頭からつま先まで、全身洗える無添加石けん全身ケアソープバブルガードが「フェーズフリー認証」を取得

シャボン玉石けん株式会社

無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けん株式会社（本社：福岡県北九州市／代表取締役社長 森田隼人）は、「全身ケアソープバブルガード」および「全身ケアソープバブルガード ポータブル」（つめかえ用は含まず）が、日常時および非常時の両方で価値を有する商品やサービスを認証する「フェーズフリー認証」を取得したことをお知らせいたします。

■ 認証取得の背景：日常および非常時の衛生管理に貢献

【左：全身ケアソープバブルガードポータブル／右：全身ケアソープバブルガード】

「全身ケアソープバブルガード」は、一本で頭から足、デリケートゾーンまで洗える香料、着色料、酸化防止剤、合成界面活性剤不使用の無添加石けん※です。日常のバスタイムでの使用はもちろん、水や入浴環境が整わない場面でも、拭き取るだけで清潔を保てることから（頭以外）、体調不良時や介護の現場、災害時など、さまざまな状況で活用できる点が評価され、日常と非常をつなぐ、やさしさを備えたフェーズフリーな全身ケア製品として、一般社団法人フェーズフリー協会によるフェーズフリー認証取得に至りました。

普段使いの延長として、もしもの場面でも無理なく活用できる安心感や、特別な備えを意識せずに衛生管理ができる点が、本製品ならではの特長です。2025 年9 月には、携帯用サイズの「全身ケアソープバブルガードポータブル」も発売しました。より持ち運びやすいサイズになったことで、旅行先への携帯や、小さなスペースでの備蓄が可能となり災害への備えなどにも最適です。

■ 地球環境への配慮と被災地支援

「全身ケアソープバブルガード」および「全身ケアソープバブルガードポータブル」はともに自然由来の原料油脂から作られた石けん成分と水のみを使用しています。そのため災害時に下水機能が停止してしまった場合でも環境負荷が大きくありません。お子様から大人まで、乾燥肌や敏感肌の方にもお使いいただけることもあり、能登半島地震の際には、海洋環境にも配慮した入浴支援として被災地に寄付も行いました。

シャボン玉石けんでは、今回フェーズフリー認証を取得したことによって、生活者の皆さんに日常でも非常時でも肌と環境にやさしい洗浄剤をお使いいただけることを訴求してまいります。



※無添加：香料、着色料、酸化防止剤、合成界面活性剤不使用

【フェーズフリーとは】

普段使っているモノやサービスを日常時はもちろん、非常時にも役立つようにしようという考え方のこと。

「日常時」と「非常時」の2つのフェーズをフリーにする（境目を取り払う）ことで、日常使いの延長で防災にもつながるため、“備えない防災“とも言われています。

https://phasefree.or.jp/phasefree.html