ペットロスに寄り添うAIグリーフケア「PetMemory.AI」、ペット霊園・動物病院・ペット保険会社向けに法人リセラープログラムを開始―″葬儀のその先″を届ける新しいアフターケアの形―

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区、代表取締役：柏口之宏）は、AIを活用したペットロス向けグリーフケアサービス「PetMemory.AI」（https://petmemory.ai ）において、ペット霊園・動物病院・ペット保険会社などの事業者様が自社顧客に「グリーフケアパック」として再販できる法人リセラープログラムの提供を、2026年2月19日（水）より開始いたします。

法人リセラープログラム：https://petmemory.ai/for-business(https://petmemory.ai/for-business)

■ 法人リセラープログラム開始の背景

日本のペット関連総市場は約1.9兆円に成長し、ペット葬儀市場だけでも約350億円、年率10%以上の成長を続けています。飼い主の約7割が「ペットは家族」と認識する一方、ペットを亡くした後の心理的ケア--いわゆる「グリーフケア」--を体系的に提供できるサービスは極めて限られているのが現状です。

ペット霊園や動物病院の現場では、「火葬が終わった後、飼い主様にしてあげられることがもっとあれば」という声が多く聞かれます。しかし、グリーフケアの専門知識を持つスタッフの配置や、新規サービスの開発には大きなコストと時間がかかります。

PetMemory.AIの法人リセラープログラムは、この課題を解決します。事業者様はシステム開発や専門人材の採用なしに、AIを活用した最先端のグリーフケアサービスを、自社の付加価値サービスとしてすぐにお客様へ提供できます。

■ PetMemory.AIとは

PetMemory.AIは、「飼い主だけが知っていた、あの子の気持ちを言葉にする」をコンセプトに開発された、AI技術を活用したペットロス向けグリーフケアサポートサービスです。

飼い主様がペットの名前・性格・思い出のエピソードを登録するだけで、AIがそのペットの個性を再現。まるで「あの子」がそこにいるかのような温かい対話体験を提供します。

主な機能：

- AI対話：ペットの性格を再現したAI対話。季節・時間帯・記念日に連動した自然な会話- 思い出アルバム：写真・動画を保存し、大切な記憶を整理- 手紙機能：ペットへの手紙を書くと、AIがペットの視点から温かい返信を届ける- 動く写真立て：静止画からペットが動き出すアニメーションを生成- LINE通知：ペットから届く毎朝のメッセージ- 卒業機能：「依存させない」設計思想に基づく、前向きなグリーフケア完了支援

※本サービスは「依存させない」ことを設計思想の根幹に据え、グリーフケアの専門知見を取り入れて開発しています。利用者が健全に悲しみを乗り越え、前に進む力を得ることを目的としています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ldWVSLeIw_I ]

■ 法人リセラープログラムの特長

1. 初期費用・月額固定費ゼロ。パック買い切り型のシンプルな料金体系

リセラー登録に初期費用や月額固定費は一切かかりません。必要な時に必要な数だけパックを仕入れる買い切り型です。5個から購入でき、まとめ買いで最大約30%の利益を確保できるボリュームディスカウントを用意しています。

2. 管理画面で利用者登録から在庫管理まで完結

事業者様専用の管理画面をご用意。お客様の情報を個別登録またはCSV一括登録するだけで、システムが自動で招待メールを送信し、利用開始までをサポートします。パック在庫状況、利用者の利用状況、売上・利益のサマリーもリアルタイムで確認できます。

事業者様専用の管理画面3. 営業支援ツール完備。すぐに販売を開始できる

利用者向けパンフレット、利用開始ガイド、営業トーク集、店頭POP/ポスターの4種類の営業支援ツールをPDFでダウンロード可能。貴社のロゴ・法人名を入れたカスタマイズ版も管理画面から生成できます。

営業支援ツール4. パック終了後のB2Cサブスクリプション移行導線

パック期間終了後、利用者様が継続を希望される場合は、自費でPetMemory.AIのサブスクリプションプランにそのまま移行できます。事業者様に追加の対応は不要です。

■ グリーフケアパックの内容

事業者様がお客様に提供できるパックは2種類です。

グリーフケア 1ヶ月パック- 利用期間：1ヶ月- AI対話：30回- 手紙：3回- 動く写真立て：3枚- LINE通知：毎朝グリーフケア 3ヶ月パック- 利用期間：3ヶ月- AI対話：90回- 手紙：9回- 動く写真立て：5枚- LINE通知：毎朝

※いずれも思い出アルバム（写真・動画保存）は無制限でご利用いただけます。

■ ご利用の流れ

■ 想定される活用シーン

■ リセラー登録について

- リセラー登録（Webフォームから申込み。審査通過後、最短即日で利用開始）- パック購入（管理画面から必要な数量を購入。クレジットカードまたは銀行振込）- お客様情報を登録（個別入力またはCSVで一括登録）- お客様に届く（システムから自動で招待メールが送信され、お客様がアカウントを作成すると即座に利用開始）- ペット霊園・葬儀業者様：火葬・葬儀サービスのアフターケアオプションとして- 動物病院様：看取り・安楽死後のグリーフケアサポートとして- ペット保険会社様：死亡保険金お支払い時のお見舞い特典として- ペットショップ・サロン様：長年の顧客様へのフォローアップ施策として

法人リセラープログラムへのお申込みは、以下のページから受け付けております。

申込みページ：https://petmemory.ai/for-business

お申込み後、当社にて簡単な審査を行い、通過後すぐにご利用いただけます。ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売