実現のためには、より多くのお客様にブランドを知っていただきたい。

商品やサービスを実際に見て、触って、体験していただきたい。そんな想いから実店舗出店を決意いたしました。

オンラインではできない、リアルなコミュニケーションとお客様の声から多くのことを学び、さらなるブランドの成長に繋げていきたいと考えています。

■ショップコンセプト「meet wonder！」

実際に商品を手にとり、買うだけではなく、「驚き」と「ワクワク」をお届けする場所にしたいという想いを込めています。

安心してお買い物体験ができ、お客様と共にブランドを作っていく、拠り所となる店舗を目指します。

より多くの子どもたちと、たくさんの笑顔に出会えることを楽しみにしております。

■オープン記念イベント

2月27日(金)～3月1日(日)の3日間限定でさまざまなイベントをご用意しております。

１. 人気アイテム限定価格\500 (税込)

ウルトラストレッチパンツやデビラボTシャツなどデビロックの人気アイテムが3日間限定で\500に。

※お1人様3点まで

２. 店内全品20%OFFクーポン

当日限定で使える、店内全品20％OFFクーポンを数量限定で配布。

※各日先着30名様限定

※各日9:30より2Fサンシャインコート出入口にてクーポンを配布

※在庫がなくなり次第終了

３. 巾着プレゼント

ご購入者限定で、吸水速乾タオル巾着をプレゼント。

吸水速乾素材なので、濡れた雨具の持ち運びにもおすすめです。

※各日先着200名様限定

※1会計につき1点プレゼント

※カラーはお選びいただけますが、数に限りがございます

■店舗概要

【特集ページ】

https://devirockstore.net/f/shop/?utm_source=referral&utm_medium=referral&utm_campaign=kashihara_shoplist_prtimes(https://devirockstore.net/f/shop/?utm_source=referral&utm_medium=referral&utm_campaign=kashihara_shoplist_prtimes)

【店舗公式Instagram】

https://www.instagram.com/devirock__kitteosaka/(https://www.instagram.com/devirock__kitteosaka/)

子供服devirockについて

子育てがもっと楽しくなる社会を目指し、親と子が感じる課題を解決する"新しいあたり前"を提案。ベーシックからトレンドまで幅広いデザインのデイリーウェアを中心に、ベビーからキッズ・ジュニアまで展開しています。devirockは、価格と品質のその先に、親子にしあわせな時間がつくれるような驚きとワクワクをお届けします。

私たちは、子どもたちが毎日着たくなるようなデザインと、よりよい品質にこだわった商品づくりをしながら、楽しい買い方や着方まで、親子がもっと仲よくなれるような様々な体験をご提供できるブランドを目指しています。



・公式ストア https://devirockstore.net/

・楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/devirockstore/

・ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/devirock/

・公式Instagram https://www.instagram.com/devirock__official/

・公式X（旧Twitter） https://twitter.com/devirockstore/



グロウ株式会社について

社名 ：グロウ株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本 智彦

設立年月日：2008年4月

事業内容 ：衣料品製造・Eコマース事業、インターネットメディア事業

資本金 ：8,000,000円

URL ：http://gro-w.jp