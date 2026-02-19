新横浜駅直結の商業空間に現代アートを。

新横浜ステーション開発株式会社

新横浜駅直結の商業施設キュービックプラザ新横浜（運営：新横浜ステーション開発(株) 、代表取締役社長： 松尾 啓史）」は、BankART1929と連携し、美術家・保良 雄（やすら たけし）による現代アート 「FIELD RESEARCH by Takeshi Yasura with Goldwin Field Research Lab. 」を 展開します。

■開催概要

会 期：2026年2月16日（月）～ 2026年8月31日（月）

場 所：キュービックプラザ新横浜 8階西壁

作 品：美術家 保良 雄（やすら たけし） 壁面作品

観 覧：無 料

主 催：新横浜ステーション開発(株) ・BankART1929

後 援：横浜市にぎわいスポーツ文化局

協 力：株式会社ゴールドウイン

■展示作品

本作は、2024年秋、美術家・保良雄（やすらたけし）が、Goldwin Field Research Lab.お よび国際山岳ガイドのAshish Gurungと共に、ネパール・エベレスト地域で実施したリサー チの記録をもとに構成された作品である。現地では、そこに暮らす人々の生活、登山活動 によって蓄積される山のゴミ、そして氷河の変化についてのリサーチを行い、高地での生 活や労働、信仰、観光と登山産業がもたらす影響、さらには気候変動による氷河の後退な ど、自然環境と人間活動が交差する現場を観察し記録した。本作はその調査過程で撮影さ れた記録写真を用い、全長約18メートルにわたる長大な壁面をひとつのキャンバスとして コラージュし、山をめぐる人間の営みと、変化し続ける地表の時間を重ね合わせた試みで ある。また、本作は港北水再生センターで開催されている「TOTEM ORGA(H) ／トーテム オルガ」展の思想に呼応した作品でもある。

■作家

保良 雄（やすら たけし）

フランスと日本を拠点に活動する美術家。2018年に 東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻を修了し、 2020年にはフランスのEcole nationale superieure des beaux-artsを修了。テクノロジー、生物、無生物、 人間といったさまざまなアクターを縦軸ではなく横軸 で捉え、存在を存在そのものとして認めることを制作 の目的としている。主な展覧会に、「The 36th Ljubljana Biennale of Graphic Arts」（スロベニア、2025 年）、 「私たちのエコロジー：地球という惑星を生きるために」（森美術館、2023-2024 ）、「エ コロジー：循環をめぐるダイアローグ つかの間の停泊者」（銀座メゾンエルメス フォーラ ム、2024）、「Reborn-Art Festival2021-22」（宮城、2021）、瀬戸内国際芸術祭2025（香 川、2025）など。

photo:kito Natsuko

■BankART 1929

BankART1929は、横浜市の掲げる創造都市構想のリーディング事業として2004年に活動 を開始しました。以降、歴史的建造物等を公設民営のオルタナティブスペースとして活用 し、都市とアートを接続する実践を重ねてきました。2025年4月以降は、横浜市との施設 運営契約の終了を機に、さらに自ら都市の内部へと深く切り込み、アーティストと伴走しな がら、既存のシステムや不可視化された構造を批評的に捉え直す活動へと展開しています。 従来の展覧会やアートプログラムの枠にとらわれない、都市や社会とアートとの新たな関係 性のあり方を探求しています。

■場所

キュービックプラザ新横浜８階

（参考）保良 雄「TOTEM ORGA(H)／トーテムオルガ」

https://bankart1929.com/project/yasuratakeshi/

※画像は全てイメージです。

■キュービックプラザ新横浜 施設概要

所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１００番地４５

アクセス JR新横浜駅直結

